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kormány tisza köztársasági elnök Magyar Péter

Kiderült végre, mennyit ér Magyar Péternek a jogállam

2026. június 28. 06:44

A törvénykezést feláldozták a digitális minimalizmus oltárán.

2026. június 28. 06:44
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Odrobina Kristóf
Odrobina Kristóf
Magyar Nemzet

„Úgy látszik, a Tisza-kormány következő alaptörvény-módosítása után a magyar jogalkotásban már nem papírra vagy gránitra, hanem egyenesen a Facebook-falra skiccelik a jövőt. Magyar Péterék legújabb húzása legalábbis erről tanúskodna: Sulyok Tamás mint a legfőbb közjogi méltóság elmozdításának bonyolult folyamatát sikerült egyetlen, szinte zsebben is elférő, egymondatos bekezdéssé zsugorítani.

Ha valaki útban van az új hatalmi architektúrának, egyszerűen átírják a játékszabályokat, mintha a köztársasági elnök csupán egy gyorsan frissíthető szoftver lenne, amelyet egyetlen gombnyomással le lehet cserélni a Sándor-palotában.

Tulajdonképpen nincs ezen mit csodálkozni: ha a miniszterelnök a Facebookon él, és a lájkok, megosztások, valamint a kommentszekciók logikája szerint kormányozza az országot, akkor a törvénykezés is óhatatlanul idomul ehhez a digitális minimalizmushoz. Amikor az államvezetés legfőbb fóruma a hírfolyam görgetése lesz, a jogalkotás is szükségképpen fapadosodik, leegyszerűsödik, és olyan fáékké válik, amit egyetlen görgetéssel is be lehet fogadni. Pedig Sulyok Tamás köztársasági elnök nem egy politikai pozíció átmeneti bérlője, hanem az ország folytonosságának és méltóságának a megtestesítője.

Amikor egy ilyen formátumú államfőt egyetlen tollvonással, ad hoc politikai megrendelésre próbálnak megfosztani a tisztségétől, az nem a célba vett személyről állít ki bizonyítványt, hanem a támadók komolyságáról.

Magyar Péter kormánya még nem tudta elfogadni a valóságát annak, hogy a tekintélyt nem lájkokban mérik. A Tisza Párt mostani rohamtempója és a jogalkotás fapadosítása nem az ígért új korszak nagyszerűségét hirdeti, sokkal inkább a kormányzati elegancia és az államférfiúi tapintat teljes hiányát mutatja. A nap végére mindig ugyanazzal szembesülünk hetek óta: a hazai politika végleg átköltözött az azonnali üzenetküldők világába. Itt a bonyolult államszervezési kérdéseket egyetlen képernyőnyi szöveggel, az udvariasság legkisebb jele nélkül akarják letudni. Ennyit ér csupán Magyar Péteréknek a magyar jogállam.”

Nyitókép: Bodnár Boglárka

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

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nemkifejezettenszeretemazsidokat
2026. június 28. 09:23
GÁZKAMRAZSIDÓK?
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0
0
H3NY3_B-Oroszlan
2026. június 28. 08:51
Na de ha megszűnik a fészbúk messzendzser, hogy fognak ezek kormányülést tartani?
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0
0
SyncBaer
2026. június 28. 07:35
E tekintetben nem csak a nemzetközi helyzet, hanem a hazai is egyre fokozódik. A jelenlegi rezsim azoknak (többségében) a megszavazottja és persze kedvence, akik életükben nem olvastak el könyvet, az operáról azt tudják, hogy szar, illetve amit nem lehet megzabálni, meginni, vagy megb...ni, az felesleges és/vagy undorító. A véleményük: JA, vagy F.SZT. Ezek szintjére kell lemenni mindenben, a törvényalkotástól az újságíráson át a művészetekig. Sajnos ennek az igényszintnek a legalkalmasabb kiszolgálója a mobiltelefonos snapchat. Ezen az úton haladunk rohamléptekkel!
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5
0
ördöngös pepecselés
2026. június 28. 07:30
"a hazai politika végleg átköltözött az azonnali üzenetküldők világába" csak addig amíg intézményesül a diktatúra. Sulyok esetében már 10000 vélemény nemzeti konzultációnak minősült, de mivel ez a szám nyilvánvalóan kevés is és ellenséges is ezért a jövőben az AI-val küldetik a magyar nép véleménye milliós tételben, kukacoskodások nélkül
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8
0
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