Lábon lőtte magát Magyar Péter pártja: robog velük a vonat a választási vereség felé

Eldőlt Magyar Péter sorsa: még a nyugati támogatói sem bíznak már benne (VIDEÓ)
Nagy Attila Tibor egy érdekes elképzelést vázolt fel.
Sokak szerint belső leszámolás történik a Tiszában.
A Cegléd környéki TISZA Sziget csoportok közleményben jelentették be, hogy nem kívánnak részt venni Muhari Gergely, a Pest 14. OEVK tiszás országgyűlési képviselőjelöltje kampányában – szúrta ki a Ceglédi Panoráma.
Döntésüket azzal indokolták, hogy a jelölt hosszabb ideje Zágráb Nándor támogatását élvezi, amelytől határozottan elhatárolódnak.
A portál ennek kapcsán megállapította, hogy ezen nyilatkozat nem tompította, hanem inkább felszínre hozta a párton belüli feszültségeket.
A közlemény több hozzászóló szerint belső leszámolás benyomását kelti, és olyan konfliktusokat tesz nyilvánossá, amelyek kifejezetten ronthatják a Tisza Párt politikai mozgásterét és választási esélyeit.
Nyitókép: Isza Ferenc / AFP