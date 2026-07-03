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mandiner takács péter gyürky enikő máthé zsuzsa országgyűlés parlament

„Itt SENKI sincs biztonságban” – Máthé Zsuzsa és Takács Péter a Mandineren (VIDEÓ)

2026. július 03. 18:00

Meddig vezethet a politikai gyűlölet? Valóban egy új korszak kezdődött Magyarországon? És mi történik a Parlament falai között akkor, amikor már nem forognak a kamerák?

2026. július 03. 18:00
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A politikai vitákon túl a tét sokkal nagyobb: Magyarország jövője. 

Gyürky Enikő vendégei, Máthé Zsuzsa és Takács Péter a magyar közélet aktuális helyzetét értékelik, és arról is beszélnek, milyen kihívások várnak az országra.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

A beszélgetésben a két politikus kendőzetlenül beszél a parlamenti légkörről, amelyet szerintük soha nem látott feszültség jellemez.

„Itt most egy félelemre építő, egymást feljelentő házmesterország épül.” 

– fogalmaz Máthé Zsuzsa.

A műsorban szó esik arról is, hogyan változott meg az Országgyűlés működése, milyen a hangulat a plenáris üléseken, és milyen emberi viszonyok maradnak meg a politikai csatározások mögött.

Takács Péter saját tapasztalatairól is beszél, és kemény kritikát fogalmaz meg az elmúlt időszak politikai kommunikációjáról.

„Az egyetlen politikai termékük továbbra is a gyűlöletkeltés és a hergelés.”

A beszélgetés azonban messze túlmutat a napi politikán. Szóba kerül az egészségügy helyzete, a kórházakat érintő változások, az oktatás jövője, a gyermekvédelem, valamint azok a társadalmi folyamatok, amelyek hosszú távon is meghatározhatják Magyarország sorsát.

A vendégek szerint a valódi kérdés már nem az, hogy lesznek-e nehéz döntések, hanem az, mikor érzik meg ezeket a hétköznapi emberek.

„Most vannak a legtöbben, mi pedig most vagyunk a legkevesebben. Innentől nekik már csak lefelé, nekünk pedig felfelé vezet az út.” 

– mondja Takács Péter.

Máthé Zsuzsa szerint a legfontosabb feladat a higgadtság megőrzése még a legélesebb politikai viták közepette is.

„Nekünk az a feladatunk, hogy higgadtan, tárgyilagosan, nem személyeskedve mutassuk be a valóságot.”

A vita nem csupán a politikáról szól: a történések középpontjában azok a kérdések állnak, amelyek minden magyar embert érintenek – a közélet állapotától az egészségügyön és az oktatáson át egészen a következő generációk jövőjéig.

 

Összesen 22 komment

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2026. július 03. 20:47
Az elmebaj kormányzati pozícióba került április 12-én, volt már ilyen a történelemben Caligulától Károlyi Mihályig. A mi rákosista Caligulánk még nem csinált a lovából szenátort, csak kólásdobozokból képviselőt.
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londonbaby
2026. július 03. 20:38
amúgy a parlamentben mindig mindenhol forognak a kamerák..azok amikről senki nem tud. !!!
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gullwing
2026. július 03. 20:18
Ütni kell a patkányokat.
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szim-patikus
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2026. július 03. 20:15 Szerkesztve
Nézzük a Máthé théMát A bűnözők bűnelkövetéskor nem igénylik a biztonságot, élvezik a tv.-k adta kereteket áthágni. (de csak ha anonimitásban maradva megússzák) Amikor látókörbe kerülnek, lebuknak oda a mi nem bukunk le tipusú biztonság. Innentől kezdve utálják a rend őrséget, a bírákat és a börtönt. Takácsnak mondanám, hogy a börtön elég biztonságot nyújt. (neki, nekünk is tőle)
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