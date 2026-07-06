„A fővárosiak panaszait nagyon is értem. Sőt egy vagyok a panaszosok közül. Futottam már össze droghasználóval a saját társasházunkban, láttam, ahogy egy palackozó próbálgatja végig a kapukat, járok eleget a Nyugati aluljáróban. Ahhoz viszont, hogy megoldjuk a problémát, pontosan kell látnunk, mivel állunk szemben.

Nem az a kérdés, van-e valakinek fedél a feje fölött. Terézvárosban sokan ismerik például a Teréz körúti Erste előtt évek óta üldögélő férfit. Korábban kutyával kéregetett, most galambokat etet. Több mint egy évtizede része a környék mindennapjainak. Ő például egy másik kerületből jár ide, nem hajléktalan. A Fővárosi Rendészet munkatársai, szociális munkásokkal együttműködve többször felajánlották neki a segítséget, de nem kéri. Pedig lenne rá szüksége.