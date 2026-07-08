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NATO-csúcstalálkozó magyarország Magyar Péter

Magyar Péter a NATO-csúcson van, de egyetlen rohadt szót nem ír a NATO-ról

2026. július 08. 06:38

Helyette megy a turistafotózás és a városnézés. És ezt ezrek lájkolják. Tényleg ennyi az elvárás?

2026. július 08. 06:38
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Gulyás Virág
Gulyás Virág
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„Oké, az előző posztom után végignéztem Magyar Péter ankarai posztjait.

Komolyan, meg vagytok őrülve?

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Az ember a NATO-csúcson van, de egyetlen rohadt szót nem ír a NATO-ról. Nem arról, hogy miről tárgyalnak, milyen döntések születnek, mi a tét Magyarország számára.

Helyette megy a turistafotózás és a városnézés.

És ezt ezrek lájkolják meg osztják, mintha egy útikönyvet olvasnának, nem egy olyan politikus oldalát, aki az ország vezetésére készül.

Tényleg ennyi az elvárás?

Mert akkor Magyar Péter a legsikeresebb vezetők egyike, aki elérte, hogy a népe teljesen zombi legyen, mert akkor a legkönnyebb vezetni őket. 

Ébredjetek már fel, zombik!”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 15 komment

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Sorrend:
OszkárOszi
2026. július 08. 07:13
Az nem az ő dolga.Milyen érdemit írjon Pötyike, amikor nincs megelégedve neki a saját vélemény?Amúgy sem lenne neki.
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Toma78
•••
2026. július 08. 07:12 Szerkesztve
Még dolgozik nem ér rá... Nem hitték el neki, hogy ő a magyar Messiás így befogták felszolgálónak az ukrán klónával együtt. Este pedig ők szolgáltatják a vacsorához a zenét. Persze csak is kéz nélkül kapható konszenzuálusan kábítószernek látszó anyag és alkohol társaságában🖕🤡🖕Petike ott is körbe röhögtek amikor lábújjhegyen pipiskedve próbált látszani a fotón, hogy ott voltál?
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gullwing
2026. július 08. 07:11
Világtalan képességek nélküli szardarab, azt sem tudja hol ül...🤣🤣🤣🤣
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1
0
Gintonic68
2026. július 08. 07:11
Eközben a közmédia nem teljesíti közfeladatait, a tájékoztatást !!!! Időjárás jelentés, pollenjelentés, útinform, sporthírek, stb. ?? Oké, hogy a hírek válogatását ők szerveznék, de ezt miért nem voltak képesek működés közben, tájékoztatási zárlat nélkül végrehajtani ??? Miért kellett ez az erődemonstráció ? Mitől félnek ???
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3
0
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