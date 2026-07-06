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demokrácia Tanács Zoltán alaptörvény

A demokrácia nem attól erős, hogy a mindenkori kormány korlátlan hatalommal rendelkezik

2026. július 06. 18:10

Erről szól az Alaptörvény 17. módosítása, és a Tisza összes eddigi intézkedése.

2026. július 06. 18:10
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Tanács Zoltán
Tanács Zoltán
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„A demokrácia nem attól erős, hogy a mindenkori kormány korlátlan hatalommal rendelkezik. Hanem attól, hogy vannak valódi fékek és ellensúlyok, független intézmények, átlátható közpénzfelhasználás, rendszeres politikai megújulás és olyan szabályok, amelyek minden kormányra egyformán vonatkoznak.

Erről szól az Alaptörvény 17. módosítása, és a Tisza összes eddigi intézkedése.

Nem az önkény megerősítéséről, hanem arról, hogy Magyarország demokratikus intézményei ismét a polgárokat szolgálják, és ne egyetlen politikai erő hosszú távú bebetonozását. Teljesen mindegy, hogy azt az erőt Fidesznek vagy Tiszának, vagy bármi másnak hívják.”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 16 komment

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Sorrend:
westend
2026. július 06. 19:13
reciprofi 2026. július 06. 19:02 • "Semmit nem tudtak építeni, mindent tönkretettek" - ne égesd már magad recibroki ludvigbenőke, senkit se érdekel ma már a fletókormányod. Új kónbélák jöttek, figyelj oda jobban.
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Irgum-burgum
2026. július 06. 19:07
Példás az önuralom, amivel a Tisza-kormány a 2/3-hoz viszonyul, hiszen nemcsak a NER-t takarítják el higgadt, jogi megoldásokkal, hanem saját lehetséges túlhatalmukat is képesek korlátozni. Remélem, ha megtörtént az új alkotmány népszavazással történő elfogadása, többé jóideig nem lesz szükség arra, hogy 2/3-os törvényekhez nyúljon a mindenkori kormány.
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0
2
olvaso9
2026. július 06. 19:06
Szép gondolatok. Egy év múlva is érvényesek lesznek? Egy tudománnyal foglalkozó ember remélhetően így gondolja - egy év múlva kérdezzük meg tőle.
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0
reciprofi
•••
2026. július 06. 19:02 Szerkesztve
Tüncikézünk, tüncikézünk? Igen, nem tévedés, a ruszkiszopó FideSSmaffia a demokrácia és az alkotmányosság védelmében vonul az utcára höhöö.. A rabló banda??nincs a pofajukon bőr! Pont azok vergődnek akik sárba tiporták a demokráciát! Semmit nem tudtak építeni, mindent tönkretettek, csak a szarkavarás megy nekik. Illetve már az sem. a fidesz,meg a törvénymódosítás bejelentése nélkül,módosították,önkényesen,a törvényeket,nekik lehetett,csak ezt elvette tőlük a nép.probalkozhatnak,de csak még mélyebbre jutnak,a saját maguk által,ásott gödörbe Kormányozni nem tudtak, nagyot buktak, de az ellenzékiség sem megy nekik, tovább apadnak Gulyás, Gulyás téged jól megszívatott a gazdád
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0
4
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