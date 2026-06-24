Politikai tisztogatás indulhat a közmédiánál, megkezdi munkáját az ideiglenes vezetés

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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, az új médiatörvény elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy a korábban politikai alapon bebetonozott vezetőket le lehessen váltani.
Megkezdődik a közmédia átalakítása, miután az Országgyűlés elfogadta az új médiatörvényt, amivel pedig lehetőség nyílik arra, hogy
a korábban politikai alapon bebetonozott vezetőket le lehessen váltani
– közölte Tarr Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán arról beszélt, hogy amint a köztársasági elnök aláírja a jogszabályt, megkezdődhet a közmédia átalakítása.
„A közmédia átalakításának folyamatába bárki be fog tudni majd kapcsolódni, hiszen abban a pillanatban, amikor le tudjuk váltani a jelenlegi vezetőket,
egy átmeneti vezetés veszi át az irányítást, akik meg fogják indítani azt a társadalmi párbeszédet, amelynek során minden szakmai szervezetet, érdeklődőket be fogunk vonni abba a beszélgetésbe, amelynek célja annak közös elhatározása, megállapítása, hogy milyen közmédiát szeretnénk
– mondta Tarr Zoltán. A videóhoz mellékelt posztban a miniszter felidézte, hogy Grósz Judit miniszteri biztos koordinációjával a közmédiát irányító ideiglenes vezetés megkezdi a munkáját. Szakmai és anyagi audit indul, amely „feltárja majd a korábbi közmédia működését”. Úgy fogalmazott: a közmédia a Fidesz-KDNP alatt rengeteg közpénzt használt fel, de a közt nem, csak a politikai hatalmat szolgálta. „Vissza kell ezért adnunk a közmédiát annak, akit megillet: a magyar embereknek” – hangsúlyozta. „Épp ezért tartjuk fontosnak, hogy párbeszédet indítsunk a szakmával és a társadalommal. Mert a közmédia a közé, ezért joga van az embereknek ahhoz, hogy a közmédia jövője az akaratuk szerint alakuljon” – írta Tarr Zoltán.
Ismert, az Országgyűlés kedden fogadta el az új médiatörvényt, amivel teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., visszaáll a nemzeti hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit Zrt. megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi-felügyeleti szerve pedig a Független Közmédia Testület lesz.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd