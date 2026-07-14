A vergődésről

Mintha az utóbbi három hónapban a „jó vergődést” megtelt volna valamivel, ami eredetileg nem volt benne. Ami csak szimpla odaszólogatásnak, emberkedésnek tűnt eleinte, fokozatosan megtelt tartalommal. Valami rendkívül nyomasztó tartalommal. Mintha egy jóslat lett volna, amit eleinte az érintettek nem vettek komolyan, röhörésztek rajta, aztán egyszer csak kénytelenek voltak szembesülni azzal, hogy.

De itt kénytelen vagyok félbeszakítani a mondatot, mert majdnem azt írtam, hogy az érintettek kénytelenek voltak szembesülni valamivel, miközben épp arról van szó, hogy ez a szembesülés nem történt meg, mert ha megtörtént volna, nem lenne vergődés.

Miközben szinte más sincs, csak vergődés. Persze több dolgot is tisztázni kellene itt gyorsan. Például azt, hogy kik az úgynevezett „érintettek”. Magyarul: pontosan kiknek kívánt rendszeresen a miniszterelnök jó vergődést. De ezt sem könnyű tisztázni. Orbán Viktornak biztosan. A leköszönt kormány tagjainak is biztosan. Mészáros Lőrincnek is biztosan. Satöbbi. De kikből áll pontosan ez a satöbbi?