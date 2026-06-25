Kezdjük az elején. Jellemző kép, ahogy éveken át rohangáltak a Telex és a 444 firkászai Varga Judit meg mások után, hogy mondják már meg, mi az a jogállam. Most nem futkosnak. Pedig pontosan meg tudjuk mondani, negatív definícióval: na ez nem jogállami, amit az alkotmánymódosítás céloz ott, a Naprendszer Kuiper-övében. Az ugyanis egyszerűen fogalmilag nem jogállami, ha nem az alkotmányos eljárás szerint fosztanak meg közjogi méltóságokat, egyenesen egy köztársasági elnököt a tisztségétől. Márpedig ott az Alaptörvényben a megfosztási eljárás: abban az Alaptörvényben, amire Magyar Péter felesküdött. Úgy és csak úgy lehet a köztársasági elnököt jogállamban eltávolítani; ha nem, akkor onnantól nincs jogállam. Ez nem arról szól, hogy szeretem Sulyok Tamást vagy sem, illetve hogy minek tartom. Ha az Alaptörvény által rögzített jogi felelősségmegállapításra nem kerül sor, úgy az elmozdítás csak politikai okokból történhet, amely alkotmányjogi szempontból súlyos helyzet.

Itt nincs semmi politikai dafkénak helye. Ugye azt halljuk most a köztársasági elnökkel, a Kúria elnökével, a legfőbb ügyésszel szemben, hogy méltatlanok meg érdemtelenek a tisztségükre. Ez nem “tetszik / nem tetszik”; “szeretem / nem szeretem” kérdése, a méltatlanság meg az érdemtelenség nem politikai preferencia meg pártállás függvénye. Egyúttal azonban nem is jogi megszűnési ok. Jogilag ertékelhetővé akkor válhatnak, ha a jogi szabályozás tisztázza, hogy ki, milyen eljárás keretében, mely szempontok alapján minősítheti a tisztségviselőt méltatlanná vagy érdemtelenné. Csak akkor van összhangban a jogállamiság elvével. A jogállamiság elvével, ami, ha a jogrendszer olyan, mint a Naprendszer, akkor maga a gravitáció, ami a hatalom centruma, a Nap körül a jogrendszer egészét összetartja. A bolygókat pedig pályán.

A jogállamiság elve azt jelenti, hogy a hatalom minden gyakorlása a jognak van alávetve. Ez az az elv, amelyhez az államhatalom valamennyi megnyilvánulását mérni kell, kivétel nélkül. A jogállamiságnak igenis vannak objektív ismérvei, értéktartalmú alapelemei: ilyen a hatalommegosztás, a jogbiztonság, a visszaható jogalkotás tilalma, a tisztességes eljáráshoz való jog. Ezek nagyon konkrét, tiszta tartalmak.