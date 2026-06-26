Még a Teslát is lekőrözik Székesfehérváron

Büszkén beszélt a székesfehérvári diákok munkájáról, eredményeiről az ÖKK Podcastjében Elekes Péter, a székesfehérvári Enterpartner Kft. ügyvezető igazgatója, aki a helyi duális szakképzésben és felsőoktatásban kiemelkedő, innovatív gyakorlati projekteket vezet.

Elekes duális képzési programjában a fehérvári középiskolások és egyetemi hallgatók nem csupán elméleti oktatást kapnak, hanem élvonalbeli technológiákkal dolgoznak, elmondása szerint a náluk zajló fejlesztések hardveres háttere bizonyos szempontból még a Teslát is leelőzi.

Az adás apropója, hogy a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikumának két diákja a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia országos döntőjében a III. helyezést érték el. A versenyt szervező Magyar Innovációs Szövetség 25 kiemelkedő innovatív középiskolai tanárt és a 20 legeredményesebb innovatív középiskolát, köztük a Széchenyit is díjazta. Konzulenseik Elekes Péter és Halász József voltak. A diákok egy-két-három éve egy különleges műhelybe járnak. Az iskola egyik duális partnere az Enterpartner Kft., ahol az elméleti tudással felvértezett diákok a gyakorlatban maguk valósíthatják meg ötleteiket.