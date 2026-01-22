Ft
Lábon lőtte magát Magyar Péter pártja: robog velük a vonat a választási vereség felé

2026. január 22. 22:00

Sokak szerint belső leszámolás történik a Tiszában.

2026. január 22. 22:00
null

A Cegléd környéki TISZA Sziget csoportok közleményben jelentették be, hogy nem kívánnak részt venni Muhari Gergely, a Pest 14. OEVK tiszás országgyűlési képviselőjelöltje kampányában – szúrta ki a Ceglédi Panoráma.

Döntésüket azzal indokolták, hogy a jelölt hosszabb ideje Zágráb Nándor támogatását élvezi, amelytől határozottan elhatárolódnak.

A portál ennek kapcsán megállapította, hogy ezen nyilatkozat nem tompította, hanem inkább felszínre hozta a párton belüli feszültségeket.

A közlemény több hozzászóló szerint belső leszámolás benyomását kelti, és olyan konfliktusokat tesz nyilvánossá, amelyek kifejezetten ronthatják a Tisza Párt politikai mozgásterét és választási esélyeit.

Nyitókép: Isza Ferenc / AFP

 

Összesen 27 komment

csulak
2026. január 23. 10:39
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
Bastyaelvtars
2026. január 23. 09:20
Nem unjátok még hogy hetente háromszor összeomlik a Tisza a mandineren?:))
Válasz erre
0
3
regi-nyarakon21
2026. január 23. 08:19
Zene füleimnek, hogy lassan rájön egy-egy tisza sziget, hogy a régi ballib embereket kell támogatniuk, ha akarják, ha nem. Olvadozik a piros-feher-zöld cukormáz a peti nevu mézeskalácsfigurán
Válasz erre
2
0
5m007h 0p3ra70r
2026. január 23. 07:29
» boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2026. január 23. 07:24 lehet, hogy első sorból nézzük végig, ahogy ezeket az inkompetens balfaszokat leszopatja 1 ember.« De lehet hogy nem.
Válasz erre
2
0
