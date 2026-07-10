Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
07. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
demokrácia fidesz magyarország Magyar Péter alkotmánybíróság

Ez volt az első lépés, megüzenték a tüntetők Magyar Péternek: Nem félünk!

2026. július 10. 06:29

Magyarország köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani.

2026. július 10. 06:29
null
Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„A tiszás önkény áradásának megállítása érdekében tüntettek több ezren csütörtökön este a Sándor-palotánál. Magyar Péter próbált cinikusan ironizálni rögtön az esemény meghirdetése után, és kétségbe vonta a Fidesz hitelességét önkényuralom kérdésében. Szerinte az előző – maffiának titulált – kormány idején volt hazánkban választásokkal demokráciát mímelő diktatúra. Ő ezzel szemben a jogállam és a demokrácia helyreállítójának hazudja magát.

De mi is az az önkényuralom? Amikor korlátozzák az emberi jogokat, üldözik a politikai ellenzéket, egyre bántóbb a szólás- és sajtószabadság hiánya, és manipulálják az igazságszolgáltatást. Például jogsértő módon eltávolítják a hivatalban lévő köztársasági elnököt, legfőbb ügyészt vagy az Alkotmánybíróság elnökét. Amikor életkori diszkriminációt hirdetnek, hogy a nekik nem tetsző idősebb alkotmánybírókat is el tudják takarítani az útból.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Mindemellett súlyosan korlátozzák a választhatóságot és a szabad választójogot azáltal, hogy csak két-három ciklust engedélyeznek egy országgyűlési képviselőnek. Vagy amikor hirtelen megszállják a közmédiát, felfüggesztik a hírszolgáltatást, és biztonságiakkal vezetnek ki a miniszterelnöknek nem szimpatikus újságírókat az épületből. Majd másnap hajnalban nyolc rendőr tart házkutatást egy influenszernél, és bilincsben viszik el, mert a hatalomnak nem tetsző véleményét nyilvánosan fejtette ki. Ez Magyarországon mind megtörtént a közelmúltban, vagy hamarosan megtörténik az alaptörvény tizenhetedik módosításának elfogadásával.

Kimondható tehát, hogy az új kormány arra használta kétharmados parlamenti többségét és felhatalmazását, hogy az elmúlt hatvan napban öles léptekkel elinduljon az önkényuralom kiépítésének útján.”

Nyitókép: Földházi Árpád

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Fck fcbk
•••
2026. július 10. 09:48 Szerkesztve
Nem gyüjtöttek vörös segélyt a kirúgott propagandistáknak? Tegnap volt nyugdíj osztás,tele a buksza.Még Besenyő Pista bácsinak is összejött 10 Misi egy nap alatt,Szabó Bencéről nem is beszélve.Úgy tűnik a tizen még vagyunk digitális polgári kör tagjaira jobban számíthatnak mint a nemzeti (muhaha) nagytőkés burzsoáziára
Válasz erre
1
0
lemez
2026. július 10. 09:41
A bloonberg cikkét megirta két soros ügynök.Kifejti csökken Orbán befolyása,alig ezren vettek részt rajta.Dicsérik kitartartottjukat.
Válasz erre
0
0
Hangillat
2026. július 10. 09:22
B.1- Szétoszlathatják a tömeget gumiba öntött petibottal, ha megint gyülekeznek. Maga nem fél? B.2 - Én egész vagyok!
Válasz erre
0
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 10. 09:01
Mr. Kognitív Disszonancia, az egykori munkásőr. 🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!