Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Azért az sok mindent megmutat egy kormányzatról, ha...
„Azért az sok mindent megmutat egy kormányzatról, ha:
- egy általuk »működésképtelennek« nevezett ágazat, jelesül az egészségügy minisztere
- miközben munkálkodása első 100 napjában az abortálás előtt álló magzatok szívhangját kívánja elnémítani
- munkaidejében ellenzéki politikusokat cikiz.
Jelzem Miniszter Úrnak, asszisztenciája mellett egy beteg társadalom van születőben.”
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