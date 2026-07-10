Kedves Tisza, ha így folytatják, „Önök is vége lesznek”

A két választás közötti időszakban viszont a jogállamiságra, fékekre és ellensúlyokra való hivatkozás Magyarországon népszerűtlen, értelmiségi akadékoskodás, savanyú szőlő, a fantáziátlan vesztes idegesítő bekiabálása a partvonalon túlról.

Így volt ez a szocialisták, nopláne a Fidesz alatt, s így van ez most is. A jogállamiságnak a magyar társadalom számára nincs önértéke, az csak egy a politikai bunkósbotok között, mely egy népszerű kormány fejéről visszapattan, egy népszerűtlenén meg nyomot hagy. Ezért van az, hogy ma tömegek tapsolnak a miniszterelnöknek, amikor a magyar demokrácia történetében példátlan, teljesen értelmetlen és önmagán kívül senki másnak sem használó, alkotmánygyalázó hályogkovácsolását elüti annyival, hogy „stop Örkény”. Ma fent van, holnap lent lesz; eltöltünk pár évet a maastrichti kritériumok kergetésével, és rá is bepöccennek majd a legkisebb túlkapásért. Pontosabban: annak ürügyén.

A magyar választónak kevés normatív igénye van a demokráciával és jogállamisággal kapcsolatban.