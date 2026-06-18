Karnyújtásnyira kerültünk a melegházasság elfogadásától: elküldte Magyar Péternek a javaslatait az Amnesty International
A házasságkötés elfogadása után egyből rátértek az örökbefogadásra is.
Minden érintettel együtt kérem Magyar Péter kormányát, hogy töröljék el a Pride-törvényt!
„Egyetértek az Amnesty International Magyarország, a Diverse Youth Network, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság, a Szivárvány Misszió Alapítvány és a Társaság a Szabadságjogokért kezdeményezésével.
Szerintem sincs helye egy demokratikus jogállamban az olyan rendelkezéseknek, amelyek nyomán békés gyülekezési jogukat gyakorló állampolgárok ellen indultak büntetőeljárások, és százezreket fenyegettek súlyos bírsággal.
Minden érintettel együtt kérem Magyar Péter kormányát, hogy töröljék el a Pride-törvényt!
Egyben szeretettel invitálok minden kormánytagot a budapesti Pride-felvonulásra! Ha már együtt néztek BL meccset, akkor velünk is együtt lehetnek a szabad szerelem és a másság büszkeségének ünnepén.”
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A házasságkötés elfogadása után egyből rátértek az örökbefogadásra is.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala