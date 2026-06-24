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tarr zoltán magyar rádió és televízió nonprofit zrt. országgyűlés közmédia

Politikai tisztogatás indulhat a közmédiánál, megkezdi munkáját az ideiglenes vezetés

2026. június 24. 08:06

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte, az új médiatörvény elfogadásával lehetőség nyílik arra, hogy a korábban politikai alapon bebetonozott vezetőket le lehessen váltani.

2026. június 24. 08:06
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Megkezdődik a közmédia átalakítása, miután az Országgyűlés elfogadta az új médiatörvényt, amivel pedig lehetőség nyílik arra, hogy 

a korábban politikai alapon bebetonozott vezetőket le lehessen váltani

 – közölte Tarr Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közösségi oldalán arról beszélt, hogy amint a köztársasági elnök aláírja a jogszabályt, megkezdődhet a közmédia átalakítása. 

„A közmédia átalakításának folyamatába bárki be fog tudni majd kapcsolódni, hiszen abban a pillanatban, amikor le tudjuk váltani a jelenlegi vezetőket,

egy átmeneti vezetés veszi át az irányítást, akik meg fogják indítani azt a társadalmi párbeszédet, amelynek során minden szakmai szervezetet, érdeklődőket be fogunk vonni abba a beszélgetésbe, amelynek célja annak közös elhatározása, megállapítása, hogy milyen közmédiát szeretnénk

– mondta Tarr Zoltán. A videóhoz mellékelt posztban a miniszter felidézte, hogy Grósz Judit miniszteri biztos koordinációjával a közmédiát irányító ideiglenes vezetés megkezdi a munkáját. Szakmai és anyagi audit indul, amely „feltárja majd a korábbi közmédia működését”. Úgy fogalmazott: a közmédia a Fidesz-KDNP alatt rengeteg közpénzt használt fel, de a közt nem, csak a politikai hatalmat szolgálta. „Vissza kell ezért adnunk a közmédiát annak, akit megillet: a magyar embereknek” – hangsúlyozta. „Épp ezért tartjuk fontosnak, hogy párbeszédet indítsunk a szakmával és a társadalommal. Mert a közmédia a közé, ezért joga van az embereknek ahhoz, hogy a közmédia jövője az akaratuk szerint alakuljon” – írta Tarr Zoltán.

Ismert, az Országgyűlés kedden fogadta el az új médiatörvényt, amivel teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., visszaáll a nemzeti hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit Zrt. megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi-felügyeleti szerve pedig a Független Közmédia Testület lesz.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Összesen 15 komment

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Sorrend:
elégia
2026. június 24. 09:10
Tarr, kezdesz olyan sunyi lenni, mint Béla bátyád, a nézhetetlen filmek nagy rendezője /volt/. Mondod, hogy először kivágjuk a picsába az összes volt gyanús alakot, majd elbeszélgetünk az emberekkel, mi lesz nekik a jó. Szeretettel, kedvesen.
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csapláros
•••
2026. június 24. 09:07 Szerkesztve
ÁCSI ! Kurva nagy átbaszásnak lesz a tanúja a magyar társadalom megint. Ez a szakmával és társadalommal folytatott párbeszéd lesz a hivatkozási alap az ÚJ a LIBERÁLNÁCI DIKTATÚRA BEBETONOZÁSÁRA, tekintettel arra, hogy szó sincs a hazai, épp a diktatúra kialakítását eddig segító 120 darabnyi politikai pártot játszó, a nemzetközi LIBERÁLNÁCI diktátorok diktátumát közvetítő civil szervezet (Amnesty International, és társai) kiiktatására. Márpedig várható hogy ezek fogják DIKTÁLNI a végeredményt is, amely mint a koncepciós perek ítéletei MÁR ELŐRE MEG VANNAK ÍRVA...
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csapláros
2026. június 24. 09:02
..."Épp ezért tartjuk fontosnak, hogy párbeszédet indítsunk a szakmával és a társadalommal."...1. a padlás teli van az objektív-szakmai újságírás hogyanjával, mikéntjével 2. Ebben eddig 2010-ig ballibbant szempontok érvényesültek azzal, hogy a média 3/4 része az ő kezükben volt. Ezt az arány korrigálta a Fidesz, az arányok 50-55 % kormánypártivá alakításával. 3. Kik a szakma és ki lesz a társadalom ? A szakma ÖNMAGÁBAN is ugyanolyan politikai erő, mint a 4 évente szóhoz jutó választó, a pártok és a 123 ezernyi civil szervezet, a közigazgatási szakemberek, a gazdasági-pénzügyi érdekképviselet és az úgynevezett "szagértők", kutató intézetek. Ez mutatja, azt, hogy a mindenkori politikában KUSS a választó pofájára, mert a picsogásán kívül sok egyéb érdekhalmaz is van, amelyeknek szerencsés esetben van egy közs halmaza is, a NEMZET és az ORSZÁGÉRDEK. Nem úgy látszik, hogy az úgynevezett vitákból tehát a KÖZE SEMMI 120 féle civil, pártosdit játszó civil szervezetet kihagynák.
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nyugalom
2026. június 24. 09:00
Besegít ervinke, rostetnő, stb.
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