01. 24.
szombat
cegléd tisza párt tisza szigetek abony támogatás

A szemünk előtt hullik szét a Tisza Párt vidéken: kitört a belháború, négy sziget máris szembefordult a saját jelöltjükkel

2026. január 24. 09:47

Egy nemkívánatos szövetséges elég volt ahhoz, hogy belháború törjön ki a Tisza Szigetek között.

2026. január 24. 09:47
null

Komoly belső konfliktus robbant ki a Tisza Szigetek között a Pest vármegyei 14. választókerületben, miután vita támadt egy országgyűlési képviselőjelölt körüli politikai támogatás miatt. 

 

Négy helyi Tisza Sziget nyilvánosan elhatárolódott attól, hogy egy nagykőrösi önkormányzati képviselő, Zágráb Nándor a Tisza egyik szigetének logóját használva azt a látszatot keltse, mintha a párt hivatalosan mögötte állna. 

A szervezetek szerint sem politikai felhatalmazást, sem támogatást nem kapott, mégis aktívan részt vett a kampányban.

A feszültség január 21-én vált nyilvánossá, amikor a Tisza Támogatók Abony–Cegléd–Nagykőrös környéke Facebook-oldalon közzétették elhatárolódó nyilatkozatukat. Ebben 

egyértelművé tették, hogy több helyi sziget nem kíván részt venni Muhari Gergely, a Tisza Párt hivatalos országgyűlési képviselőjelöltjének kampányában, mivel azt Zágráb Nándor régóta támogatja. 

A poszt komoly vitát váltott ki a közösségi médiában, ahol többen Zágráb múltját és politikai hitelességét is megkérdőjelezték.

A nagykőrösi képviselő neve nem először merül fel vitás politikai ügyekben. 

Zágráb Nándor 2010-ben egy, később kamupártként elhíresült szervezet színeiben indult országgyűlési választáson, amelynek vezetőjét költségvetési csalással vádolták meg. A mozgalomhoz köthető személyek a későbbi években több százmillió forintnyi állami támogatást szereztek meg különböző kamupártokon keresztül, ami máig árnyékot vet az érintettek politikai múltjára.

A belharc az előválasztás után tovább mélyült. A harmadik helyen végzett Járdány Vanda abonyi önkormányzati képviselő nyíltan szembefordult Muhari Gergellyel, majd bejelentette, hogy kizárták a Tisza Párt Mozgalmából. Indoklása szerint nem tudott közösséget vállalni azokkal, akiket a helyi politikai leszámolások és háttéralkuk szereplőinek tart. A történtek alapján a Tisza Szigeteken belüli konfliktus aligha ért véget, sőt a párt helyi bázisát hosszabb távon is megrázhatja.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

iphone-13
2026. január 24. 15:08
MINDJÁRT SÍROK A FOS TISZÁÉRT
Válasz erre
0
0
Szerintem
•••
2026. január 24. 13:02 Szerkesztve
Egyáltalán hogyan kampányolnak, hogy nem szólhatnak senkihez, el vannak kussoltatva?
Válasz erre
1
0
csulak
2026. január 24. 12:08
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
2
1
clansman
2026. január 24. 11:38
Fosos csürhe :))
Válasz erre
4
0
