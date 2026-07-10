„A tiszás önkény áradásának megállítása érdekében tüntettek több ezren csütörtökön este a Sándor-palotánál. Magyar Péter próbált cinikusan ironizálni rögtön az esemény meghirdetése után, és kétségbe vonta a Fidesz hitelességét önkényuralom kérdésében. Szerinte az előző – maffiának titulált – kormány idején volt hazánkban választásokkal demokráciát mímelő diktatúra. Ő ezzel szemben a jogállam és a demokrácia helyreállítójának hazudja magát.

De mi is az az önkényuralom? Amikor korlátozzák az emberi jogokat, üldözik a politikai ellenzéket, egyre bántóbb a szólás- és sajtószabadság hiánya, és manipulálják az igazságszolgáltatást. Például jogsértő módon eltávolítják a hivatalban lévő köztársasági elnököt, legfőbb ügyészt vagy az Alkotmánybíróság elnökét. Amikor életkori diszkriminációt hirdetnek, hogy a nekik nem tetsző idősebb alkotmánybírókat is el tudják takarítani az útból.