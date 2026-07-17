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kormány szennyező vállalatok Magyar Péter

Döntött a kormány: hozzányúlnak az adórendszerhez

2026. július 17. 18:15

Magyar Péter szerint „egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá" teszik az adórendszert.

2026. július 17. 18:15
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Magyar Péter péntek délután a Facebook-oldalán jelentette be, hogy változtat a kormány az eddigi adórendszeren. Mint mondta, a nagy cégek és a szennyező vállalatok adóztatása változik, ezen felül pedig a bizalmi vagyonkezelők adóelkerülési gyakorlatának megszüntetésével kapcsolatban, valamint az egyéni vállalatokat szelektíven büntető adózási gyakorlatról is hoztak döntést.

„Rendet teszünk továbbá a globális nagyvállalatok társasági adófizetése kapcsán, ami egyet jelent az adóalapok bővítésével és bizonyos adókedvezmények szűkítésével. Emellett duplájára emeljük a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat és olyan környezetvédelmi szabályok és adóváltoztatások bevezetését készítjük elő,

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 amelyek arra kényszerítik a nagy vízfelhasználókat és a szennyező vállalatokat, hogy betartsák a környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat és egyben óvják a természeti kincseinket”

– közölte. 

A kormányfő szerint több kisebb adófajtát eltörölnek és megszüntetik „az Orbán-kormány uniós jogszabályokba ütköző, egyes vállalatokat szelektíven büntető” adóztatási gyakorlatát. Közölte: a kormány úgy döntött, „egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá” teszik a magyar adórendszert.

Öt felesleges adónemet teljesen eltörlünk, megszüntetjük az értelmetlen adminisztrációt, és lezárjuk azokat az adózási kiskapukat, amelyeket az Orbán-rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. Ráadásul mindezzel újabb akadályokat hárítunk el az uniós források hazahozatal előtt”

 – tette hozzá a miniszterelnök.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 67 komment

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Sorrend:
pugacsov-0
2026. július 17. 19:05
Hát attól tartok még több lesz a kóbor kutya és a kutyatámadás !
Válasz erre
1
0
pollip
2026. július 17. 18:59
A levegő terhelesi díjat hamarosan kivetik a szarvasmarhákra is!
Válasz erre
3
0
pollip
•••
2026. július 17. 18:59 Szerkesztve
Itt is egy vállalás: "Magyarország az EU felé vállalt 700 megawatt helyett csaknem 1000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás számára tud hálózati csatlakozási lehetőséget biztosítani, miután intenzívebb a beruházói érdeklődés. A pályázati rendszer részletszabályait jövő héten bocsátják társadalmi egyeztetésre, a hosszú távú cél pedig 2030-ig legalább 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás kiépítése." Kell a pénzünk a külföldieknek! Nem kéne........
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3
0
sanya55-2
2026. július 17. 18:56
“Levegő terhelési díj” ,megduplázza. Ha élsz, levegőt veszel, teheled a környezeted, FIZESS. Ha idővel meghalsz, utódaid fizetik duplán a díjat, mert hamvasztottak, FIZESS
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2
0
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