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Magyarország köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani.
„A tiszás önkény áradásának megállítása érdekében tüntettek több ezren csütörtökön este a Sándor-palotánál. Magyar Péter próbált cinikusan ironizálni rögtön az esemény meghirdetése után, és kétségbe vonta a Fidesz hitelességét önkényuralom kérdésében. Szerinte az előző – maffiának titulált – kormány idején volt hazánkban választásokkal demokráciát mímelő diktatúra. Ő ezzel szemben a jogállam és a demokrácia helyreállítójának hazudja magát.
De mi is az az önkényuralom? Amikor korlátozzák az emberi jogokat, üldözik a politikai ellenzéket, egyre bántóbb a szólás- és sajtószabadság hiánya, és manipulálják az igazságszolgáltatást. Például jogsértő módon eltávolítják a hivatalban lévő köztársasági elnököt, legfőbb ügyészt vagy az Alkotmánybíróság elnökét. Amikor életkori diszkriminációt hirdetnek, hogy a nekik nem tetsző idősebb alkotmánybírókat is el tudják takarítani az útból.
Mindemellett súlyosan korlátozzák a választhatóságot és a szabad választójogot azáltal, hogy csak két-három ciklust engedélyeznek egy országgyűlési képviselőnek. Vagy amikor hirtelen megszállják a közmédiát, felfüggesztik a hírszolgáltatást, és biztonságiakkal vezetnek ki a miniszterelnöknek nem szimpatikus újságírókat az épületből. Majd másnap hajnalban nyolc rendőr tart házkutatást egy influenszernél, és bilincsben viszik el, mert a hatalomnak nem tetsző véleményét nyilvánosan fejtette ki. Ez Magyarországon mind megtörtént a közelmúltban, vagy hamarosan megtörténik az alaptörvény tizenhetedik módosításának elfogadásával.
Kimondható tehát, hogy az új kormány arra használta kétharmados parlamenti többségét és felhatalmazását, hogy az elmúlt hatvan napban öles léptekkel elinduljon az önkényuralom kiépítésének útján.”
Nyitókép: Földházi Árpád