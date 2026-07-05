A deviáció nem a társadalom miatt okoz nehézséget a deviánsnak, hanem azért, mert a lelke mélyen pontosan tudja, hogy a helyzete nem normális.

A homoszexuális propaganda az elmúlt évtizedekben csúcsra járatta azok számát, akik hedonizmusból, élvezetből, kíváncsiságból kaphatóak voltak a normálistól eltérő szexualitások kiélésére.

A genderizmus története elég hosszú időre nyúlik vissza, de a gyermekek tervezett megrontására irányuló sátáni tevékenység az elmúlt évtizedben vált igazán akuttá. Mivel a fentebb említett csoport becsatornázása tulajdonképpen megtörtént, így a gyerekek maradtak csak hátra.