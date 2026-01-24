A szemünk előtt hullik szét a Tisza Párt vidéken: kitört a belháború, négy sziget máris szembefordult a saját jelöltjükkel

Brutális jóslat: Grúzia sorsa várhat Ukrajnára
Egy nemkívánatos szövetséges elég volt ahhoz, hogy belháború törjön ki a Tisza Szigetek között.
Komoly belső konfliktus robbant ki a Tisza Szigetek között a Pest vármegyei 14. választókerületben, miután vita támadt egy országgyűlési képviselőjelölt körüli politikai támogatás miatt.
Négy helyi Tisza Sziget nyilvánosan elhatárolódott attól, hogy egy nagykőrösi önkormányzati képviselő, Zágráb Nándor a Tisza egyik szigetének logóját használva azt a látszatot keltse, mintha a párt hivatalosan mögötte állna.
A szervezetek szerint sem politikai felhatalmazást, sem támogatást nem kapott, mégis aktívan részt vett a kampányban.
A feszültség január 21-én vált nyilvánossá, amikor a Tisza Támogatók Abony–Cegléd–Nagykőrös környéke Facebook-oldalon közzétették elhatárolódó nyilatkozatukat. Ebben
egyértelművé tették, hogy több helyi sziget nem kíván részt venni Muhari Gergely, a Tisza Párt hivatalos országgyűlési képviselőjelöltjének kampányában, mivel azt Zágráb Nándor régóta támogatja.
A poszt komoly vitát váltott ki a közösségi médiában, ahol többen Zágráb múltját és politikai hitelességét is megkérdőjelezték.
A nagykőrösi képviselő neve nem először merül fel vitás politikai ügyekben.
Zágráb Nándor 2010-ben egy, később kamupártként elhíresült szervezet színeiben indult országgyűlési választáson, amelynek vezetőjét költségvetési csalással vádolták meg. A mozgalomhoz köthető személyek a későbbi években több százmillió forintnyi állami támogatást szereztek meg különböző kamupártokon keresztül, ami máig árnyékot vet az érintettek politikai múltjára.
A belharc az előválasztás után tovább mélyült. A harmadik helyen végzett Járdány Vanda abonyi önkormányzati képviselő nyíltan szembefordult Muhari Gergellyel, majd bejelentette, hogy kizárták a Tisza Párt Mozgalmából. Indoklása szerint nem tudott közösséget vállalni azokkal, akiket a helyi politikai leszámolások és háttéralkuk szereplőinek tart. A történtek alapján a Tisza Szigeteken belüli konfliktus aligha ért véget, sőt a párt helyi bázisát hosszabb távon is megrázhatja.
