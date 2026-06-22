Felszólította a Fidesz Magyar Pétert: hagyja abba a fenyegetőzést és félelemkeltést!
Havasi Bertalan szerint a mai napon az egész ország végérvényesen megtudhatta és megláthatta, hogy „a miniszterelnöknek elment az esze”.
Ma sokadszor láttuk, ahogyan a gyengék fegyverével él.
„Nehezen viseli, a mi drága miniszterelnök urunk, amikor vitapartnerre akad.
Ma sokadszor láttuk, ahogyan a gyengék fegyverével él. Ha nem érzi magát elég erősnek intellektuálisan, hogy érveket érvekkel győzzön le, akkor rögtön alpári személyeskedésbe kezd.
Ahogy Balla György képviselőtásam rávilágított, ezt a stílust egy falusi kocsmában sem tűrik, ő mégis miniszterelnökként süllyed idáig az Országházban.
Erkölcsi kioktatást pedig nem fogadok el egy olyan embertől, aki a gyernekei szeme láttára színlelt öngyilkosságot, majd a bokrokon át röhögve menekült a kiérkező mentők elől, hátra hagyva a halálra rémült feleségét és a síró gyermekeit.
Szégyen!”
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Havasi Bertalan szerint a mai napon az egész ország végérvényesen megtudhatta és megláthatta, hogy „a miniszterelnöknek elment az esze”.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert