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Tisza Párt Lendvai Ildikó Orbán Viktor

Ilyen közel még nem csapkodott Orbán feje körül a ménkű

2026. július 05. 06:46

Legalábbis a jog villámai.

2026. július 05. 06:46
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Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Népszava

„Azt enélkül is mindenki tudta, hogy az egész, hihetetlenül centralizált, tekintélyelvű rendszert ő működteti és tartja össze. Hogy nem pártja van (azt már elsorvasztotta), hanem udvartartása. Nem politikai ideológiája, hanem egyháza vagy szektája (mindenkori méretétől függően), bejáratott rituálékkal, igehirdetőkkel. Nem ellensúlyai, hanem bábui a sakktáblán.

A szerep végül neki is kárára vált: a bálványok ólomlábakon, kőtalapzaton állnak, akkor sem tudnak mozdulni, amikor kellene.

A rendszer eggyé vált vele. Ezért kár gúnyolódni azon, hogy a hatalmas Tisza-győzelem mögött csak az „O1G” koalíciónak csúfolt leváltó indulat van. Akik a felelősségre vonását követelik, a saját helyi kiskirályukra, megnyomorítójukra is gondolnak. A sok helyi Orbánra, a NER kis filiáléira. Amikor latolgatják: elérik-e őt, amiatt aggódnak: világának tényleg vége van-e. „Elbocsátott légióról” van-e szó, vagy csak ideiglenesen fedezékbe vonulóról. Napóleon (vagy akit annak véltek) csak az Elba szigetén dekkol, vagy már végleg Szent Ilonán.”

(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 35 komment

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Sorrend:
tapir32
2026. július 05. 10:51
Magyar Péter putyinpincsi. A "véres" orosz olaj vásárlásával támogatja Putyint és az ukránok megölését.
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0
0
Color
2026. július 05. 10:38
Mocskos kommunista kurva,te itt dekkolsz már 36 éve és még mindig nem kaptad meg a büntetésed!
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1
0
tapir32
2026. július 05. 10:35
Felszólítjuk a Tisza párt parlamenti képviselőit, hogy a magyar demokrácia és jogállam megőrzése érdekében szavazzanak Magyar Péter Alaptörvény módosításai ellen! A kormány Önöknek felelős! Önök döntenek a kormány sorsáról! A diktatúra kiépítésének és a jogállam eltörlésének megakadályozása az Önök felelőssége! A frakció fegyelemnél a demokrácia és a jogállam magasabb rendű érték. Védjék meg értékeinket Magyar Pétertől.
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1
0
nyugalom
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2026. július 05. 10:33 Szerkesztve
Orban megnyomoritott? Visszaküldte a havi kedvezmenyeket, emeleseket? Jöttek, mentek a fekete autók? Csak azok nem avh-sok voktak, hanem a meggazdagodott proliké, bujdosó-féléké!
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0
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