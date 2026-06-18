Magyarországra látogatott a BBC, hogy kiderítse: tényleg működik a magyar családpolitika?

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Miközben a fejlett országok többsége a csökkenő születésszámmal és az elöregedéssel küzd, Magyarország az egyik legambiciózusabb családpolitikai kísérletbe kezdett a világon.
A fejlett világ országainak többsége ma ugyanazzal a problémával küzd: egyre kevesebb gyermek születik, miközben a társadalmak gyors ütemben öregszenek. Magyarország azonban az elmúlt másfél évtizedben egy rendkívül ambiciózus és költséges kísérletbe kezdett a demográfiai hanyatlás megállítására.
A BBC The Global Story című podcastjának stábja Budapestre látogatott, hogy közelebbről megvizsgálja a magyar családpolitikai modellt. A műsor címe már önmagában felveti a legfontosabb kérdést: „Hungary pays couples to have babies: Does it work?” – vagyis: Magyarország fizet a pároknak a gyermekvállalásért, de vajon működik-e ez a stratégia?
A BBC szerint a magyar modell alapja Orbán Viktor 2010 után megfogalmazott demográfiai stratégiája volt. A kormány célja a népességfogyás megállítása, ám ezt nem a bevándorlás ösztönzésével, hanem a hazai gyermekvállalás támogatásával kívánta elérni.
A műsorban felidézett beszédrészlet jól összefoglalja ezt a szemléletet:
„Nincsen szükségünk számokra. Magyar gyerekekre van szükségünk.”
A cél érdekében a magyar állam nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő összegeket fordít családtámogatásokra. A BBC szerint a rendszerre fordított összeg a GDP 4–5 százalékát is elérheti.
A támogatási csomag része többek között:
A riportban megszólal egy háromgyermekes, a budapesti agglomerációban élő család is, amely jelentős mértékben részesül az állami támogatásokból. Számukra a rendszer kézzelfogható előnyöket jelent: maximálisan kihasználják az adókedvezményeket, és a jövőben akár teljes személyi jövedelemadó-mentességet is élvezhetnek.
A BBC ugyanakkor arra is rámutat, hogy a támogatási rendszer nem mindenki számára egyformán hozzáférhető.
Fájlalják, hogy a legtöbb családtámogatást nyújtó kedvezmény kizárólag házas, heteroszexuális párok számára érhető el, emellett számos támogatás feltétele a bejelentett munkaviszony és a stabil jövedelem.
Ez automatikusan kizárja azokat, akik az informális gazdaságban dolgoznak vagy bizonytalan munkaerőpiaci helyzetben vannak.
Stephanie Hegarty népesedési tudósító szerint a rendszer egyik legfontosabb sajátossága, hogy minél magasabb valakinek a jövedelme, annál nagyobb előnyökhöz juthat.
A podcast központi kérdése természetesen az, hogy a jelentős állami támogatások valóban több gyermek születéséhez vezetnek-e.
A BBC által megszólaltatott szakértők szerint a kép vegyes. Egyes demográfusok úgy vélik, hogy a támogatások segítettek azoknak a pároknak, akik elsősorban anyagi okok miatt halasztották a gyermekvállalást. A termékenységi ráta bizonyos időszakokban valóban emelkedett.
Hegarty azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a csoport viszonylag szűk.
Mint fogalmaz:
„A legtöbb ember, aki nagy családot szeretne, mindent megtesz ezért, függetlenül a körülményeitől. Mások pedig egyszerűen nem akarnak több gyermeket.”
A riportban megszólaló egygyermekes városi pár tapasztalata is ezt támasztja alá. Bár igénybe vették az állami támogatásokat, egyértelműen kijelentették: a pénzügyi ösztönzők nem befolyásolták a gyermekvállalási terveiket.
A BBC szerint ez az egyik legfontosabb tanulság: az emberek többsége él a rendelkezésre álló támogatásokkal, de ezek ritkán változtatják meg alapvetően a családtervezéssel kapcsolatos döntéseiket. A rendszer így gyakran inkább pluszforrásként szolgál azok számára, akik egyébként is gyermeket vállaltak volna.
A riport legsúlyosabb része azokkal a párokkal foglalkozik, akik egészségügyi okok miatt nem tudják teljesíteni a támogatásokhoz kapcsolódó gyermekvállalási feltételeket.
A babaváró hitel egyik alapvető feltétele, hogy a házaspár meghatározott időn belül gyermeket vállaljon. Ellenkező esetben a támogatás jelentős részét vissza kell fizetni, kamatokkal együtt.
Barbara és Levi története ezt a problémát személyes oldalról mutatja be. A BBC stábja akkor találkozott velük, amikor már a harmadik lombikprogramon voltak túl. Bár az állam támogatja a meddőségi kezeléseket, a folyamat gyakran hosszadalmas és bürokratikus.
Barbara egy vastag dokumentációt vezet, amelyben minden orvosi igazolást és hivatalos iratot megőriz. Attól tart, hogy sikertelen kezelés esetén bizonyítania kell majd: mindent megtettek a gyermekvállalás érdekében.
A riport szerint a harmadik beültetés sem járt sikerrel. Ha a pár végül nem tud gyermeket vállalni, törlesztőrészletük akár a többszörösére is emelkedhet, ami komoly anyagi terhet jelentene számukra.
Barbara szavaival:
„Ez a hitel egy hatalmas felhőként lebeg felettünk, és egy amúgy is rendkívül stresszes helyzethez egy újabb réteg szorongást ad.”
Bár az elmúlt időszakban kormányzati oldalról is felmerült a szabályok felülvizsgálata az önhibájukon kívül gyermektelen párok esetében, a riport szerint jelenleg továbbra is sok család él ebben a bizonytalanságban.
A BBC riportjának végkövetkeztetése szerint a magyar családpolitika kétségtelenül egyedülálló léptékű kísérlet a demográfiai problémák kezelésére. A rendszer jelentős segítséget nyújt számos családnak, különösen azoknak, akik stabil jövedelemmel és biztos egzisztenciával rendelkeznek.
Ugyanakkor a műsor azt is hangsúlyozza, hogy a pénzügyi ösztönzők önmagukban nem feltétlenül képesek tartós demográfiai fordulatot előidézni. Miközben sok család számára valódi támogatást jelentenek, mások számára – különösen a meddőséggel küzdő párok esetében – komoly anyagi és lelki terhet is jelenthetnek.
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