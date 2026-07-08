Felgyorsítanák az Alaptörvény módosítását – ismét rendkívüli ülést tart az Országgyűlés

is szerepel a tárgyalandók listáján.

Egyebek mellett helyreállítanák a pedagógusok sztrájkjogát, illetve a rendőrségbe olvasztanák a Terrorelhárítási Központot és az Országgyűlési Őrséget.

Mint az Index megírta, a rendkívüli ülés megtartása az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges − fogalmazott Ruff Bálint. A döntés elhalasztása késleltetné a tervezett alkotmányos és intézményi változások végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkotási feladatok megkezdését − tette hozzá a miniszter.