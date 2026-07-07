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orbán kormány fidesz európai parlament

Az Orbán-kormány beperelt

2026. július 07. 13:32

A Tisza-kormány pedig úgy döntött, hogy fenntartja a pert.

2026. július 07. 13:32
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Dobrev Klára
Dobrev Klára
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„Az Orbán-kormány beperelt. A Tisza-kormány pedig úgy döntött, hogy fenntartja a pert.

Az én »bűnöm« mindössze ennyi volt, hogy megkérdeztem, hány olyan pap kapott még állami támogatást szexedukációs programokra, aki gyermekeket bántalmazott.

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A válasz nem érkezett meg. Helyette feljelentés és per.

Ma az Európai Parlament nem függesztette fel a mentelmi jogomat, mert nem követtem el bűncselekményt.

De úgy látszik továbbra is kérdés:

Miért fontosabb beperelni azt, aki kérdez, mint választ adni arra, hogy hány pedofil pap kapott állami támogatást? És miért kell ezt a pert folytatni, akkor is amikor Hankó és a fidesz rég megbuktak.

A válaszokat továbbra is várom.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 29 komment

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Sorrend:
kecskesajt
2026. július 07. 15:02
Én, meg erről kérdezném a Bolgár Bojlert, hogy ki intézte a rendőri rajtaütés leállítását a Kolosi Péter, ürömi villájánál ? Felkavaró információkat közölt legújabb videójában Ábrahám Róbert. A felvételen – amelyet Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is megosztott – az újságíró azt állította: egy évek óta elhallgatott pedofilbotrány szálai egészen a Gyurcsány–Dobrev házaspárig vezethetnek. Az újságíró most arra kéri magukat gyermekvédőnek nevező influenszereket (NoÁrt, Pajor Tamást, a Pottyondy-klánt és Vályi Istvánt), segítsenek neki az ügy felgöngyölítésében. Megkérte őket: beszéljék rá Dobrev Klárát, hogy kérdezze meg esküvői tanúját az ügyről. /magyarnemzet.hu/belfold/2025/10/gyurcsany-abraham-robert-pedofilbotrany-rtl-kolosi
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0
0
bagoly-29
2026. július 07. 14:53
Valaki még rád néz? Maradj a brüsszeli fekáliában, ott a helyed!
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2
0
bbcord
2026. július 07. 14:44
Nem kellett volna részt venni az aljas hazug színjátékban.
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6
0
tapir32
2026. július 07. 14:40
A pedofileket nem az egyházakban, hanem a gyermekekkel foglalkozó szakmákban kell keresni pl. a pedagógusok között. Ezek a szakmák a gyűjtőhelyei a pedofiloknak.
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5
0
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