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Helyette megy a turistafotózás és a városnézés. És ezt ezrek lájkolják. Tényleg ennyi az elvárás?
„Oké, az előző posztom után végignéztem Magyar Péter ankarai posztjait.
Komolyan, meg vagytok őrülve?
Az ember a NATO-csúcson van, de egyetlen rohadt szót nem ír a NATO-ról. Nem arról, hogy miről tárgyalnak, milyen döntések születnek, mi a tét Magyarország számára.
Helyette megy a turistafotózás és a városnézés.
És ezt ezrek lájkolják meg osztják, mintha egy útikönyvet olvasnának, nem egy olyan politikus oldalát, aki az ország vezetésére készül.
Tényleg ennyi az elvárás?
Mert akkor Magyar Péter a legsikeresebb vezetők egyike, aki elérte, hogy a népe teljesen zombi legyen, mert akkor a legkönnyebb vezetni őket.
Ébredjetek már fel, zombik!”
Nyitókép: Facebook