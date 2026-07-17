Döntött a kormány: hozzányúlnak az adórendszerhez

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Magyar Péter szerint „egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá" teszik az adórendszert.
Magyar Péter péntek délután a Facebook-oldalán jelentette be, hogy változtat a kormány az eddigi adórendszeren. Mint mondta, a nagy cégek és a szennyező vállalatok adóztatása változik, ezen felül pedig a bizalmi vagyonkezelők adóelkerülési gyakorlatának megszüntetésével kapcsolatban, valamint az egyéni vállalatokat szelektíven büntető adózási gyakorlatról is hoztak döntést.
„Rendet teszünk továbbá a globális nagyvállalatok társasági adófizetése kapcsán, ami egyet jelent az adóalapok bővítésével és bizonyos adókedvezmények szűkítésével. Emellett duplájára emeljük a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat és olyan környezetvédelmi szabályok és adóváltoztatások bevezetését készítjük elő,
amelyek arra kényszerítik a nagy vízfelhasználókat és a szennyező vállalatokat, hogy betartsák a környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat és egyben óvják a természeti kincseinket”
– közölte.
A kormányfő szerint több kisebb adófajtát eltörölnek és megszüntetik „az Orbán-kormány uniós jogszabályokba ütköző, egyes vállalatokat szelektíven büntető” adóztatási gyakorlatát. Közölte: a kormány úgy döntött, „egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá” teszik a magyar adórendszert.
Öt felesleges adónemet teljesen eltörlünk, megszüntetjük az értelmetlen adminisztrációt, és lezárjuk azokat az adózási kiskapukat, amelyeket az Orbán-rendszer a leggazdagabbak számára alakított ki. Ráadásul mindezzel újabb akadályokat hárítunk el az uniós források hazahozatal előtt”
– tette hozzá a miniszterelnök.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert