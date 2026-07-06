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Sőt egy vagyok a panaszosok közül.
„A fővárosiak panaszait nagyon is értem. Sőt egy vagyok a panaszosok közül. Futottam már össze droghasználóval a saját társasházunkban, láttam, ahogy egy palackozó próbálgatja végig a kapukat, járok eleget a Nyugati aluljáróban. Ahhoz viszont, hogy megoldjuk a problémát, pontosan kell látnunk, mivel állunk szemben.
Nem az a kérdés, van-e valakinek fedél a feje fölött. Terézvárosban sokan ismerik például a Teréz körúti Erste előtt évek óta üldögélő férfit. Korábban kutyával kéregetett, most galambokat etet. Több mint egy évtizede része a környék mindennapjainak. Ő például egy másik kerületből jár ide, nem hajléktalan. A Fővárosi Rendészet munkatársai, szociális munkásokkal együttműködve többször felajánlották neki a segítséget, de nem kéri. Pedig lenne rá szüksége.
Félrevezető mindenkit egyetlen szóval »hajléktalannak« nevezni, akivel baj van az utcán. A kukákat feltúró ember lehet kisnyugdíjas, palackgyűjtő, rossz állapotban lévő mentális beteg, szerhasználó, lecsúszott munkás, embertelen matracszállón élő vendégmunkás vagy valóban fedél nélküli ember. A járókelő ebből sokszor csak annyit érzékel: rendetlenség van, félelem van, valami nagyon elromlott.
És tényleg elromlott.
Terézváros ezért a saját eszközeivel dolgozik. Százmilliókkal támogatjuk a rendőrséget. Szolgálati lakásokat adunk, hogy több rendőr tudjon Budapesten dolgozni. Nálunk van az egy négyzetkilométerre jutó legtöbb térfigyelő kamera, melyet mi építettük ki a Belügyminisztérium helyett. Társasházi kamerapályázatot indítottunk. Működik az éjszakai kukakommandó, hogy a széttúrt szemét legalább ne maradjon reggelig az utcán. Erősítjük a kerületi rendészetet, jelezzük a gócpontokat a rendőrségnek, és a szociális területen is próbálunk jelen lenni.
Ezeknek van értelmük. A mindennapokban is számítanak. A teljes problémát viszont egy kerület nem fogja megoldani. A főváros sem fogja egyedül megoldani.
Budapest utcáin ma országos krízisek csapódnak le: szétesett pszichiátriai ellátás, gyenge addiktológiai rendszer, leépített gyermekvédelem, elszegényedés, kizsákmányoló munkásszállók, lakhatási válság, nevetségesen alacsony jövedelmek, és most már a rosszul kitalált PET-palackos rendszer mellékhatásai is.”
Fotó: MTI/Lakatos Péter