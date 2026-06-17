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magyar márton pócs jános kontroll

Teljesen elképzelhetetlen, képtelen marhaság amit Pócs és interjúalanya állít

2026. június 17. 15:06

Ilyent csak az mondhat, aki Mártonnal, Dr. (jog)Erőss Pál unokájával soha nem beszélt egy mondatot sem.

2026. június 17. 15:06
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Batka Zoltán
Batka Zoltán
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„EZ NAGYON SÚLYOS ÜGY, HELLO.  Az a rágalom, amit Magyar Mártonnal és Kontrollal szemben közölt Pócs János, a rendszerváltozás óta az egyik, ha nem a legsúlyosabb, újságíróval szembeni rágalom. Sőt, nemcsak »egy« újságírót érintő rágalom: egy feltételezett áldozatot, egy riportert, egy főszerkesztőt és egy szakmai közösséget és áttételesen egy szakmát bemocskoló rendkívül súlyos állítás, amit most itt nincs kedvem megismételni.  Természetesen bűnvádi eljárásnak kell tisztáznia, azt, hogy ez az állítás miért, hogyan született meg. Azonban abban – igen, prejudikálok – már most, egészen biztos vagyok, hogy ez így, amit pócsék mondtak, az egy szemenszedett hazugság.

Tételesen: az érintett fiatalember ügyvédjét jól ismerem, régről. Cikkekben dolgoztam vele, értem ez alatt, hogy az állításaira alapozhattam, emberi tisztességében sosem kellett kételkednem. Elképzelhetetlennek tartom, hogy asszisztált volna bármilyen ilyenhez. Magyar Mártont is ismerem a szakmából legalább 10 éve. Megint csak: teljesen elképzelhetetlen, képtelen marhaság amit Pócs és interjúalanya állít, ilyent csak az mondhat, aki Mártonnal, Dr. (jog)Erőss Pál unokájával soha nem beszélt egy mondatot sem.

A bántalmazott fiatalember nemcsak a Kontrollnak nyilatkozott, a Kontroll után máshol, más médiumnál is beszélt az ügyéről. (Az egyik ilyen interjúnál én is ott voltam, a folyosón futólag lejattoltam a fiatalemberrel) Ott sem volt semmilyen befolyásolás.”

(Nyitókép: YoTube-képernyőfotó)

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 21 komment

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DeGar
2026. június 17. 15:47
Aki (jogerős) Erőss Pál unokája, arról bármilyen negatív feltételezés súlyos bűncselekménynek minősül, ez mindenki figyemébe ajánlott.
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savrena
2026. június 17. 15:45
Na akkor biztos úgy is volt. Aki kis betűvel írja más ember nevét, és a fogai leginkább a piripócsi faluvégi ház kerítéslécére hajaznak, az biztosan tudja.
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pisapeter
2026. június 17. 15:44
Lófejü Batka. Te pont a tsz lovaira hajazol.
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nyugalom
2026. június 17. 15:42
A szagértő, a hiteles!
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