Három hétre emelkedik az apaszabadság időtartama

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Az intézkedést a CSED-del és a szülői szabadsággal is összehangolják.
A kormány jelentősen bővíti az apák otthoni jelenlétét támogató lehetőségeket: a jelenlegi 10 munkanap helyett három hét fizetett apaszabadság jár majd az édesapáknak – jelentette be a Tisza Párt a Facebookon.
„Az apák szerepe nagyon fontos. A kormány ezért minden eszközzel támogatja azt, hogy az apák otthon maradhassanak a gyermekek mellett” – hangsúlyozta Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Parlamentben.
Az intézkedés nem csupán a szabadság hosszát növeli, hanem a CSED-del (gyermekgondozási díj) és a szülői szabadsággal is összehangolja azt, így a családok rugalmasabban dönthetnek arról, hogy melyik szülő maradjon otthon a gyermekkel a kritikus első időszakban – írja a párt.
Nyitókép forrása: MTI/Bodnár Boglárka
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