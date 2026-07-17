Döntött a kormány: hozzányúlnak az adórendszerhez

Magyar Péter péntek délután a Facebook-oldalán jelentette be, hogy változtat a kormány az eddigi adórendszeren. Mint mondta, a nagy cégek és a szennyező vállalatok adóztatása változik, ezen felül pedig a bizalmi vagyonkezelők adóelkerülési gyakorlatának megszüntetésével kapcsolatban, valamint az egyéni vállalatokat szelektíven büntető adózási gyakorlatról is hoztak döntést.

„Rendet teszünk továbbá a globális nagyvállalatok társasági adófizetése kapcsán, ami egyet jelent az adóalapok bővítésével és bizonyos adókedvezmények szűkítésével. Emellett duplájára emeljük a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat és olyan környezetvédelmi szabályok és adóváltoztatások bevezetését készítjük elő,