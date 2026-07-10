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tisza örkény tisza párt fidesz önkény magyar demokrácia

Kedves Tisza, ha így folytatják, „Önök is vége lesznek”

2026. július 10. 06:02

Vagy „stop Örkény”, vagy lehetőségük van megtalálni a megfelelő egyensúlyt az erős kormány és a hosszú távon stabil intézmények között, ha már a Fidesznek ez nem sikerült.

2026. július 10. 06:02
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Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Van egy fontos szava a német politikának: durchregieren. Csak suta tükörfordításával tudok szolgálni: ’átkormányozni’, ’keresztülkormányozni’ – mármint féken, ellensúlyon, tökön-paszulyon, izomból, a választói felhatalmazást minden egyéb alkotmányos szempont fölé helyezve,

meg végső érvként odahaluzva olyan célok mögé is, melyek mögött egyébként nincsen ott.

(Avagy emelje kacsóját, aki 2026 áprilisában a parlamenti képviselői mandátum 12 éves korlátozására és a polgármesteri költségtérítés pitiáner elvételére szavazott.)

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Tisztességes magyar fordítása nincs a szónak, minden bizonnyal azért, mert nincs rá szükség. Ami ugyanis a magyar demokráciában annak harminchatodik éves fennállása alatt történik, az maga a durchregieren;

valójában a magyar ’kormányozni’ igenévre kellene a durchregierent fordítani, a sima regieren bevett fordítását pedig átírni arra, hogy ’kormányozni, de csak annyira, mint Antall József tette’.

A magyar demokrácia, a magyar jogállam ebből fakadóan igen furcsa szerzet. Plebiszciter jellege extrém: a magyarok alapvetően úgy választanak kormányt, hogy négy évre teljesen szabad kezet adnak neki (sőt, el is várják a durchregierent), majd visszamennek dolgukra, s a tiszta és manipulálatlan választások megszervezésén kívül semmilyen normatív jogállamisági igényt nem érvényesítenek rajta. Fenntartják maguknak a jogot, hogy négy év múltán eldöntsék: folytassák-e a fiúk a durchregierent, vagy legyen inkább új Durchregierung.

A két választás közötti időszakban viszont a jogállamiságra, fékekre és ellensúlyokra való hivatkozás Magyarországon népszerűtlen, értelmiségi akadékoskodás, savanyú szőlő, a fantáziátlan vesztes idegesítő bekiabálása a partvonalon túlról.

Így volt ez a szocialisták, nopláne a Fidesz alatt, s így van ez most is. A jogállamiságnak a magyar társadalom számára nincs önértéke, az csak egy a politikai bunkósbotok között, mely egy népszerű kormány fejéről visszapattan, egy népszerűtlenén meg nyomot hagy. Ezért van az, hogy ma tömegek tapsolnak a miniszterelnöknek, amikor a magyar demokrácia történetében példátlan, teljesen értelmetlen és önmagán kívül senki másnak sem használó, alkotmánygyalázó hályogkovácsolását elüti annyival, hogy „stop Örkény”. Ma fent van, holnap lent lesz; eltöltünk pár évet a maastrichti kritériumok kergetésével, és rá is bepöccennek majd a legkisebb túlkapásért. Pontosabban: annak ürügyén.

A magyar választónak kevés normatív igénye van a demokráciával és jogállamisággal kapcsolatban.

A magyar választó a végletekig pragmatikus és individualista: ha egy kormány jól kormányoz, hadd csinálja, ne pofázzanak bele honi vagy brüsszeli paragrafusturkálók.

(Részletkérdés, hogy utóbbiaknak is megvannak a maguk belepofázási szempontjaik – a lengyel után a magyar példa is mutatni fogja, milyen alapon válogatják meg a belepofázás mértékét, s ez az alap szintén nem a normatív jogállamiság alapja.) Ez így van, büszke fideszesként voltam e bot egyik végén sokáig, most ott vagyok a másikon. A bot ugyanaz.

Eddig a pictura, innejst a sententia.

A helyzeten lehet keseregni. Nem javaslom – egy életünk van, az a kesergéshez orbánistáknak és Orbán-elleneseknek egyaránt túl rövid.

Pláne fideszeseknek nem javaslom egyébként, mert alattunk is volt durchregieren, volt ám;

ha voltak is olyan határok, melyeket sosem mert a Fidesz úgy átlépni, mint ma a Tisza teszi.

Lehet a helyzetet éltetni is – végtére is pozitívum, hogy Magyarországon egyszerűen nem fordulhatnak elő olyan állapotok, amikkel Nyugat-Európa évről évre egyre inkább küzd: egyrészt, hogy az arányos választási rendszerek és a patrióta jobboldal kizárására született tűzfalak együtt olyan kormányokat eredményeznek, melyek képtelenek a társadalmi többség akarata szerint politizálni; másrészt, hogy a népszerűtlen döntéseket, például a tökéletesen fenntarthatatlan francia vagy német nyugdíjrendszer rendbetételét, egyszerűen senkinek sincs politikai tőkéje meghozni, s elhalogatódnak a végtelenségig. Ha egy magyar kormány kormányoz, akkor kormányoz, de durch ám.

A döntések minőségével lehet vitatkozni, de meg meghozattatnak és végrehajttatnak, nem akadnak meg semmiféle paragrafuson. Csak majd a következő kormányon, ami visszacsinál mindent, durch.

Én inkább a jelenség mederbe terelését javaslom, erényei megtartása mellett. Magyarországon a kétharmadra érdemes kormányok számához képest egy kicsit túl sok a kétharmad. A Tisza Párt történelmi lehetősége, hogy a most létrehozandó új alkotmány és új intézményi berendezkedés mögött valódi társadalmi többséget teremtsen – értendő ezalatt, hogy az alkotmányt többen érezzék magukénak, mint ahányan a Tisza-kormányt támogatják, legyenek utóbbiak most bármilyen sokan –; majd ezt követően csökkentse valamelyest a választási rendszerben a folyamatos kétharmadokat eredményező többségi elem dominanciáját, ügyelve arra, hogy Közép-Európában a teljesen arányos választási rendszer is rossz, mert sorozatosan működésképtelen, instabil kormányokat eredményez Szlovákiától Románián át Bulgáriáig.

A stabil magyar kormányzás értékes, a folyamatos kétharmad káros – ugyanis minden stabilitási korszak után lustulást és rombolást eredményez.

Most a Tiszának van lehetősége megtalálni a Magyarország számára megfelelő egyensúlyt az erős kormány és a hosszú távon stabil intézmények között, ha már a Fidesznek ez nem sikerült.

Vagy csinálhatják tovább: úgy, ahogy a Fidesz csinálta, de meghosszabbítva Lovasberényig.

Mehetnek tovább újdonsült főnököm, Ruff Sziabálint nyomvonalán, aki szerint minden példátlan jogállami túlkapás legitim, mert „Önök vége vannak”.

Végigcsinálhatnak egy, akár két ciklust is így, fürdőzve a klasszikus magyar durchregierenben. Csak akkor „Önök is vége lesznek”, pont úgy, mint a Fidesz. Hogy kinek a kezétől, az teljesen mindegy – de pont olyan dicstelenül, a magyar politikai hagyományokhoz semmi pozitívat hozzá nem téve.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

 

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. július 10. 06:35
"A stabil magyar kormányzás értékes, a folyamatos kétharmad káros – ugyanis minden stabilitási korszak után lustulást és rombolást eredményez." egyrészt nem káros mert a 16év az nem egy-kettő, azalatt már lehet tenni ezt, azt másrészt nem kell rombolni és lustálkodni azaz visszaélni a hatalommal. Miután úgy látom, hogy Matyinak nyilvánvaló(nekem is), hogy a tisza rombolni és lustálkodni fog nem stabilizálni, itt inkább az a kérdés, hogy a tisza kétharmad legitimálja fogja-e az előző 16 évet vagy diktatúrával betonozza be a brüsszeli internáci rombolást és tiszás lustálkodást(urizálást, házmesterkedést, elvtársiaskodást)
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pollip
2026. július 10. 06:34
Önök is vége lesznek, Örkény, Kulcsár közönségessége..... Ez a Tisza szellemi színvonala.... Alkalmatlanok! Már nem működik az állam! Megszűnt a kormányzás!
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trd127
2026. július 10. 06:30
A tegnapi tünti tényleg Örkény volt, ugyanis a nyugdíjas Áder szenilitása miatt már nem emlékezett, hogy "Ne írd alá, János" címszóval 2013-ban volt egy tüntetés, amelyen ugyanazt mondták neki az alkotmány módosításról, mint amit ő mond most Magyar Péternek. Paródia lett az előző hatalom minden akciójából. Ez így értelmetlen.
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mostar2222
2026. július 10. 06:24
Mert ti aztán hozzáadtatok a magyar politikai hagyományokhoz oly sok mindent, - látható az "eredménye". Apropó, te ott voltál a tegnapi giga tüntetésen, OV-t helyettesíteni?
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