Ma az Európai Parlament nem függesztette fel a mentelmi jogomat, mert nem követtem el bűncselekményt.

De úgy látszik továbbra is kérdés:

Miért fontosabb beperelni azt, aki kérdez, mint választ adni arra, hogy hány pedofil pap kapott állami támogatást? És miért kell ezt a pert folytatni, akkor is amikor Hankó és a fidesz rég megbuktak.