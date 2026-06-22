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havasi bertalan fidesz Magyar Péter

Felszólította a Fidesz Magyar Pétert: hagyja abba a fenyegetőzést és félelemkeltést!

2026. június 22. 16:09

Havasi Bertalan szerint a mai napon az egész ország végérvényesen megtudhatta és megláthatta, hogy „a miniszterelnöknek elment az esze”.

2026. június 22. 16:09
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A Fidesz felszólítja a kormányfőt, illetve a mögötte álló parlamenti többséget, hogy a Rákosi-korszakot idéző fenyegetőzést és a félelemkeltést hagyják abba, és térjenek vissza a Magyarországhoz méltó, higgadt, nyugodt polgári kormányzás gyakorlatához – írta a Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója hétfőn.

Havasi Bertalan az MTI-hez eljuttatott közleményben úgy fogalmazott: a mai napon az egész ország végérvényesen megtudhatta és megláthatta, hogy 

„a miniszterelnöknek elment az esze”.

Ennek jelei már eddig is sokakat aggasztottak, de ma bizonyossá vált, hogy a kormány élén egy önmagán uralkodni képtelen, erőszakos, és Magyarország polgárait nyakló nélkül fenyegető miniszterelnök áll.

A Fidesz felszólítja a kormányfőt, illetve a mögötte álló parlamenti többséget, hogy a Rákosi-korszakot idéző fenyegetőzést és a félelemkeltést hagyják abba, és térjenek vissza a Magyarországhoz méltó, higgadt, nyugodt polgári kormányzás gyakorlatához – írta az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója.

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Az ilyet pentitónak hívja az olasz köznyelv. És nem miniszterelnök szokott lenni belőlük, hanem fegyenc némileg enyhébb ítélettel.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 30 komment

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irondome
2026. június 22. 16:48
Békemenetet kell szervezni, erőt kell felmutatni!
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Galerida
2026. június 22. 16:40
A Zsoltibácsi ügy fejére olvasásakor olyan pofát vágott, mint egy tetten ért tyúktolvaj és majdnem eldurrant a feje!
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martens
2026. június 22. 16:40
A Fostos csak ebből él. Ha nem csinálná, már a bandájának a fele elfordult volna tőle.
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Agricola
2026. június 22. 16:37
Maffiának nevezte az ellenzéket, ls a maffia likvidlását ígérte híveinek.
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