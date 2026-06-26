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székesfehérvári szakképzési centrum magyar innovációs szövetség ökk podcast elekes péter székesfehérvár diák

Még a Teslát is lekőrözik Székesfehérváron

2026. június 26. 15:37

Elekes Péter duális képzési programjában a fehérvári középiskolások és egyetemi hallgatók nem csupán elméleti oktatást kapnak, hanem élvonalbeli technológiákkal dolgoznak.

2026. június 26. 15:37
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Büszkén beszélt a székesfehérvári diákok munkájáról, eredményeiről az ÖKK Podcastjében Elekes Péter,  a székesfehérvári Enterpartner Kft. ügyvezető igazgatója, aki a helyi duális szakképzésben és felsőoktatásban kiemelkedő, innovatív gyakorlati projekteket vezet.

Elekes duális képzési programjában a fehérvári középiskolások és egyetemi hallgatók nem csupán elméleti oktatást kapnak, hanem élvonalbeli technológiákkal dolgoznak, elmondása szerint a náluk zajló fejlesztések hardveres háttere bizonyos szempontból még a Teslát is leelőzi.

Az adás apropója, hogy a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikumának két diákja a 35. Országos Tudományos és Innovációs Olimpia országos döntőjében a III. helyezést érték el. A versenyt szervező Magyar Innovációs Szövetség 25 kiemelkedő innovatív középiskolai tanárt és a 20 legeredményesebb innovatív középiskolát, köztük a Széchenyit is díjazta. Konzulenseik Elekes Péter és Halász József voltak. A diákok egy-két-három éve egy különleges műhelybe járnak. Az iskola egyik duális partnere az Enterpartner Kft., ahol az elméleti tudással felvértezett diákok a gyakorlatban maguk valósíthatják meg ötleteiket.

Szerelnek, mérnek, kísérleteznek, összeépítenek és szétszednek mindaddig, amíg az általuk kitalált terv el nem készül.

Ahogy gyakorlatvezetőjük, Elekes Péter mondja, minden gyerek másban ügyes: van, aki tervez, van, aki szerel és van, akinek mindig van egy ötlete, ami átlendíti a holtponton a csapatot.

Az ÖKK Podcast friss adásában tehát megismerhetik ezt a labort, amely vezetőik szerint egy képzeletgyár, ahol egy munkafolyamat az ötlettől a megvalósításig tart.

Nyitókép forrása: ÖKK Fehérvár

 

Összesen 3 komment

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Sorrend:
selyemmajom
2026. június 26. 16:42
A rendörség kiadott egy kőrözési felhívást. A személy szöke hajú, rővid nadrágot visel és Csösz Ődőn névre hallgat. A gyanú szerint csödeljárás alatt áll minden cége és ezért szőkésben van.
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1
0
Syr Wullam
2026. június 26. 16:16
"lekőrözik" Ez a szellemi fogyatékos miért maradhatott? 🤔
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1
0
alphaville
2026. június 26. 16:01
"lekőrözi" Bravó mandi...
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2
0
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