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független média mandiner pócs jános Hont András

Komoly esély van arra, hogy a „Zsolti bácsi”-ügy koronatanúja hazudott

2026. június 16. 22:11

Ehhez képest a független média zászlóshajóinál nem találkozni ezzel a témával.

2026. június 16. 22:11
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Hont András
Hont András
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„Nem kell szeretni Pócs Jánost, meg készpénznek venni, amit állít, de az azért hír, hogy komoly esély van arra, hogy a "Zsolti bácsi"-ügy koronatanúja hazudott, és a saját elmondása szerint 4 milliót kapott a miniszterelnök öccsétől. Ehhez képest a független média zászlóshajóinál nem találkozni ezzel a témával. Igaz, több mint 24 óra kevés volt ahhoz is, hogy a miniszterelnök Mandinerrel kapcsolatos szavairól beszámoljanak, pedig az nyilvánosan hangzott el az országgyűlésben.”

Nyitókép: Képernyőkép

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

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Sorrend:
tikkadt-szocske
2026. június 16. 22:29
Tiszar Pöti nemsokára kijelenti, hogy Zsoltibácsiék a vitnyédi migránstáborba jártak gyermekeket inzultálni. Ha már lúd, legyen tiszar.
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0
0
angolpuska
2026. június 16. 22:24
Megint igazad van.
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0
0
johannluipigus
2026. június 16. 22:21
Hát persze, hogy hazudott. Már közel két hónapja azzal etetik a birka tiszásokat, hogy a kis ártatlan bárányka órákon belül elköpi a fideszes pedofil bácsi nevét.
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2
0
Kovács József
2026. június 16. 22:20
Mindig hazudnak és elhalgatnak. Tulsi Gabbard a titkosszolgálatokat felügyelő vezető, az USA kormány nevében nyilvánosságra hozta a 40 ukrán biolabort Telex, 444, 24, HVG, Partizán sehol egy hír róla. Pedig a határtól néhány 10 -100 km-re Anthrax, Ebola, Pestis kísérletek folynak.
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1
0
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