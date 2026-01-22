Eldőlt Magyar Péter sorsa: még a nyugati támogatói sem bíznak már benne (VIDEÓ)

Magyar Péter befolyásos nyugati támogatói mentálisan alkalmatlannak tartják a kormányfői tisztségre,

neki csak azt a szerepet szánják, hogy lelkesítse a tömeget. Azonban éppen ezért, ha Magyar Péter pártja esetleg megnyerné a választást, akkor valószínűleg a Tisza Párt elnöke nem vállalná el a miniszterelnöki tisztséget – legalábbis a felröppenő pletykák szerint.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP