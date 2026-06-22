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országgyűlés Magyar Péter Takács Péter

Nehezen viseli, a mi drága miniszterelnök urunk, amikor vitapartnerre akad

2026. június 22. 17:39

Ma sokadszor láttuk, ahogyan a gyengék fegyverével él.

2026. június 22. 17:39
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Takács Péter
Takács Péter
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„Nehezen viseli, a mi drága miniszterelnök urunk, amikor vitapartnerre akad.

Ma sokadszor láttuk, ahogyan a gyengék fegyverével él. Ha nem érzi magát elég erősnek intellektuálisan, hogy érveket érvekkel győzzön le, akkor rögtön alpári személyeskedésbe kezd.

Ahogy Balla György képviselőtásam rávilágított, ezt a stílust egy falusi kocsmában sem tűrik, ő mégis miniszterelnökként süllyed idáig az Országházban.

Erkölcsi kioktatást pedig nem fogadok el egy olyan embertől, aki a gyernekei szeme láttára színlelt öngyilkosságot, majd a bokrokon át röhögve menekült a kiérkező mentők elől, hátra hagyva a halálra rémült feleségét és a síró gyermekeit.

Szégyen!”

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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 27 komment

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Sorrend:
NyBela-amegfigyelt
2026. június 22. 18:36
ezt már több éve tudtátok,mégis hagytátok,hogy egy szarosgatyás,kokainos,emebeteg buzi hatalomhoz jusson,
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0
0
mozsi
2026. június 22. 18:18
Hajrá Takács Péter, jó volt, így tovább. Remélem, előbb-utóbb agyvérzést kap ez a pszichopata.
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4
0
makapaka2
2026. június 22. 18:16
Egy kabaré, ami a Parlamentben folyik, amióta egy elmebeteg vezeti az országot!
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5
0
recipp
2026. június 22. 18:07
"Vajon tudja-e valaki, hogy kicsoda Balla György, aki eddig pusztán a látványával bűvölt el. Arról volt híres, hogy az elmúlt évtizedekben, hogy állandóan ott volt látható - lelkes tapsolóként - Orbán háta mögött. És még most sem mond ellent, nem fogja vissza az Ön körül ülőket akiknek hallgatniuk kellene, nem az igazság hanem a bevált elkenéshez asszisztál. Nem csítítja az uszítást, nem szól hogy az elmúlt 16 évben történtek kapcsán most hallgatni kellene, nem vállalja ae elmúlt évek következményeit! A fidesz tábora elutasít mindenféle törekvést a megbékélésre. A radikális fideszesek csak a gyűlölet hangján kommunikálnak, a gyűlölet az egyetlen, amit az egykori NER maradéka anyanyelvi szinten beszél. A világon máshol, ennyi gyűlölködés, uszítás és lázítás, mint ebben az országban ? Köszönhető ez az elmúlt 16 évnek és a mostani "ellenzéknek" is. A két neonáci párt ( fidesz és mihazánk) tudatosan mindent szabotálnak, ugyanúgy, vagy még jobban gerjesztik a gyűlöletet, mint korábban.
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