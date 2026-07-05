A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt
Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
„A tolerancia bűn, ha a gonosz megtűrését jelenti.”
„Egy nézőpont, legyen az tudományos vagy bármilyen, nem azért jut el és válik uralkodóvá világszerte, mert igaz, vagy a legjobb tudásunk szerint a legigazabb, hanem mert korlátlan anyagi források és egy globális hálózat garantálja, hogy ez így legyen. Magyarul: menedzselik. Finanszírozzák az igazolására tett kísérleteket, ösztöndíjakkal és jól fizető állásokkal jutalmazzák az adott narratíva érvényének „bizonyítását”, egyetemek költségvetését, fennmaradását teszik függővé a „megfelelő” kutatási irányvonaltól, melynek „evidenciái” később társadalmi elvárássá avanzsálódnak, végül a narratíva kizárólagossá válik, az utolsó felvonásban pedig már szankcionálják a megkérdőjelezését. Mindezt persze a liberális véleményszabadság nagyobb dicsőségére.
A fentebb felvázolt módszernek egyik aktuális állatorvosi lova a társadalmi nemek tanulmánya, vagyis a genderpropaganda.
(...)
A deviáció nem a társadalom miatt okoz nehézséget a deviánsnak, hanem azért, mert a lelke mélyen pontosan tudja, hogy a helyzete nem normális.
A homoszexuális propaganda az elmúlt évtizedekben csúcsra járatta azok számát, akik hedonizmusból, élvezetből, kíváncsiságból kaphatóak voltak a normálistól eltérő szexualitások kiélésére.
A genderizmus története elég hosszú időre nyúlik vissza, de a gyermekek tervezett megrontására irányuló sátáni tevékenység az elmúlt évtizedben vált igazán akuttá. Mivel a fentebb említett csoport becsatornázása tulajdonképpen megtörtént, így a gyerekek maradtak csak hátra.
A genderpropaganda arra igyekszik rákényszeríteni a társadalmat, hogy gendersemlegesen nevelje a gyermekeket, így egy sokkal békésebb és egészségesebb társadalmat tudunk majd építeni a jövőben - állítják. A gyermekre ne kényszerítsük rá, hogy azonosuljon a biológiai nemével, hanem hagyjuk szabadon kibontakozni, így nem kell majd traumákat átélnie, ha esetleg más nemet választ magának, sokkal boldogabb felnőtt válik majd belőle.
Ennél sátánibb, aljasabb, és gusztustalanabb visszaélést az ártatlan gyermekkel szemben nem is lehetne elkövetni.
Ezek pontosan tudják, hogy a gyermek személyisége kiforratlan, nagyon könnyen befolyásolható, identitása labilis, elferdíthető, traumatizálható, mert nem egy önálló lény. Szándékosan olyan mintákkal bombázzák őket a kultúrán keresztül, melyek könnyen összezavarják a világukat, káros, perverz mintákkal manipulálják őket, amiket teljesen természetesnek állítanak be, és már kora gyermekkorban igyekeznek a kíváncsiságukat kihasználni és a szexualitás illetve a pornó fele terelné.
A genderpropaganda másik hazugsága, hogy senkit nem lehet meleggé tenni. Ahhoz képest milliárdokat ölnek bele, mert pontosan tisztában vannak vele, hogy igenis lehet, de ez a teória már a pederaszta nemi erőszak kapcsán is megdől.
(...)
A genderideológia nem segélyszervezet, nem tudomány és nem közösség. A hozzáfordulók csak addig érdekesek, amíg bele nem szédítik őket a szektába, majd kisemmizik, utána pedig magukra hagyják a védtelen áldozatokat. Ők nem segíteni akarnak, nekik csupán katonákra van szükségük az ideológiájukhoz, amíg meg nem fertőznek mindenkit és be nem hódol nekik az egész társadalom.
A tradicionális értékek védelmében a maradék tisztességes embernek nem joga, hanem kötelessége fellépni.
A többiek pedig ne felejtsék Thomas Mann szavait:
»A tolerancia bűn, ha a gonosz megtűrését jelenti.«”