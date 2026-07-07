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A Tisza-kormány pedig úgy döntött, hogy fenntartja a pert.
„Az Orbán-kormány beperelt. A Tisza-kormány pedig úgy döntött, hogy fenntartja a pert.
Az én »bűnöm« mindössze ennyi volt, hogy megkérdeztem, hány olyan pap kapott még állami támogatást szexedukációs programokra, aki gyermekeket bántalmazott.
A válasz nem érkezett meg. Helyette feljelentés és per.
Ma az Európai Parlament nem függesztette fel a mentelmi jogomat, mert nem követtem el bűncselekményt.
De úgy látszik továbbra is kérdés:
Miért fontosabb beperelni azt, aki kérdez, mint választ adni arra, hogy hány pedofil pap kapott állami támogatást? És miért kell ezt a pert folytatni, akkor is amikor Hankó és a fidesz rég megbuktak.
A válaszokat továbbra is várom.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP