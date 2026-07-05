„Viktor, 2010-ben nem kértél, nem kaptál felhatalmazást arra, hogy bedaráld Magyarország Alkotmányát, és Szájer "ereszcsatorna" József történelemhamisító irományát nevezd alaptörvénynek.

Nem kaptál felhatalmazást arra sem, hogy Schmitt "plágiumdoktor" Pált, Áder "bajuszosszar" Jánost, Novák "pedofilmentegető" Katalint, majd Sulyok "szatyorfing" Tamást nevezd ki köztársasági elnöknek Göncz Árpád, Mádl Ferenc és Sólyom László utódjaiként.

Nem kaptál felhatalmazást arra, hogy kiépítsd a fékek és ellensúlyok nélküli, az ellenzéket, a civil társadalmat, a közmédiát, az autonóm oktatást és kultúrát ellehetetlenítő, a kisebbséghez tartozó, roma, nem heteroszexuális, fogyatokéssággal élő, szegény, hajléktalan vagy háborúk elől menekülő emberek jogait semmibe vevő, korrupt, elnyomó, manipulatív, bűntető és ízléstelen ÖNKÉNYURALMADAT Magyarországon.

Te voltál az, aki parancsot adtál az ukrán emberek pénzének elrablására és a pénzszállítók terrorizálására. Te egy veszélyes zsarnok vagy és az is maradsz. A te szádból bármiféle aggodalom a jogokért, a szabadságért, az emberi méltóságért hiteltelen és hazug blaszfémia.

Kivonulhatnak elvbarátaid a parlamentből, ha képesek lemondani a borsos fizetésről és a mentelmi jogukról, mindez egy cseppet sem változtat a tényen, hogy Te, Viktor, egy utolsó, senkiházi, és meglehetősen gyáva diktátor vagy, aki április 12-én megbukott.

Ha csak annyit tudnánk rólad, hogy a parlament folyosóján lebohócoztad Hadházy Ákost, majd önelégülten rötyögtél a talpnyalóiddal, az is épp elég volna ahhoz, hogy egy életre meggyűlöljünk téged. Magyarország leghőbb vágya, hogy bíróság elé, majd pedig börtönbe kerülj. Erre van felhatalmazásod, ezt akarja a nép, amelyet elárultál és megnyomorítottál.

2010 és 2026 között volt önkényuralom. Magyar Péter arra kapott felhatalmazást, hogy eltakarítsa a zsarnokság haszonélvezőit, intézményeit, törvényeit, mechanizmusait és kultúráját.

Viktor, mi, több millióan, azt akarjuk, hogy tűnj el a politikából. 36 évet kaptál, és végül megbuktál. Takarodj! Ez volt az a program, amire szavaztunk, és ezt a programot egyre többen támogatják már a te szavazóid közül is. Ehhez tartsd magad.

Lehetne kihívás számodra mostantól a börtönválogatott megszervezése. Mi nagyon boldogok lennénk, ha megtalálnád életed hátralévő részének küldetését a kóterben.”

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd