Egyben emelték ki a budapesti hidat (GALÉRIA)

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Három hónappal a választások után egyre több a kínzó kérdés.
„A kiemelt hídszerkezetet a vasúti pálya nyomvonalán Kelenföld irányába szállították, ahol megkezdődik a bontása” – tájékoztatott Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter.
„A Déli Körvasút építésének egyik látványos és mérnöki szempontból összetett munkafázisa zajlott a hétvégén a fővárosban a Közlekedési és Beruházási Minisztérium beruházásában” – osztotta meg közösségi oldalán Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter.
Mint a tárcavezető rámutatott:
a budapesti Bartók Béla út felett átívelő, közel 80 éves vasúti híd teljes acélszerkezetét egyben emelték ki és szállították el a Déli Körvasút fejlesztésének részeként.
A több száz tonnás szerkezet mozgatásához az ország egyik legnagyobb, 700 tonna teherbírású darujára, speciális önjáró szállítóegységekre (SPMT), valamint hónapokig tartó előkészítésre és precíz mérnöki munkára volt szükség. A kiemelt hídszerkezetet a vasúti pálya nyomvonalán Kelenföld irányába szállították, ahol megkezdődik a bontása”.
„A műveletet kizárólag teljes közúti és villamosforgalmi zár mellett lehetett végrehajtani, ezért külön köszönet illeti a környéken élők türelmét és a közlekedők megértését” – tette hozzá a miniszter.
A munkafolyamatról készült képeket az alábbi galériánkban tekintheti meg:
Nyitókép és fotók: Szilágyi Tibor/Vitézy Dávid Facebook-oldala