Ha a Fidesz kormányzása egy tatárjárás volt, akkor Magyar Péter miért nem a gazdasággal foglalkozik?
Három hónappal a választások után egyre több a kínzó kérdés.
Erről szól az Alaptörvény 17. módosítása, és a Tisza összes eddigi intézkedése.
„A demokrácia nem attól erős, hogy a mindenkori kormány korlátlan hatalommal rendelkezik. Hanem attól, hogy vannak valódi fékek és ellensúlyok, független intézmények, átlátható közpénzfelhasználás, rendszeres politikai megújulás és olyan szabályok, amelyek minden kormányra egyformán vonatkoznak.
Erről szól az Alaptörvény 17. módosítása, és a Tisza összes eddigi intézkedése.
Nem az önkény megerősítéséről, hanem arról, hogy Magyarország demokratikus intézményei ismét a polgárokat szolgálják, és ne egyetlen politikai erő hosszú távú bebetonozását. Teljesen mindegy, hogy azt az erőt Fidesznek vagy Tiszának, vagy bármi másnak hívják.”
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert