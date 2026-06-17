Itt vannak az első megszorítások: a kamatstop után most a védett üzemanyagárat is megszünteti a Tisza-kormány

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
A benzinkutakon jelenleg az árak még körülbelül 20 forinttal magasabbak, mint a hatóságilag védett árak szintje.
„Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését” – írta szerdai Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök.
Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a Tisza-kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a Mol is a csökkentett árréseket. A kormányfő megjegyzi, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek.
Az előző kormány az idén március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat, a vonatkozó szabályozás szerint a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint maximum 595 forint/liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint/liter áron tankolhatják.
A Világgazdaság megjegyzi, hogy a Tisza-kormány döntése némiképp sietősre sikerült, ugyanis a jelenlegi árszint a benzinkutakon még 20 forint körül meghaladja a védett árak szintjét.
Nem kellett sok idő a Tisza-kormánynak az újabb megszorító intézkedésekhez: mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a kormány szeptember 30-ával megszünteti a kamatstopot. Az MNB legutóbbi pénzügyi stabilitási jelentésének becslése szerint a sérülékeny adósok száma 19 ezer fő, akikhez 164 milliárd forintnyi kamatstop által érintett jelzáloghitel-állomány, valamint 110 milliárd forint egyéb hitel is tartozik.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy az Orbán-kormány által 2022-ben bevezetett intézkedés az elmúlt négy évben 216 ezer magyar családot óvott meg a pénzügyi terhektől, miközben az érintettek összesen 500 milliárd forintot takarítottak meg a törlesztőrészleteken.
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