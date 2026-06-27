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országos idegenrendészeti főigazgatóság Magyar Péter miniszterelnök

Magyar Péter új életpályamodellt ígért a rendvédelmi tisztek avatásán

2026. június 27. 16:42

A miniszterelnök több pénzt, jobb felszerelést, a létszámhiány csökkentését, új életpályamodellt ígért a Ludovikán, a rendvédelmi tisztek avatásán.

2026. június 27. 16:42
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Az esküt egyszer mondja ki az ember, de a becsületet nap mint nap meg kell őrizni – fogalmazott Magyar Péter a Nemzeti Közszolgálat Egyetem tisztavatásán. A miniszterelnök szerint ez a nap ünnep az országnak, mert tehetséges fiatalok állnak szolgálatba az utcákon, a határokon, a nemzetbiztonság terén. 

Egy olyan haza mellett köteleződtek el, amely most tanulja, mit jelent a szabadság, a rend, a becsület

– terelte az aktuálpolitika felé a beszédet a kormányfő, aki szerint a rendfenntartás eddig a hatalom aktuális érdekeit szolgálta. A miniszterelnök szerint egy korszakot kell maga mögött hagynia az országnak. – Szabó Bence százados néhány hónappal ezelőtti kiállásakor azt üzentem a rendvédelmi dolgozóknak, hogy tartsanak ki, most azt üzenem, hogy szolgáljanak becsülettel, merjenek felszólalni, ha törvénytelenséget tapasztalnak – folytatta, hozzátéve, hogy a törvény minden magyar emberé.

Aki a Ludovika szellemében indul el, annak tudnia kell, mit jelent a haza – a haza emberekből áll – hangsúlyozta Magyar Péter, aki szerint a biztonság nem magától értendő, azt meg kell teremteni. 

A miniszterelnök felidézte a 2024-es árvíz során szerzett élményeit, megemlítve, hogy ezt az elhivatottságot látja a kánikula idején is az ország egyenruhásai részéről.

A haza számít önökre, és azon dolgozunk, hogy önök is számíthassanak a hazára – szögezte le. 

A kormányfő a rendvédelmi dolgozók fizetésének, felszerelésének, létszámhiányának rendezését, új életpályát ígért.

Önök egy új korszak első rendvédelmiseihez tartoznak – hívta fel a most avatott tisztek figyelmét, akiknek meg kell őrizniük az egyenruha becsületét. 

Esküt tettek

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának (RTK) 173 hallgatója tette le a tiszti esküt ünnepélyes keretek között a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt az ország vezetői, a rendvédelmi szervek tábornoki kara és az egyetem vezetősége jelenlétében.

Az esemény mellé kiadott háttéranyagban a többi között azt írták, hogy az intézmény végzősei közül július 1-jén a rendőrségnél 99-en, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál 36-an, a katasztrófavédelem szerveinél 13-an, a büntetés-végrehajtási szervezetnél 21-en, illetve az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál négyen kezdik meg szolgálatukat. A végzősök közül 28-an kiváló eredménnyel fejezték be tanulmányaikat.

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI


 

Összesen 12 komment

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Amerigo
2026. június 27. 17:19
Újabb igéret cunami. Miközben az eddigiek betartása késik. Baj lesz ebből rovar úr.
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Sándor
2026. június 27. 17:15
A nemzetet a mentelmi jog mögé bújt és lapitó élősködő gazember ávósivadék bűnözővel, összeállt férgek foglalták el, támogatóikkal életveszélyesek Magyarország minden polgára!!!
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states-2
2026. június 27. 17:09
Az elmebaj kormányzati pozícióba került. Volt már ilyen a történelemben Caligulától Károlyi Mihályig.
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2
0
Sándor
•••
2026. június 27. 17:07 Szerkesztve
A mentelmi jog mögé bújt és lapító élősködő gazember ávósivadék élősködő féreg 🤮🤮🤮
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