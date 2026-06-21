Három hétre emelkedik az apaszabadság időtartama

A kormány jelentősen bővíti az apák otthoni jelenlétét támogató lehetőségeket: a jelenlegi 10 munkanap helyett három hét fizetett apaszabadság jár majd az édesapáknak – jelentette be a Tisza Párt a Facebookon.

„Az apák szerepe nagyon fontos. A kormány ezért minden eszközzel támogatja azt, hogy az apák otthon maradhassanak a gyermekek mellett” – hangsúlyozta Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Parlamentben.