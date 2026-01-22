Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt liberális Magyarország Nagy Attila Tibor Magyar Péter ellenzék választás baloldal

Eldőlt Magyar Péter sorsa: még a nyugati támogatói sem bíznak már benne (VIDEÓ)

2026. január 22. 05:43

Nagy Attila Tibor egy érdekes elképzelést vázolt fel.

2026. január 22. 05:43
null

Nagy Attila Tibor megosztott egy érdekes pletykát Magyar Péterről, a Tisza Párt elnökéről.

Az elemző elárulta, hogy ezen pletykák szerint

Magyar Péter befolyásos nyugati támogatói mentálisan alkalmatlannak tartják a kormányfői tisztségre,

neki csak azt a szerepet szánják, hogy lelkesítse a tömeget. Azonban éppen ezért, ha Magyar Péter pártja esetleg megnyerné a választást, akkor valószínűleg a Tisza Párt elnöke nem vállalná el a miniszterelnöki tisztséget – legalábbis a felröppenő pletykák szerint.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

A felvételt itt tudja megtekinteni:

 

 

csulak
2026. január 22. 16:29
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. január 22. 09:56
Neki ott van 2029-ig a tízezer eurós kamuállás. Eszében sincs, hogy azt feladja.
Válasz erre
5
0
Picnic Niki
•••
2026. január 22. 09:16 Szerkesztve
Kapitány a Shellnél megszedte magát, nem fogja ellopni még a kőolajcsapot is, mint a NER kegyencei
Válasz erre
0
7
lemez
2026. január 22. 08:51
Àrad a blackrock.A fövárosi frakcióvezetöje poloskának Bújdosó andrea szintén a shell alelnöke volt.Kit akar képviselni poloska?,A multikat bankokat.Nem azokat akik most agressziven uralják a facebookot. utasitására.Mikor térnek észre?
Válasz erre
7
0
