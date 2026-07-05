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homoszexuális thomas mann homoszexualitás genderpropaganda

Genderizmus – Háború a társadalom ellen

2026. július 05. 16:24

„A tolerancia bűn, ha a gonosz megtűrését jelenti.”

2026. július 05. 16:24
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Mors Triumphalis
Mors Triumphalis
Mors Triumphalis

„Egy nézőpont, legyen az tudományos vagy bármilyen, nem azért jut el és válik uralkodóvá világszerte, mert igaz, vagy a legjobb tudásunk szerint a legigazabb, hanem mert korlátlan anyagi források és egy globális hálózat garantálja, hogy ez így legyen. Magyarul: menedzselik. Finanszírozzák az igazolására tett kísérleteket, ösztöndíjakkal és jól fizető állásokkal jutalmazzák az adott narratíva érvényének „bizonyítását”, egyetemek költségvetését, fennmaradását teszik függővé a „megfelelő” kutatási irányvonaltól, melynek „evidenciái” később társadalmi elvárássá avanzsálódnak, végül a narratíva kizárólagossá válik, az utolsó felvonásban pedig már szankcionálják a megkérdőjelezését. Mindezt persze a liberális véleményszabadság nagyobb dicsőségére.

A fentebb felvázolt módszernek egyik aktuális állatorvosi lova a társadalmi nemek tanulmánya, vagyis a genderpropaganda.

(...)

A deviáció nem a társadalom miatt okoz nehézséget a deviánsnak, hanem azért, mert a lelke mélyen pontosan tudja, hogy a helyzete nem normális.

A homoszexuális propaganda az elmúlt évtizedekben csúcsra járatta azok számát, akik hedonizmusból, élvezetből, kíváncsiságból kaphatóak voltak a normálistól eltérő szexualitások kiélésére.

A genderizmus története elég hosszú időre nyúlik vissza, de a gyermekek tervezett megrontására irányuló sátáni tevékenység az elmúlt évtizedben vált igazán akuttá. Mivel a fentebb említett csoport becsatornázása tulajdonképpen megtörtént, így a gyerekek maradtak csak hátra.

A genderpropaganda arra igyekszik rákényszeríteni a társadalmat, hogy gendersemlegesen nevelje a gyermekeket, így egy sokkal békésebb és egészségesebb társadalmat tudunk majd építeni a jövőben - állítják. A gyermekre ne kényszerítsük rá, hogy azonosuljon a biológiai nemével, hanem hagyjuk szabadon kibontakozni, így nem kell majd traumákat átélnie, ha esetleg más nemet választ magának, sokkal boldogabb felnőtt válik majd belőle.

Ennél sátánibb, aljasabb, és gusztustalanabb visszaélést az ártatlan gyermekkel szemben nem is lehetne elkövetni.

Ezek pontosan tudják, hogy a gyermek személyisége kiforratlan, nagyon könnyen befolyásolható, identitása labilis, elferdíthető, traumatizálható, mert nem egy önálló lény. Szándékosan olyan mintákkal bombázzák őket a kultúrán keresztül, melyek könnyen összezavarják a világukat, káros, perverz mintákkal manipulálják őket, amiket teljesen természetesnek állítanak be, és már kora gyermekkorban igyekeznek a kíváncsiságukat kihasználni és a szexualitás illetve a pornó fele terelné.

A genderpropaganda másik hazugsága, hogy senkit nem lehet meleggé tenni. Ahhoz képest milliárdokat ölnek bele, mert pontosan tisztában vannak vele, hogy igenis lehet, de ez a teória már a pederaszta nemi erőszak kapcsán is megdől.

(...)

A genderideológia nem segélyszervezet, nem tudomány és nem közösség. A hozzáfordulók csak addig érdekesek, amíg bele nem szédítik őket a szektába, majd kisemmizik, utána pedig magukra hagyják a védtelen áldozatokat. Ők nem segíteni akarnak, nekik csupán katonákra van szükségük az ideológiájukhoz, amíg meg nem fertőznek mindenkit és be nem hódol nekik az egész társadalom.

A tradicionális értékek védelmében a maradék tisztességes embernek nem joga, hanem kötelessége fellépni.

A többiek pedig ne felejtsék Thomas Mann szavait:

»A tolerancia bűn, ha a gonosz megtűrését jelenti.«”


 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 21 komment

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Bitrex®
2026. július 05. 20:11
"mert a lelke mélyen pontosan tudja, hogy a helyzete nem normális." Pontosan. Tisztában is vannak vele a buzik, talán még küzdenek is ellene az elején, szégyellik, próbálnak heteroszexuális kapcsolatot létesíteni, de a kudarcok miatt (a legtöbb buzi, leszbi ronda, impotens, gátlásos, kicsi a pöcse, melle, stb.) a hasonló problémákkal küzdőknél talál bátorítást, megértést.
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1
Matek_
•••
2026. július 05. 19:17 Szerkesztve
"Kik finanszírozzák ezt az elmebajt és mi a céljuk?"....: Aberrált LIBERÁLIS milliomosok finanszírozzák ezt az elmebajt, és az a céljuk hogy az emberiség létszáma csökkenjen, mert szerintük túlnépesedés van, ami nem igaz. Ez az aberrált LIBERÁLIS milliomos réteg már akkor siránkozott a túljnépesedés miatt amikor az emberiség létszáma még csak fél milliárd volt, de azóta már 8 milliárd és mégis megélnek az emberek a tudomány és a munka fejlődése által.
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1
1
hernadvolgyi-2
•••
2026. július 05. 18:58 Szerkesztve
"A genderizmus lobbija talán a világ legjobban pénzelt, legerőszakosabb lobbi az egész glóbuszon. Minden évben dollár milliárdokkal tömik ki őket, miközben elnyomásról fecsegnek. A politikán keresztül a média világán át a kultúráig bezárólag piedesztálra vannak emelve ezek a szexuális „kisebbségek”. Kik finanszírozzák ezt az elmebajt és mi a céljuk?
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1
0
bagoly-29
2026. július 05. 18:40
Az emberi evolúció több mint millió éves folyamata alatt nem okozott problémát az emberi élet, a társadalom működésének tekintetében, ismerték, tudták hogy van, de a helyén volt kezelve. Az utóbbi két száz évben a női emancipációs folyamatok eredménye, mind a nők, mind a férfiak homoszexualitásának a jelentőségén jóval túlmenő társadalmi megitélése. S mára már ki-ki problémává nőt! A heteroszeuálisok jogait sértő elvárások követelése, kvóták erőltetése, áltudományos tanok és módszerek bevezetése, stb. folyamtos konfliktusok bölcsőivé váltak. Habként a tortán megjelent az utóbbi évtizedekben a transzvesztizmus (a másik nem ruháinak hordása, kinézetének utánzása), amely már valós külső morfológiai változásokhoz is vezet (plasztikai műtétek és hormonkezelés révén), vagyis a transzszexualizmus. Amig mindez a magán életre szoritkozik nem okoz problémát, legfeljebb családon belül, de az egész társadalomra való kivetitése már más tészta! S ezzel van a probléma napjainkban!
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