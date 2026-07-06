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vitézy dávid híd galéria

Egyben emelték ki a budapesti hidat (GALÉRIA)

2026. július 06. 09:06

„A kiemelt hídszerkezetet a vasúti pálya nyomvonalán Kelenföld irányába szállították, ahol megkezdődik a bontása” – tájékoztatott Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter.

2026. július 06. 09:06
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„A Déli Körvasút építésének egyik látványos és mérnöki szempontból összetett munkafázisa zajlott a hétvégén a fővárosban a Közlekedési és Beruházási Minisztérium beruházásában” – osztotta meg közösségi oldalán Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter.

Mint a tárcavezető rámutatott:

a budapesti Bartók Béla út felett átívelő, közel 80 éves vasúti híd teljes acélszerkezetét egyben emelték ki és szállították el a Déli Körvasút fejlesztésének részeként.

A több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb, 700 tonna teherbírású darujára, speciális önjáró szállítóegységekre (SPMT), valamint hónapokig tartó előkészítésre és precíz mérnöki munkára volt szükség. A kiemelt hídszerkezetet a vasúti pálya nyomvonalán Kelenföld irányába szállították, ahol megkezdődik a bontása”.

„A műveletet kizárólag teljes közúti és villamosforgalmi zár mellett lehetett végrehajtani, ezért külön köszönet illeti a környéken élők türelmét és a közlekedők megértését” – tette hozzá a miniszter.

A munkafolyamatról készült képeket az alábbi galériánkban tekintheti meg:

Egyben szállították el a budapesti hidat

Egyben szállították el a budapesti hidat

 

Nyitókép és fotók: Szilágyi Tibor/Vitézy Dávid Facebook-oldala

 

Összesen 5 komment

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Sorrend:
bandi0723-2
2026. július 06. 12:17
Na, "TSZ"-esek ez sem készült volna el, ha nem a FIDESZ! Mert, az álltaltok megválasztott kormány, sajnos csak rombolni és elbocsátani tud! Ennike
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0
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H3NY3_B-Oroszlan
•••
2026. július 06. 11:52 Szerkesztve
Dúvadka, ez annak a Lázár-féle vasútfejlesztési projektnek egy látványos része, amit korábban körmödszakadtáig elleneztél. Naponta verem a fejem a falba, mert két éve még azt hittem, jó főpolgi lett volna belőle.
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1
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bagira004
2026. július 06. 11:39
Sírt feltörték , Kádár koponyáját elklopták.
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2
0
Dorset Naga
2026. július 06. 09:37
Nicsak ezt is Mészárosék csinálják. A kisasszony meg dicsekszik.
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5
0
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