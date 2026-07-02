A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt

A miniszterelnök javaslatára július elsejei hatállyal Becságh Pétert nevezték ki az Egészségügyi Minisztérium új államtitkárává – derül ki a Magyar Közlönyből. Becságh várhatóan a digitális államtitkári feladatokat fogja ellátni a minisztériumon belül. Hegedűs Zsolt sokáig kereste erre a megfelelő embert, egy konferencián nemrégiben elárulta, hogy nagy harc megy a minisztériumok között a szakemberekért, mint mondta, egy korábbi jelöltjét más miniszter vitte el.

Becságh egészségügyi innovációs szakember, biotechnológus. Korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott. Ezenkívül kuratóriumi tag az InnoPHC – SZEFA alapítványban, amely többek között a DrBetMen digitális betegútkövető rendszer fejlesztésében és bevezetésében vesz részt – írta a HVG.