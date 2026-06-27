Magyar Péter új életpályamodellt ígért a rendvédelmi tisztek avatásán

Megszűnt az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása
Tarr Zoltán tájékoztatott a legfrissebb fejleményekről.
A miniszterelnök több pénzt, jobb felszerelést, a létszámhiány csökkentését, új életpályamodellt ígért a Ludovikán, a rendvédelmi tisztek avatásán.
Az esküt egyszer mondja ki az ember, de a becsületet nap mint nap meg kell őrizni – fogalmazott Magyar Péter a Nemzeti Közszolgálat Egyetem tisztavatásán. A miniszterelnök szerint ez a nap ünnep az országnak, mert tehetséges fiatalok állnak szolgálatba az utcákon, a határokon, a nemzetbiztonság terén.
Egy olyan haza mellett köteleződtek el, amely most tanulja, mit jelent a szabadság, a rend, a becsület
– terelte az aktuálpolitika felé a beszédet a kormányfő, aki szerint a rendfenntartás eddig a hatalom aktuális érdekeit szolgálta. A miniszterelnök szerint egy korszakot kell maga mögött hagynia az országnak. – Szabó Bence százados néhány hónappal ezelőtti kiállásakor azt üzentem a rendvédelmi dolgozóknak, hogy tartsanak ki, most azt üzenem, hogy szolgáljanak becsülettel, merjenek felszólalni, ha törvénytelenséget tapasztalnak – folytatta, hozzátéve, hogy a törvény minden magyar emberé.
Aki a Ludovika szellemében indul el, annak tudnia kell, mit jelent a haza – a haza emberekből áll – hangsúlyozta Magyar Péter, aki szerint a biztonság nem magától értendő, azt meg kell teremteni.
A miniszterelnök felidézte a 2024-es árvíz során szerzett élményeit, megemlítve, hogy ezt az elhivatottságot látja a kánikula idején is az ország egyenruhásai részéről.
A haza számít önökre, és azon dolgozunk, hogy önök is számíthassanak a hazára – szögezte le.
A kormányfő a rendvédelmi dolgozók fizetésének, felszerelésének, létszámhiányának rendezését, új életpályát ígért.
Önök egy új korszak első rendvédelmiseihez tartoznak – hívta fel a most avatott tisztek figyelmét, akiknek meg kell őrizniük az egyenruha becsületét.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának (RTK) 173 hallgatója tette le a tiszti esküt ünnepélyes keretek között a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt az ország vezetői, a rendvédelmi szervek tábornoki kara és az egyetem vezetősége jelenlétében.
Az esemény mellé kiadott háttéranyagban a többi között azt írták, hogy az intézmény végzősei közül július 1-jén a rendőrségnél 99-en, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 36-an, a katasztrófavédelem szerveinél 13-an, a büntetés-végrehajtási szervezetnél 21-en, illetve az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál négyen kezdik meg szolgálatukat. A végzősök közül 28-an kiváló eredménnyel fejezték be tanulmányaikat.
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI