Gulyás Gergely: A védett üzemanyagár több millió magyar családot óvott meg jelentős kiadásoktól

Itt vannak az első megszorítások: a kamatstop után most a védett üzemanyagárat is megszünteti a Tisza-kormány
A benzinkutakon jelenleg az árak még körülbelül 20 forinttal magasabbak, mint a hatóságilag védett árak szintje.
A frakcióvezető szerint a kormány mai döntése súlyos tévedés, és egy „újabb választási ígéret megszegése”.
A védett üzemanyagár több millió magyar családot jelentős kiadásoktól óvott meg az elmúlt 4 hónapban – írta Gulyás Gergely Facebook-bejegyzésében, arra vonatkozóan, hogy a kamatstop után most a védett üzemanyagárat is megszünteti a Tisza-kormány
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A benzinkutakon jelenleg az árak még körülbelül 20 forinttal magasabbak, mint a hatóságilag védett árak szintje.
A Fidesz frakcióvezetője közölte, az olaj hordónkénti világpiaci ára újra 80 dollár környékére süllyedt az elmúlt napokban, „ami jó hír a magyar családoknak és a magyar gazdaságnak”, majd hozzátette: utoljára februárban volt ilyen alacsony az olajár.
Ennek ellenére úgy véli, a kormány mai döntése súlyos tévedés, és egy „újabb választási ígéret megszegése”, ugyanis szerinte semmilyen garancia nincsen arra vonatkozóan, hogy jelen világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog újra megemelkedni.
Azt javasoljuk, hogy a kormány a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsa át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. Magyar Péter 480 forintos benzinárral kampányolt, a jövedéki adó csökkentését ígérte, de most az Orbán-kormány által bevezetett védett árat is megszünteti.”
- zárta bejegyzését.
Nyitókép: Facebook