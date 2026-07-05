A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Aki most tapsol az erőszakhoz, holnap könnyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy ő az áldozat.
„Úgy látom, hogy mindenki fél. Nem csak az ellenzék, hanem még a tiszás szavazók, képviselők, miniszterek is. Egyszer lehet hibázni és kiszámíthatatlan a következménye.
Egy kórházigazgató magyarázta nekem, hogy ő nem ismeri az összes számláját. Miért kellene tisztességes kórházigazgatóknak aggódniuk? Inkább meg kéne köszönni a munkájukat!
Szóval aki most tapsol az erőszakhoz, holnap könnyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy ő az áldozat.
Azzal is tisztában vagyok, hogy jelenleg pusztába kiáltott szó minden, mert olyan erős az egyik narratíva, hogy most a másiknak még nincs hangja, de ahogy egyszer bereked az ordibáló, úgy lesz elviselhetetlen egy idő után a sajátjai számára is az őrület.
Van a mostani ellenzékiségnek szépsége és romantikája is. Mivel nyiltan vállalom a véleményem, sokan jönnek oda, mint a keresztényüldözés idején a keresztények - titokban a fülembe súgják, hogy ők is a Fideszre szavaztak. Akkor nagy szeretettel reagálok, próbálok mindenkit lelkesíteni.
Egyelőre kivárás van, még tartanak a mézeshetek, addig mindenki ölelje meg a családtagjait, süssön sütit és menjen el titkos csoportokba, ahol szépen meg tud erősödni a jó, újra erős közösséggé vállhat a konzervatív oldal. Biztos, hogy ha nálunk lesz a szeretet, akkor idecsatlakoznak a jóérzésű tiszások is.
Aztán majd, ha már nagyon nagy lesz a baj, akkor együtt mozdulunk, de nem kell kapkodni, most építkezni kell és bátorítani egymást. Fontos, hogy mindig tudjunk tükörbe nézni, mindig tudjunk erőt adni, akkor nem lehet baj! Aki belül rendben van, a Gulágot is túlélte!!!”
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