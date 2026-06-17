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társadalom beteg miniszter

Jelzem Miniszter Úrnak, asszisztenciája mellett egy beteg társadalom van születőben

2026. június 17. 15:36

Azért az sok mindent megmutat egy kormányzatról, ha...

2026. június 17. 15:36
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Máthé Zsuzsa
Máthé Zsuzsa
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„Azért az sok mindent megmutat egy kormányzatról, ha:
- egy általuk »működésképtelennek« nevezett ágazat, jelesül az egészségügy minisztere 
- miközben munkálkodása első 100 napjában az abortálás előtt álló magzatok szívhangját kívánja elnémítani 
- munkaidejében ellenzéki politikusokat cikiz. 
Jelzem Miniszter Úrnak, asszisztenciája mellett egy beteg társadalom van születőben.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

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Sorrend:
templar62
2026. június 17. 16:52
Már ahogy táncolt : vágtázó halottkém ?
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2
0
pisapeter
2026. június 17. 16:45
Elmebeteg orvos, ennek tényleg bolondokháza kell. Szegény Hegedüs püspök. Meg a Hegedüs testvére.
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4
0
google-2
2026. június 17. 16:35
Csöpög belőlük a rosszindulat. Arra gondoltam, nem fogják kibírni a hibbant mellett, de hasonlóak mind. Eljött az ő idejük, fitogtatják az izmaikat.
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4
0
chiron
•••
2026. június 17. 16:24 Szerkesztve
Egy ostoba főnök sosem választ magánál okosabb munkatársakat. A kistérségi diktátor sem különb. A Tisza nevű Soros projekt ("nemmondhatunkelmindentmerakkormegbukunk") Magyarország intelligencia tesztje volt. Hárommillióan bukták csak el. A fiatal elsőbálozóknak van mentségük, hogy nem képzelték, hogy ilyen aljasul is lehet hazudni, a többit elvégezte a toxikus algoritmus. A többiek is már érzik a törődést. Hogy Tiszásnak lenni ma már nem bűn, csak szégyen.
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9
0
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