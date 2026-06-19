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hulladék cegléd kommunális hulladék

Hatalmas lángokkal ég egy hulladéklerakó Ceglédnél (FOTÓK)

2026. június 19. 09:34

Mintegy 700 négyzetméteren ég a kommunális hulladék.

2026. június 19. 09:34
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Kigyulladt egy hulladéklerakó péntek reggel Cegléd külterületén, az M4-es autópálya közelében, a tűzoltók jelentős erőkkel vonultak a helyszínre – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. Később azt tudatták, hogy mintegy 700 négyzetméteren kommunális hulladék ég.

A közlemény szerint a ceglédi hivatásos tűzoltók és több más egység légzésvédelem mellett dolgozik a lángok megfékezésén, a rajok munkáját egy nagykátai vízszállító is segíti. Az MTI kérdésére a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azt közölte, hogy mintegy 40 tűzoltó 10 járművel vonult a helyszínre. A lerakóban mintegy 700 négyzetméteren kommunális hulladék ég; a katasztrófavédelmi mobil-labor folyamatosan méri a levegő minőségét – tették hozzá.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

 

Összesen 8 komment

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Sorrend:
csulak
2026. június 19. 10:18
adolfpeter intezkedett ?
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1
0
buktoragyufaarus
2026. június 19. 09:59
Dixtroy 2026. június 19. 09:57 Van ebben valami idiotisztikus. Gomolyog a füst és méricskélnek. Mire számítanak? Nyilván szar lesz a minőség, számít, hogy mennyire?" Persze,hogy számít ,amennyiben olyan mértékben mérgező a levegő,hogy már csupán a gondolatától is meghalnak az emberek, akár átmeneti kitelepítés is történhet.
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2
0
Dixtroy
2026. június 19. 09:57
"a katasztrófavédelmi mobil-labor folyamatosan méri a levegő minőségét" Van ebben valami idiotisztikus. Gomolyog a füst és méricskélnek. Mire számítanak? Nyilván szar lesz a minőség, számít, hogy mennyire?
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2
0
monicagellert
2026. június 19. 09:51
A füst jól árnyékolja a Napot. Legalább nem kapunk napszúrást.
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0
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