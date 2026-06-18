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Budapest szolidaritási hozzájárulás Karácsony Gergely Kármán András

Megkapta a számlát Budapest: kiderült, mennyit kell kifizetnie Karácsony Gergelynek október 15-ig

2026. június 18. 21:08

Mint kiderült, a pénzügyminiszter módosította a szolidaritási hozzájárulás összegéről szóló rendeletet.

2026. június 18. 21:08
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Kármán András pénzügyminiszter módosította a szolidaritási hozzájárulás összegéről szóló rendeletet, derült ki a csütörtök esti Magyar Közlönyből. A Telex által kiszúrt módosított rendelet szerint a főváros újabb haladékot kap az áprilisi 37,1 milliárdos és a júliusi 17,7 milliárdos szolidaritási hozzájárulás befizetésére,

így majd október 15-ig kell 86 milliárd forintot fizetnie a Magyar Államkincstárnak.

A lap megjegyezte, hogy a Fővárosi Önkormányzat korábban azt írta, hogy hivatalosan kérték a szolidaritási hozzájárulás befizetésének rendjéről szóló miniszteri rendelet módosítását, a Pénzügyminisztérium pedig már korábban bekérte a pénzügyi és gazdálkodási adatokat.

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Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

Összesen 19 komment

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Sorrend:
Sün Balázs
2026. június 18. 22:21
Főpolgármester Úr! Ideje elkezdeni elővenni a "99 Mozgalom" pici adománygyűjtő ládáit, hátha most is repkednénke a ládikákba a frissen nyomott, számsorrendben "behajigált" 100 eurósok! Amúgy csak a szabadság és szabad város jegyében.
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1
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citromosParizer
2026. június 18. 22:19
zseniális, Belpest megint a rosszabbik végén van... lassan Gelgő gatyája is csokis lesz, nem csak a drogos törpéé :D
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1
0
haxima
2026. június 18. 22:01
Jájj fönökúr. Nem számitana be ebbe a 86 milliárdba egy telket rákosrendezőn? Egy ötvenesbe esetleg? Hárminc?
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6
0
molnar-viktor54
2026. június 18. 21:51
67 milliárd forint adót csaltak el a földgázbeszerzéssel a fidesz alatt, itt a következő botrány: Így már értitek miért kellett orbánnak és a nernek az a sok közvetítő cég meg a csodás "olcsó" orosz földgáz és olaj? Azt hittéket hogy nem hagynak megfagyni télen? Csak lopni akartak! Ebből is! youtube.com/watch?v=LBF1mRPK_Fs
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