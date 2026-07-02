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hegedűs zsolt becságh péter egészségügyi minisztérium

A gyógyszeriparból igazolt új államtitkárt Hegedűs Zsolt

2026. július 02. 08:21

Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.

2026. július 02. 08:21
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A miniszterelnök javaslatára július elsejei hatállyal Becságh Pétert nevezték ki az Egészségügyi Minisztérium új államtitkárává – derül ki a Magyar Közlönyből. Becságh várhatóan a digitális államtitkári feladatokat fogja ellátni a minisztériumon belül. Hegedűs Zsolt sokáig kereste erre a megfelelő embert, egy konferencián nemrégiben elárulta, hogy nagy harc megy a minisztériumok között a szakemberekért, mint mondta, egy korábbi jelöltjét más miniszter vitte el.

Becságh egészségügyi innovációs szakember, biotechnológus. Korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott. Ezenkívül kuratóriumi tag az InnoPHC – SZEFA alapítványban, amely többek között a DrBetMen digitális betegútkövető rendszer fejlesztésében és bevezetésében vesz részt – írta a HVG. 

Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI


 

 


 

Összesen 7 komment

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Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. július 02. 09:03
kupio
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0
0
selyemmajom
2026. július 02. 08:59
16 miniszter, kb. 40~50 államtitkár és 200 felett a helyettes államtitkárok száma. Annyi a csókos itt kérem, nem bírják már fizetni a milliós tiszteletdíjakat.
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0
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lemez
2026. július 02. 08:54
Itt vannak a rabló haverok.Tudtuk megmondtuk.Amit idáig is elvett a pedotisza azt mind ellopta tölúk azorbán nekünk.Nagy baj volt ám nekik.Na ezek fognak lerabolni mint a gyurcsány és szdsz tette.És van pofájuk.
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1
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Burdisgarage
2026. július 02. 08:53
Sok lábon kell állni. Soros, bankok, olaj llbby, gyógyszeripar, lügen presse...
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