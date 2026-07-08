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országgyűlés rendkívüli ülés parlament

Felgyorsítanák az Alaptörvény módosítását – ismét rendkívüli ülést tart az Országgyűlés

2026. július 08. 12:15

Helyreállítanák a pedagógusok sztrájkjogát, illetve a rendőrségbe olvasztanák a Terrorelhárítási Központot.

2026. július 08. 12:15
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Július 13–14-én ismét rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, ahol hét előterjesztést tárgyalnak majd a képviselők – többek között az Alaptörvény tizenhetedik módosítását és a pedagógusok sztrájkjogát visszaállító törvényt. A rendkívüli ülés összehívásáról szóló kezdeményezés a Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint nevéhez köthető.

A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi:

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  • a magyar−szlovák közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosítása,
  • a méltányossági alapú gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-támogatással összefüggő, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítása,
  • a kőolajtermék-előállító különadóját kiterjesztő előterjesztés,
  • valamint az Alaptörvény tizenhetedik módosítása

is szerepel a tárgyalandók listáján.

Egyebek mellett helyreállítanák a pedagógusok sztrájkjogát, illetve a rendőrségbe olvasztanák a Terrorelhárítási Központot és az Országgyűlési Őrséget.

Mint az Index megírta, a rendkívüli ülés megtartása az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges − fogalmazott Ruff Bálint. A döntés elhalasztása késleltetné a tervezett alkotmányos és intézményi változások végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkotási feladatok megkezdését − tette hozzá a miniszter.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 36 komment

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Sorrend:
haxima
2026. július 08. 15:08
Miért kell ennyire kapkodni az alaptörvény módositással?
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corluc
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2026. július 08. 15:00 Szerkesztve
Csengőfrászt még beemelném alapjognak
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0
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states-2
2026. július 08. 14:38
Az elmebaj kormányzati pozícióba került április 12-én, volt már ilyen a történelemben Caligulától Károlyi Mihályig. A mi rákosista Caligulánk még nem csinált a lovából szenátort, csak kólásdobozokból képviselőt. Az ÁVH-ból pedig jogfolytonos NVV-t.
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templar62
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2026. július 08. 14:24 Szerkesztve
Marx idézet : " bolsevik forradalom , egyszer mint tragédia , másszor mint komédia " . Ez a mostani bolsiforradalom , egy paródia . Nem véletlenül vezényli egy bohóc .
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