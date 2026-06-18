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budapest pride Tisza Párt Magyar Péter pride

Szeretettel invitálok minden kormánytagot a budapesti Pride-felvonulásra!

2026. június 18. 19:19

Minden érintettel együtt kérem Magyar Péter kormányát, hogy töröljék el a Pride-törvényt!

2026. június 18. 19:19
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Schilling Árpád
Schilling Árpád
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„Egyetértek az Amnesty International Magyarország, a Diverse Youth Network, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság, a Szivárvány Misszió Alapítvány és a Társaság a Szabadságjogokért kezdeményezésével.

Szerintem sincs helye egy demokratikus jogállamban az olyan rendelkezéseknek, amelyek nyomán békés gyülekezési jogukat gyakorló állampolgárok ellen indultak büntetőeljárások, és százezreket fenyegettek súlyos bírsággal.

Minden érintettel együtt kérem Magyar Péter kormányát, hogy töröljék el a Pride-törvényt!

Egyben szeretettel invitálok minden kormánytagot a budapesti Pride-felvonulásra! Ha már együtt néztek BL meccset, akkor velünk is együtt lehetnek a szabad szerelem és a másság büszkeségének ünnepén.”

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Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 24 komment

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tapir32
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2026. június 18. 20:19 Szerkesztve
A felsorolt Soros pénzelte szervezeteknek semmilyen társadalmi támogatottsága nincs, csak fizetett alkalmazottaik vannak. Súlytalanok. Le kell törni a szarvukat.
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szilvarozsa
2026. június 18. 20:18
"Szeretettel invitálok minden kormánytagot a budapesti Pride-felvonulásra!" Mindnek ott a helye! Ezzel egyetértek. Remélem, be is fognak öltözni! Pontosabban ki is fognak vetkőzni ...
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dave
2026. június 18. 20:17
Mocskos ratyik!
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nyugalom
2026. június 18. 20:13
Poloska a kormany minden tagjaval, csaladostul az elen kamugerivel es csaladjaval es a szektas kepviselők szintés csaladostól, nincs szabadsagolas! A focistaffeleség kisradnaival, ilikevel az elen!
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