Megkapta a számlát Budapest: kiderült, mennyit kell kifizetnie Karácsony Gergelynek október 15-ig

Kármán András pénzügyminiszter módosította a szolidaritási hozzájárulás összegéről szóló rendeletet, derült ki a csütörtök esti Magyar Közlönyből. A Telex által kiszúrt módosított rendelet szerint a főváros újabb haladékot kap az áprilisi 37,1 milliárdos és a júliusi 17,7 milliárdos szolidaritási hozzájárulás befizetésére,

így majd október 15-ig kell 86 milliárd forintot fizetnie a Magyar Államkincstárnak.

A lap megjegyezte, hogy a Fővárosi Önkormányzat korábban azt írta, hogy hivatalosan kérték a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását, a Pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat.