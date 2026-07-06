„A demokrácia nem attól erős, hogy a mindenkori kormány korlátlan hatalommal rendelkezik. Hanem attól, hogy vannak valódi fékek és ellensúlyok, független intézmények, átlátható közpénzfelhasználás, rendszeres politikai megújulás és olyan szabályok, amelyek minden kormányra egyformán vonatkoznak.

Erről szól az Alaptörvény 17. módosítása, és a Tisza összes eddigi intézkedése.