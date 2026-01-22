Lábon lőtte magát Magyar Péter pártja: robog velük a vonat a választási vereség felé

A Cegléd környéki TISZA Sziget csoportok közleményben jelentették be, hogy nem kívánnak részt venni Muhari Gergely, a Pest 14. OEVK tiszás országgyűlési képviselőjelöltje kampányában – szúrta ki a Ceglédi Panoráma.

Döntésüket azzal indokolták, hogy a jelölt hosszabb ideje Zágráb Nándor támogatását élvezi, amelytől határozottan elhatárolódnak.