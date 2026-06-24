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lázár jános országgyűlési képviselő Magyar Péter

„Várom az elszámoltatást, amikor személyesen rám kerül a sor” – Lázár János szerint nincs takargatnivalója

2026. június 24. 12:46

Az országgyűlési képviselő egyelőre nem tudja, mit fog kezdeni azután, hogy nem lesz parlamenti képviselő.

2026. június 24. 12:46
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Hosszú idő után újra posztolt közösségi oldalán Lázár János, a politikussal a 24.hu készített egy interjút az Országházban, amelynek a volt közlekedési miniszter arról beszélt, nem tartja ördögtől valónak a képviselői mandátum korlátozását, úgy véli, érdemes lenne társadalmi vitát folytatni erről a módosításról.

A Magyar Péter által hétfőn bejelentett Tisztítótűz-műveletet Lázár úgy kommentálta, hogy a kormány és a Tisza-többség láthatóan úgy döntött, hogy leszámol a fideszes képviselőkkel. 

Ennek része az elszámoltatásnak nevezett vendetta, aminek állok elébe”

– emelte ki a politikus, aki szerint nincs takargatnivalója, várja az elszámoltatást, amikor személyesen rá kerül a sor.

Arról is kérdezték, mi lesz azután, hogy már nem lesz országgyűlési képviselő, hiszen csak egy évre vállalta a képviselőséget az Országgyűlés Fidesz-frakciójában. Mint mondta, nem tudja, mihez kezd ezután, szavai szerint

51 évesen jó fejest ugrani a bizonytalanba.

Nyitókép: MTI/Kovács Márton

 

Összesen 82 komment

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Sorrend:
ekeke1
2026. június 24. 16:04
minarik "Emlékszem amikor 2002 után a parlamentben egy vizsgálóbizottság próbálta Orbánt felkérdezni 6 orán keresztül. Gyakorlatilag folyamatosan szopatta őket." Igen, én is emlékszem, az eörsi mátyások szerettek volna reggelizni. Ezért is volt érthetetlen Orbán magatartása a 2006-os tévévitán, vagy most 2006-ban, amikor ki sem állt a nyilvánvalóan vesztes helyzetben, minden mindegy alapon.
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1
minarik
2026. június 24. 15:51
cint04 2026. június 24. 14:44 Emlékszem amikor 2002 után a parlamentben egy vizsgálóbizottság próbálta Orbánt felkérdezni 6 orán keresztül. Gyakorlatilag folyamatosan szopatta őket. nem csoda hogy nem sietik el a tiszások Ezt mutatják az üres kiabálások, itt a falon is, süt belőlük az akarnok, tehetetlen düh és tehetségtelenség. Mint a kis gömböc noárok, minden fotón vicsorognak, meg ütnének, de inkább csak bizniszt jelentenek a pszichiátereknek. Ki kell röhögni ezeket, annál nagyobbat és szórakoztatóbban durrannak.
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1
0
minarik
2026. június 24. 15:40
magyar-1977 2026. június 24. 15:07 Kitöröltem a bukott náci fajtáddal a seggemet, retkes cigányszar!:DDDDDDDDDDDDD Feltűnő a folyamatos, fókuszált, fekália fixációd. A #focistafeleséged rendszeresen teleszarja a szádat? Ugye nem erőszakkal teszi?
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brokenwoodi3
2026. június 24. 15:08
Lázár szerint.
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