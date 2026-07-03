Ft
Ft
30°C
20°C
Ft
Ft
30°C
20°C
07. 03.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 03.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
felmérés Fidesz választás

A Tisza rekordmagas adatai nem tartanak ki örökre

2026. július 03. 12:33

Nagyon nem mindegy azonban, hogy mikor és hogyan indul be az olvadás, a lemorzsolódás.

2026. július 03. 12:33
ORbán Viktor: Választási vereségen túl a Fidesz
Török Gábor
Török Gábor
Facebook

„A két leghitelesebbnek tartott közvélemény-kutató intézet, a Medián és a 21 Kutatóközpont is szinte ugyanolyan eredményekkel jelentkezett a héten: minden 10 magyar választóból 6 a Tiszát támogatja és mindössze 2 maradt a Fidesz mögött (Medián: 60-18, 21K: 57-20).

Azzal mindenki tisztában van, hogy a Tisza rekordmagas adatai nem tartanak ki örökre. Nagyon nem mindegy azonban, hogy mikor és hogyan indul be az olvadás, a lemorzsolódás.

Emlékeztetőül: 2010 júniusában a Medián a teljes népességben 50 százalékra mérte a Fideszt,  két év múlva, 2012 júniusában pedig már csak 21 százalékra. A jelentős visszaesés azonban csak jó fél évvel a kormányváltás után vett lendületet. 2010 végén a teljes népességben még 45 százalék körül állt a Fidesz, azaz a bizalom legalább eddig biztosan kitartott.

Lehet erre azt mondani, hogy tulajdonképpen mindegy is, mi történik az első fél évben, hiszen a kormányoldalon most még a bab is hús, ilyenkor az ellenzéknek csak rossz és rosszabb lehetőségei vannak. Van persze igazság ebben az állításban, de azt látni kell, hogy az alternatíva milyensége, vagy egyáltalán a létezése jelentősen befolyásolja a mézeshetek hosszát – és különösen azt, hogy mi lesz a mézeshetek után.

Ebből a szempontból az, ami a választás óta a Fideszben történt, illetve nem történt, az ellenzéki párt számára majdnem annyira tragikus, mint a választási eredmény. A személyi és tartalmi megújulás egyelőre teljes hiánya egyszerűen elvesztegetett idővé teszi a párt számára ezt az időszakot. Lehet, hogy 2026 végén vagy a jövő év elején már többen figyelnének majd arra, amit a Tisza ellenzéke mond, de ha ott ugyanazt látják (vezetőkben és mondanivalóban), mint ma, akkor esélytelen lesz a Fidesz arra, hogy növelje a táborát.

Amikor a Fidesz azt mondja, hogy ráérnek majd egy év múlva dönteni a változásokról, valójában elvesztegeti ezt az időszakot, ami a politikai munka, az építkezés szempontjából kulcsfontosságú lenne. Ha már új vezetője és új irányvonala lenne az ellenzéki pártnak, valószínűleg ma sem állna jobban, mint amit a kutatások most mutatnak (sőt, az is lehet, hogy még gyengébb adataik lennének). Amikor viszont megmozdul az inga, esélyük lehetne arra, hogy növekedjenek, hogy elkezdjen beérni az a munka, amelyet most elkezdtek.”

Fotó: Fischer Zoltán/Fidesz

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
wasserwoman
2026. július 03. 16:30
azt hiszem ezek figyelmeztető szavak Peti felé, talán mégse igazak azok aközvéleménykutatások, félnek Orbántól, mint a tüztől. Csak nézelődnek,kutatkodnak,vajon most mit gondolhat,mit terveznek, mit mond majd Tusványoson,gondolom ott lesz az egész Magyarmédia álruhában
Válasz erre
0
0
google-2
2026. július 03. 15:54
Vigyázat! Ez a Fideszért való aggódás ez mérgezett alma. Törökék hagyják a fideszesekre, hogy kinek szavaznak bizalmat, ne akarják ránk tukmálni a poszt-bolsevik Téeszüket!
Válasz erre
1
0
Hangillat
•••
2026. július 03. 15:38 Szerkesztve
-Mozivilág :a ficsúr feature film termelő. Propaganda buttítás nem csak tiszoid-butáknak. Szerencsére a generáció-széles degenerációra a valóság élménye még hat. Az idióta ficsúr a nemzettel játék- ftlmezget a maga nagyságának kényazeres bizonyítgatására. Kezdettől napjainkig hazugság, hazugság, hazugság.
Válasz erre
0
0
Julismama2
2026. július 03. 15:34
Mit foglalkozol te a fidesszel??
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!