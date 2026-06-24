„Várom az elszámoltatást, amikor személyesen rám kerül a sor” – Lázár János szerint nincs takargatnivalója

Hosszú idő után újra posztolt közösségi oldalán Lázár János, a politikussal a 24.hu készített egy interjút az Országházban, amelynek a volt közlekedési miniszter arról beszélt, nem tartja ördögtől valónak a képviselői mandátum korlátozását, úgy véli, érdemes lenne társadalmi vitát folytatni erről a módosításról.

A Magyar Péter által hétfőn bejelentett Tisztítótűz-műveletet Lázár úgy kommentálta, hogy a kormány és a Tisza-többség láthatóan úgy döntött, hogy leszámol a fideszes képviselőkkel.