„EZ NAGYON SÚLYOS ÜGY, HELLO. Az a rágalom, amit Magyar Mártonnal és Kontrollal szemben közölt Pócs János, a rendszerváltozás óta az egyik, ha nem a legsúlyosabb, újságíróval szembeni rágalom. Sőt, nemcsak »egy« újságírót érintő rágalom: egy feltételezett áldozatot, egy riportert, egy főszerkesztőt és egy szakmai közösséget és áttételesen egy szakmát bemocskoló rendkívül súlyos állítás, amit most itt nincs kedvem megismételni. Természetesen bűnvádi eljárásnak kell tisztáznia, azt, hogy ez az állítás miért, hogyan született meg. Azonban abban – igen, prejudikálok – már most, egészen biztos vagyok, hogy ez így, amit pócsék mondtak, az egy szemenszedett hazugság.

Tételesen: az érintett fiatalember ügyvédjét jól ismerem, régről. Cikkekben dolgoztam vele, értem ez alatt, hogy az állításaira alapozhattam, emberi tisztességében sosem kellett kételkednem. Elképzelhetetlennek tartom, hogy asszisztált volna bármilyen ilyenhez. Magyar Mártont is ismerem a szakmából legalább 10 éve. Megint csak: teljesen elképzelhetetlen, képtelen marhaság amit Pócs és interjúalanya állít, ilyent csak az mondhat, aki Mártonnal, Dr. (jog)Erőss Pál unokájával soha nem beszélt egy mondatot sem.