Eldőlt Magyar Péter sorsa: még a nyugati támogatói sem bíznak már benne (VIDEÓ)

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
Nagy Attila Tibor egy érdekes elképzelést vázolt fel.
Nagy Attila Tibor megosztott egy érdekes pletykát Magyar Péterről, a Tisza Párt elnökéről.
Az elemző elárulta, hogy ezen pletykák szerint
Magyar Péter befolyásos nyugati támogatói mentálisan alkalmatlannak tartják a kormányfői tisztségre,
neki csak azt a szerepet szánják, hogy lelkesítse a tömeget. Azonban éppen ezért, ha Magyar Péter pártja esetleg megnyerné a választást, akkor valószínűleg a Tisza Párt elnöke nem vállalná el a miniszterelnöki tisztséget – legalábbis a felröppenő pletykák szerint.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
A felvételt itt tudja megtekinteni: