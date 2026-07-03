„Itt SENKI sincs biztonságban” – Máthé Zsuzsa és Takács Péter a Mandineren (VIDEÓ)

A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
Meddig vezethet a politikai gyűlölet? Valóban egy új korszak kezdődött Magyarországon? És mi történik a Parlament falai között akkor, amikor már nem forognak a kamerák?
A politikai vitákon túl a tét sokkal nagyobb: Magyarország jövője.
Gyürky Enikő vendégei, Máthé Zsuzsa és Takács Péter a magyar közélet aktuális helyzetét értékelik, és arról is beszélnek, milyen kihívások várnak az országra.
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A beszélgetésben a két politikus kendőzetlenül beszél a parlamenti légkörről, amelyet szerintük soha nem látott feszültség jellemez.
„Itt most egy félelemre építő, egymást feljelentő házmesterország épül.”
– fogalmaz Máthé Zsuzsa.
A műsorban szó esik arról is, hogyan változott meg az Országgyűlés működése, milyen a hangulat a plenáris üléseken, és milyen emberi viszonyok maradnak meg a politikai csatározások mögött.
Takács Péter saját tapasztalatairól is beszél, és kemény kritikát fogalmaz meg az elmúlt időszak politikai kommunikációjáról.
„Az egyetlen politikai termékük továbbra is a gyűlöletkeltés és a hergelés.”
A beszélgetés azonban messze túlmutat a napi politikán. Szóba kerül az egészségügy helyzete, a kórházakat érintő változások, az oktatás jövője, a gyermekvédelem, valamint azok a társadalmi folyamatok, amelyek hosszú távon is meghatározhatják Magyarország sorsát.
A vendégek szerint a valódi kérdés már nem az, hogy lesznek-e nehéz döntések, hanem az, mikor érzik meg ezeket a hétköznapi emberek.
„Most vannak a legtöbben, mi pedig most vagyunk a legkevesebben. Innentől nekik már csak lefelé, nekünk pedig felfelé vezet az út.”
– mondja Takács Péter.
Máthé Zsuzsa szerint a legfontosabb feladat a higgadtság megőrzése még a legélesebb politikai viták közepette is.
„Nekünk az a feladatunk, hogy higgadtan, tárgyilagosan, nem személyeskedve mutassuk be a valóságot.”
A vita nem csupán a politikáról szól: a történések középpontjában azok a kérdések állnak, amelyek minden magyar embert érintenek – a közélet állapotától az egészségügyön és az oktatáson át egészen a következő generációk jövőjéig.