Felgyorsítanák az Alaptörvény módosítását – ismét rendkívüli ülést tart az Országgyűlés

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Helyreállítanák a pedagógusok sztrájkjogát, illetve a rendőrségbe olvasztanák a Terrorelhárítási Központot.
Július 13–14-én ismét rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, ahol hét előterjesztést tárgyalnak majd a képviselők – többek között az Alaptörvény tizenhetedik módosítását és a pedagógusok sztrájkjogát visszaállító törvényt. A rendkívüli ülés összehívásáról szóló kezdeményezés a Miniszterelnökséget vezető Ruff Bálint nevéhez köthető.
A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását kezdeményezi:
is szerepel a tárgyalandók listáján.
Egyebek mellett helyreállítanák a pedagógusok sztrájkjogát, illetve a rendőrségbe olvasztanák a Terrorelhárítási Központot és az Országgyűlési Őrséget.
Mint az Index megírta, a rendkívüli ülés megtartása az Alaptörvény tizenhetedik módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása érdekében szükséges − fogalmazott Ruff Bálint. A döntés elhalasztása késleltetné a tervezett alkotmányos és intézményi változások végrehajtását, valamint az azokhoz kapcsolódó jogalkotási feladatok megkezdését − tette hozzá a miniszter.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert