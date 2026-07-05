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tiszás szavazók fidesz facebook gulág ellenzék

Úgy látom, hogy mindenki fél. Nem csak az ellenzék, hanem még a tiszás szavazók, képviselők, miniszterek is

2026. július 05. 11:31

Aki most tapsol az erőszakhoz, holnap könnyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy ő az áldozat.

2026. július 05. 11:31
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Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
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„Úgy látom, hogy mindenki fél. Nem csak az ellenzék, hanem még a tiszás szavazók, képviselők, miniszterek is. Egyszer lehet hibázni és kiszámíthatatlan a következménye. 

Egy kórházigazgató magyarázta nekem, hogy ő nem ismeri az összes számláját. Miért kellene tisztességes kórházigazgatóknak aggódniuk? Inkább meg kéne köszönni a munkájukat!

Szóval aki most tapsol az erőszakhoz, holnap könnyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy ő az áldozat.

Azzal is tisztában vagyok, hogy jelenleg pusztába kiáltott szó minden, mert olyan erős az egyik narratíva, hogy most a másiknak még nincs hangja, de ahogy egyszer bereked az ordibáló, úgy lesz elviselhetetlen egy idő után a sajátjai számára is az őrület.

Van a mostani ellenzékiségnek szépsége és romantikája is. Mivel nyiltan vállalom a véleményem, sokan jönnek oda, mint a keresztényüldözés idején a keresztények - titokban a fülembe súgják, hogy ők is a Fideszre szavaztak. Akkor nagy szeretettel reagálok, próbálok mindenkit lelkesíteni.

Egyelőre kivárás van, még tartanak a mézeshetek, addig mindenki ölelje meg a családtagjait, süssön sütit és menjen el titkos csoportokba, ahol szépen meg tud erősödni a jó, újra erős közösséggé vállhat a konzervatív oldal. Biztos, hogy ha nálunk lesz a szeretet, akkor idecsatlakoznak a jóérzésű tiszások is.

Aztán majd, ha már nagyon nagy lesz a baj, akkor együtt mozdulunk, de nem kell kapkodni, most építkezni kell és bátorítani egymást. Fontos, hogy mindig tudjunk tükörbe nézni, mindig tudjunk erőt adni, akkor nem lehet baj! Aki belül rendben van, a Gulágot is túlélte!!!” 

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 46 komment

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macskieusz
2026. július 05. 15:46
AZ IDŐBELI KORLÁTOZÁS A TELJES HAZAI POLITIKAI OSZTÁLYT LIKVIDÁLJA.INNENTŐL MULTIK CSELÉDEI LENNÉNEK CSAK POLITIKUSOK.
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macskieusz
2026. július 05. 15:45
MP A TELJES HAZAI POLITIKAI OSZTÁLYRA VESZÉLYES.MULTIK EMBEREINEK ADNÁ ÁT A POLITIKÁT, A KÖZIGAZGATÁST.
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macskieusz
2026. július 05. 15:43
Az sem normális, hogy magyar nagytőkéseken tapos.Jobban, mint egy szerb vagy szlovák, vagy román tenné.Szinte a teljes magyar nagytőkés réteget üti...........ezen röhög a román, a szerb, a szlovák a német stb.nagytőke.Várják, hogy ez a barom legyengítse a hazai nagytőkét, és a helyére léphessenek.Tudják , hogy szellemileg visszamaradott-látják, hogy az állami reprezentációt is lejáratja, uszításra használja-ergo retardált.
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macskieusz
2026. július 05. 15:39
MP nemzetbiztonsági kockázat.Nincs állam a közelben, amely nem vette észre, hogy egy idióta, aki magát a magyar államérdeket negligálja-mert infantilis.Az ukrán maffia szállítmánya illegális volt-államérdek volt fellépni ellene-milyen állam az, amely eltűri, hogy a területén pénzt és aranyat csempésszenek át háborús, és tolvajlási céllal?Amely állam ilyent eltűr az halott.Ez a barom most megvédi ukránok illegális üzletelését..ergo nem normális.Teljesen lepusztítja a magyar állam tekintélyét.A legutolsó román is tudja ezt, és röhög a magyarokon.
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