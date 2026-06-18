„Egyetértek az Amnesty International Magyarország, a Diverse Youth Network, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság, a Szivárvány Misszió Alapítvány és a Társaság a Szabadságjogokért kezdeményezésével.

Szerintem sincs helye egy demokratikus jogállamban az olyan rendelkezéseknek, amelyek nyomán békés gyülekezési jogukat gyakorló állampolgárok ellen indultak büntetőeljárások, és százezreket fenyegettek súlyos bírsággal.