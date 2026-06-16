„Nem kell szeretni Pócs Jánost, meg készpénznek venni, amit állít, de az azért hír, hogy komoly esély van arra, hogy a "Zsolti bácsi"-ügy koronatanúja hazudott, és a saját elmondása szerint 4 milliót kapott a miniszterelnök öccsétől. Ehhez képest a független média zászlóshajóinál nem találkozni ezzel a témával. Igaz, több mint 24 óra kevés volt ahhoz is, hogy a miniszterelnök Mandinerrel kapcsolatos szavairól beszámoljanak, pedig az nyilvánosan hangzott el az országgyűlésben.”

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