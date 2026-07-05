„Mi, a magyar Orsszággyűlés tagjai hazánk új Alaptörvényét - egy vasárnap hajnalban 2 és 5 óra között, mintegy 1354 emberrel Facebookon lezajlott társadalmi egyeztetést követően - az alábbiak szerint állapítjuk meg.

(1) Magyarország államformája Nagycirkusz.

(2) Magyarország szuverén, demokratikus jogállam, amely szuverenitását Berlinen keresztül gyakorolja.

(3) Az Országgyűlés feladata a tartalomgyártás. Kivéve Pócs János.

(4) A magyar Országgyűlésnek nem lehet tagja, aki valaha is a Fidesz tagja volt, kivétel a) azok, akik 2026. április 13. előtt átzsilipeltek a Tiszába, b) akik közvetlenül 2026. április 13. után zsilipeltek át, c) akiknek a Miniszterelnök személyesen mentességet ad, d) a Miniszterelnök.

(5) A magyar állampolgárok kötelessége a víz-és klímahasználat, valamint a fűtés felfüggesztése az alábbi időszakokban: hétfő-péntek 6-11, 18-21 óra között, szombat és vasárnap 10 és 16 óra között, valamint azon időközönként, amit a Miniszterelnök és a területért felelős miniszter külön meghatároz. (Kivéve: Shell.)

(6) A karmelita kolostor istállóvá alakul át, ahol zebrákat is tartunk.

(7) Magyarországon többé nem lehet miniszterelnök az, akinek a neve Orbánnal kezdődik és Viktor Mihállyal folytatódik, valamint aki valaha is a Fidesz tagja volt, kivételekhez lásd (4)-es pont.

(8 ) Magyarországon tilos gúnyt űzni vagy ún. "mémeket" készíteni a Tisza párt és a frakció, valamint a Kormány tagjaiból. Ennek végrehajtásáért a protestáns muskétások felelősek.

A további módosításokhoz várjuk a magyar emberek javaslatait. A társadalmi egyeztetésre a legközelebbi Ötkertes éjszakai műszak idején kerül sor.”