Lehet erre azt mondani, hogy tulajdonképpen mindegy is, mi történik az első fél évben, hiszen a kormányoldalon most még a bab is hús, ilyenkor az ellenzéknek csak rossz és rosszabb lehetőségei vannak. Van persze igazság ebben az állításban, de azt látni kell, hogy az alternatíva milyensége, vagy egyáltalán a létezése jelentősen befolyásolja a mézeshetek hosszát – és különösen azt, hogy mi lesz a mézeshetek után.

Ebből a szempontból az, ami a választás óta a Fideszben történt, illetve nem történt, az ellenzéki párt számára majdnem annyira tragikus, mint a választási eredmény. A személyi és tartalmi megújulás egyelőre teljes hiánya egyszerűen elvesztegetett idővé teszi a párt számára ezt az időszakot. Lehet, hogy 2026 végén vagy a jövő év elején már többen figyelnének majd arra, amit a Tisza ellenzéke mond, de ha ott ugyanazt látják (vezetőkben és mondanivalóban), mint ma, akkor esélytelen lesz a Fidesz arra, hogy növelje a táborát.

Amikor a Fidesz azt mondja, hogy ráérnek majd egy év múlva dönteni a változásokról, valójában elvesztegeti ezt az időszakot, ami a politikai munka, az építkezés szempontjából kulcsfontosságú lenne. Ha már új vezetője és új irányvonala lenne az ellenzéki pártnak, valószínűleg ma sem állna jobban, mint amit a kutatások most mutatnak (sőt, az is lehet, hogy még gyengébb adataik lennének). Amikor viszont megmozdul az inga, esélyük lehetne arra, hogy növekedjenek, hogy elkezdjen beérni az a munka, amelyet most elkezdtek.”