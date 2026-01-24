Brutális jóslat: Grúzia sorsa várhat Ukrajnára

Az EU fegyvertelen megfigyelő missziót küldött a térségbe, valódi biztonsági garanciákat azonban nem tudott nyújtani. Helyette az európai integráció ígéretét kínálta fel – egy olyan ígéretet, amely hosszú éveken át lebegtetve maradt.

Kránitz úgy véli, hogy Grúzia ennek ellenére az európai integráció egyik „mintadiákjává” vált a posztszovjet térségben. Reformokat hajtott végre, javította a jogállamiságot, liberalizálta gazdaságát, és látványos eredményeket ért el a korrupció visszaszorításában.

A kényes geopolitikai egyensúly azonban mindvégig megakadályozta, hogy az EU ténylegesen megnyissa a csatlakozási tárgyalásokat.

A helyzet 2022-ben változott meg, amikor Oroszország fegyverrel próbálta megakadályozni Ukrajna és a térség euroatlanti fordulatát. Az ukrán ellenállás és a nyugati támogatás hatására résnyire megnyílt az európai integráció ablaka:

Ukrajna, Moldova, Bosznia-Hercegovina és Grúzia is benyújtotta csatlakozási kérelmét.

Meglepő módon azonban 2022 decemberében az Európai Tanács egyedül Grúziának először nem adta meg a tagjelölti státuszt – annak ellenére, hogy számos mutatóban messze megelőzte társait.

A hivatalos indoklás további reformokat és korrupcióellenes intézkedéseket követelt Tbiliszitől, holott Grúzia ekkor a Transparency International rangsorában a 45. helyen állt, megelőzve több uniós tagállamot is. Eközben Ukrajna és Moldova jóval hátrébb szerepelt a listán.

Kránitz szerint a valódi ok máshol keresendő: Grúzia nem csatlakozott az Oroszország elleni szankciókhoz.

Irakli Garibasvili akkori miniszterelnök nyíltan kimondta, hogy ez gazdasági öngyilkosság lenne az országnak – egy olyan állam számára, amelynek fővárosától mindössze húsz kilométerre orosz csapatok állomásoznak.

A vezető kutató úgy véli, hogy Grúzia példája így túlmutat önmagán.

Egy olyan ország története rajzolódik ki, amely háborút vívott Oroszországgal, súlyos területveszteségeket szenvedett el, teljesítette az európai elvárásokat, mégis geopolitikai nézetkülönbségbe ütközött az Európai Unióval.

Az EU válasza ebben a helyzetben nem a védelem, hanem a nyomásgyakorlás lett.

Kránitz Péter Pál szerint Ukrajna könnyen ugyanerre az útra léphet. Bár jelenleg a háborús helyzet miatt rendkívüli intézkedések vannak érvényben, és a reformok is háttérbe szorultak, ez a jövőben megváltozhat. Ám a grúz példa azt mutatja:

az európai reformok élvonalába kerülni önmagában nem garancia az EU tartós és feltétlen támogatására.

Ha a háború véget ér, Kelet-Európa geopolitikai környezete továbbra is feszült marad, és az Európai Unió és Ukrajna között előbb-utóbb érdekellentétek bukkanhatnak felszínre. Ebben az esetben Ukrajna nemcsak csatlakozási folyamata lassulhat le – hanem az euroatlanti közösségben elfoglalni kívánt helye is meginghat, véli a szakáértő.