„Várom az elszámoltatást, amikor személyesen rám kerül a sor” – Lázár János szerint nincs takargatnivalója

Miért nem indulnak Magyar Péterék az időközi önkormányzati választásokon?
Vajon mi lehet a háttérben?
Az országgyűlési képviselő egyelőre nem tudja, mit fog kezdeni azután, hogy nem lesz parlamenti képviselő.
Hosszú idő után újra posztolt közösségi oldalán Lázár János, a politikussal a 24.hu készített egy interjút az Országházban, amelynek a volt közlekedési miniszter arról beszélt, nem tartja ördögtől valónak a képviselői mandátum korlátozását, úgy véli, érdemes lenne társadalmi vitát folytatni erről a módosításról.
A Magyar Péter által hétfőn bejelentett Tisztítótűz-műveletet Lázár úgy kommentálta, hogy a kormány és a Tisza-többség láthatóan úgy döntött, hogy leszámol a fideszes képviselőkkel.
Ennek része az elszámoltatásnak nevezett vendetta, aminek állok elébe”
– emelte ki a politikus, aki szerint nincs takargatnivalója, várja az elszámoltatást, amikor személyesen rá kerül a sor.
Arról is kérdezték, mi lesz azután, hogy már nem lesz országgyűlési képviselő, hiszen csak egy évre vállalta a képviselőséget az Országgyűlés Fidesz-frakciójában. Mint mondta, nem tudja, mihez kezd ezután, szavai szerint
51 évesen jó fejest ugrani a bizonytalanba.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton