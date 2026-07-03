„Itt SENKI sincs biztonságban” – Máthé Zsuzsa és Takács Péter a Mandineren (VIDEÓ)

– fogalmaz Máthé Zsuzsa.

A műsorban szó esik arról is, hogyan változott meg az Országgyűlés működése, milyen a hangulat a plenáris üléseken, és milyen emberi viszonyok maradnak meg a politikai csatározások mögött.

Takács Péter saját tapasztalatairól is beszél, és kemény kritikát fogalmaz meg az elmúlt időszak politikai kommunikációjáról.