A szemünk előtt hullik szét a Tisza Párt vidéken: kitört a belháború, négy sziget máris szembefordult a saját jelöltjükkel

A feszültség január 21-én vált nyilvánossá, amikor a Tisza Támogatók Abony–Cegléd–Nagykőrös környéke Facebook-oldalon közzétették elhatárolódó nyilatkozatukat. Ebben

egyértelművé tették, hogy több helyi sziget nem kíván részt venni Muhari Gergely, a Tisza Párt hivatalos országgyűlési képviselőjelöltjének kampányában, mivel azt Zágráb Nándor régóta támogatja.

A poszt komoly vitát váltott ki a közösségi médiában, ahol többen Zágráb múltját és politikai hitelességét is megkérdőjelezték.

A nagykőrösi képviselő neve nem először merül fel vitás politikai ügyekben.

Zágráb Nándor 2010-ben egy, később kamupártként elhíresült szervezet színeiben indult országgyűlési választáson, amelynek vezetőjét költségvetési csalással vádolták meg. A mozgalomhoz köthető személyek a későbbi években több százmillió forintnyi állami támogatást szereztek meg különböző kamupártokon keresztül, ami máig árnyékot vet az érintettek politikai múltjára.