Egyben emelték ki a budapesti hidat (GALÉRIA)

A több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb, 700 tonna teherbírású darujára, speciális önjáró szállítóegységekre (SPMT), valamint hónapokig tartó előkészítésre és precíz mérnöki munkára volt szükség. A kiemelt hídszerkezetet a vasúti pálya nyomvonalán Kelenföld irányába szállították, ahol megkezdődik a bontása”.

„A műveletet kizárólag teljes közúti és villamosforgalmi zár mellett lehetett végrehajtani, ezért külön köszönet illeti a környéken élők türelmét és a közlekedők megértését” – tette hozzá a miniszter.

A munkafolyamatról készült képeket az alábbi galériánkban tekintheti meg: