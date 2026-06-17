„Azért az sok mindent megmutat egy kormányzatról, ha:

- egy általuk »működésképtelennek« nevezett ágazat, jelesül az egészségügy minisztere

- miközben munkálkodása első 100 napjában az abortálás előtt álló magzatok szívhangját kívánja elnémítani

- munkaidejében ellenzéki politikusokat cikiz.

Jelzem Miniszter Úrnak, asszisztenciája mellett egy beteg társadalom van születőben.”

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