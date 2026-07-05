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pócs jános nagycirkusz társadalmi egyeztetés alaptörvény miniszterelnök

Magyarország államformája Nagycirkusz

2026. július 05. 21:28

„Mi, a magyar Orsszággyűlés tagjai hazánk új Alaptörvényét - egy vasárnap hajnalban 2 és 5 óra között, mintegy 1354 emberrel Facebookon lezajlott társadalmi egyeztetést követően - az alábbiak szerint állapítjuk meg.”

2026. július 05. 21:28
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Megadja Gábor
Megadja Gábor
Facebook

„Mi, a magyar Orsszággyűlés tagjai hazánk új Alaptörvényét - egy vasárnap hajnalban 2 és 5 óra között, mintegy 1354 emberrel Facebookon lezajlott társadalmi egyeztetést követően - az alábbiak szerint állapítjuk meg. 
(1) Magyarország államformája Nagycirkusz.
(2) Magyarország szuverén, demokratikus jogállam, amely szuverenitását Berlinen keresztül gyakorolja.
(3) Az Országgyűlés feladata a tartalomgyártás. Kivéve Pócs János. 
(4) A magyar Országgyűlésnek nem lehet tagja, aki valaha is a Fidesz tagja volt, kivétel a) azok, akik 2026. április 13. előtt átzsilipeltek a Tiszába, b) akik közvetlenül 2026. április 13. után zsilipeltek át, c) akiknek a Miniszterelnök személyesen mentességet ad, d) a Miniszterelnök. 
(5) A magyar állampolgárok kötelessége a víz-és klímahasználat, valamint a fűtés felfüggesztése az alábbi időszakokban: hétfő-péntek 6-11, 18-21 óra között, szombat és vasárnap 10 és 16 óra között, valamint azon időközönként, amit a Miniszterelnök és a területért felelős miniszter külön meghatároz. (Kivéve: Shell.) 
(6) A karmelita kolostor istállóvá alakul át, ahol zebrákat is tartunk. 
(7) Magyarországon többé nem lehet miniszterelnök az, akinek a neve Orbánnal kezdődik és Viktor Mihállyal folytatódik, valamint aki valaha is a Fidesz tagja volt, kivételekhez lásd (4)-es pont. 
(8 ) Magyarországon tilos gúnyt űzni vagy ún. "mémeket" készíteni a Tisza párt és a frakció, valamint a Kormány tagjaiból. Ennek végrehajtásáért a protestáns muskétások felelősek. 
A további módosításokhoz várjuk a magyar emberek javaslatait. A társadalmi egyeztetésre a legközelebbi Ötkertes éjszakai műszak idején kerül sor.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

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Sorrend:
westend
2026. július 05. 23:03
nagyon várom már hogy a doktor unoka dr. min.elnök alá kommentelje hogy a Megadja köszpézből vett fényűző lakásban lakik ahol erkély is van, meg klíma. És külömbem se' viccelünk a népakarattyával. De majd a tisztítótűz...
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4
0
elfújta az ellenszél
2026. július 05. 23:02
A diktatúrák időszakának egy nagy előnye van: olyankor virágzik a politikai humor. Olyannyira igaz, hogy erről lehet megállapítani, diktatúrának számít-e egy rencer. Várjuk a további humoreszkeket a kérdés eldöntéséhez.
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3
0
states-2
2026. július 05. 22:34
Az elmebaj kormányzati pozícióba került április 12-én, volt már ilyen a történelemben Caligulától Károlyi Mihályig. A mi rákosista Caligulánk még nem csinált a lovából szenátort, csak kólásdobozokból képviselőt. Az ÁVH-ból pedig jogfolytonos NVV-t.
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3
0
sagirdilsiz-2
•••
2026. július 05. 22:28 Szerkesztve
Azért 8 pont, mert a tisza logó erektált.
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3
0
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