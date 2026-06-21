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kormány tisza párt kátai - németh vilmos

Három hétre emelkedik az apaszabadság időtartama

2026. június 21. 22:43

Az intézkedést a CSED-del és a szülői szabadsággal is összehangolják.

2026. június 21. 22:43
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A kormány jelentősen bővíti az apák otthoni jelenlétét támogató lehetőségeket: a jelenlegi 10 munkanap helyett három hét fizetett apaszabadság jár majd az édesapáknak – jelentette be a Tisza Párt a Facebookon.

„Az apák szerepe nagyon fontos. A kormány ezért minden eszközzel támogatja azt, hogy az apák otthon maradhassanak a gyermekek mellett” – hangsúlyozta Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Parlamentben.

Az intézkedés nem csupán a szabadság hosszát növeli, hanem a CSED-del (gyermekgondozási díj) és a szülői szabadsággal is összehangolja azt, így a családok rugalmasabban dönthetnek arról, hogy melyik szülő maradjon otthon a gyermekkel a kritikus első időszakban – írja a párt. 

Nyitókép forrása: MTI/Bodnár Boglárka

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Összesen 2 komment

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fintaj-2
2026. június 21. 23:14
Igazából helyeselhető, hiszen kritikus időszakban, a gyerek születésétől, vagy örökbefogadásától négy hónapig vehető igénybe. A kormányzatnak a közszférától eltekinve amúgy sem kerül semmibe, a versenyszféra legfeljebb fanyalog egy kicsit.
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shadowstarx
2026. június 21. 23:06
Szerintem 10-ről nem 15-re hanem 20-ra kellett volna emelni. De jó az irány.
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