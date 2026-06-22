Felszólította a Fidesz Magyar Pétert: hagyja abba a fenyegetőzést és félelemkeltést!

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Havasi Bertalan szerint a mai napon az egész ország végérvényesen megtudhatta és megláthatta, hogy „a miniszterelnöknek elment az esze”.
A Fidesz felszólítja a kormányfőt, illetve a mögötte álló parlamenti többséget, hogy a Rákosi-korszakot idéző fenyegetőzést és a félelemkeltést hagyják abba, és térjenek vissza a Magyarországhoz méltó, higgadt, nyugodt polgári kormányzás gyakorlatához – írta a Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója hétfőn.
Havasi Bertalan az MTI-hez eljuttatott közleményben úgy fogalmazott: a mai napon az egész ország végérvényesen megtudhatta és megláthatta, hogy
„a miniszterelnöknek elment az esze”.
Ennek jelei már eddig is sokakat aggasztottak, de ma bizonyossá vált, hogy a kormány élén egy önmagán uralkodni képtelen, erőszakos, és Magyarország polgárait nyakló nélkül fenyegető miniszterelnök áll.
A Fidesz felszólítja a kormányfőt, illetve a mögötte álló parlamenti többséget, hogy a Rákosi-korszakot idéző fenyegetőzést és a félelemkeltést hagyják abba, és térjenek vissza a Magyarországhoz méltó, higgadt, nyugodt polgári kormányzás gyakorlatához – írta az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója.
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Az ilyet pentitónak hívja az olasz köznyelv. És nem miniszterelnök szokott lenni belőlük, hanem fegyenc némileg enyhébb ítélettel.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka