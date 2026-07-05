Azzal is tisztában vagyok, hogy jelenleg pusztába kiáltott szó minden, mert olyan erős az egyik narratíva, hogy most a másiknak még nincs hangja, de ahogy egyszer bereked az ordibáló, úgy lesz elviselhetetlen egy idő után a sajátjai számára is az őrület.

Van a mostani ellenzékiségnek szépsége és romantikája is. Mivel nyiltan vállalom a véleményem, sokan jönnek oda, mint a keresztényüldözés idején a keresztények - titokban a fülembe súgják, hogy ők is a Fideszre szavaztak. Akkor nagy szeretettel reagálok, próbálok mindenkit lelkesíteni.

Egyelőre kivárás van, még tartanak a mézeshetek, addig mindenki ölelje meg a családtagjait, süssön sütit és menjen el titkos csoportokba, ahol szépen meg tud erősödni a jó, újra erős közösséggé vállhat a konzervatív oldal. Biztos, hogy ha nálunk lesz a szeretet, akkor idecsatlakoznak a jóérzésű tiszások is.