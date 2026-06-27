Magyar Péter új életpályamodellt ígért a rendvédelmi tisztek avatásán

Az esküt egyszer mondja ki az ember, de a becsületet nap mint nap meg kell őrizni – fogalmazott Magyar Péter a Nemzeti Közszolgálat Egyetem tisztavatásán. A miniszterelnök szerint ez a nap ünnep az országnak, mert tehetséges fiatalok állnak szolgálatba az utcákon, a határokon, a nemzetbiztonság terén.

Egy olyan haza mellett köteleződtek el, amely most tanulja, mit jelent a szabadság, a rend, a becsület

– terelte az aktuálpolitika felé a beszédet a kormányfő, aki szerint a rendfenntartás eddig a hatalom aktuális érdekeit szolgálta. A miniszterelnök szerint egy korszakot kell maga mögött hagynia az országnak. – Szabó Bence százados néhány hónappal ezelőtti kiállásakor azt üzentem a rendvédelmi dolgozóknak, hogy tartsanak ki, most azt üzenem, hogy szolgáljanak becsülettel, merjenek felszólalni, ha törvénytelenséget tapasztalnak – folytatta, hozzátéve, hogy a törvény minden magyar emberé.