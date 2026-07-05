„Azt enélkül is mindenki tudta, hogy az egész, hihetetlenül centralizált, tekintélyelvű rendszert ő működteti és tartja össze. Hogy nem pártja van (azt már elsorvasztotta), hanem udvartartása. Nem politikai ideológiája, hanem egyháza vagy szektája (mindenkori méretétől függően), bejáratott rituálékkal, igehirdetőkkel. Nem ellensúlyai, hanem bábui a sakktáblán.

A szerep végül neki is kárára vált: a bálványok ólomlábakon, kőtalapzaton állnak, akkor sem tudnak mozdulni, amikor kellene.

A rendszer eggyé vált vele. Ezért kár gúnyolódni azon, hogy a hatalmas Tisza-győzelem mögött csak az „O1G” koalíciónak csúfolt leváltó indulat van. Akik a felelősségre vonását követelik, a saját helyi kiskirályukra, megnyomorítójukra is gondolnak. A sok helyi Orbánra, a NER kis filiáléira. Amikor latolgatják: elérik-e őt, amiatt aggódnak: világának tényleg vége van-e. „Elbocsátott légióról” van-e szó, vagy csak ideiglenesen fedezékbe vonulóról. Napóleon (vagy akit annak véltek) csak az Elba szigetén dekkol, vagy már végleg Szent Ilonán.”