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kormány tisza védett ár Magyar Péter

Itt vannak az első megszorítások: a kamatstop után most a védett üzemanyagárat is megszünteti a Tisza-kormány

2026. június 17. 20:22

A benzinkutakon jelenleg az árak még körülbelül 20 forinttal magasabbak, mint a hatóságilag védett árak szintje.

2026. június 17. 20:22
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„Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését” – írta szerdai Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök. 

Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a Tisza-kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a Mol is a csökkentett árréseket. A kormányfő megjegyzi, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek.

Az előző kormány az idén március 10-i hatállyal vezette be az úgynevezett védett árat, a vonatkozó szabályozás szerint a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek a 95-ös benzint maximum 595 forint/liter, a gázolajat pedig maximum 615 forint/liter áron tankolhatják.

A Világgazdaság megjegyzi, hogy a Tisza-kormány döntése némiképp sietősre sikerült, ugyanis a jelenlegi árszint a benzinkutakon még 20 forint körül meghaladja a védett árak szintjét. 

Nem kellett sok idő a Tisza-kormánynak az újabb megszorító intézkedésekhez: mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a kormány szeptember 30-ával megszünteti a kamatstopot. Az MNB legutóbbi pénzügyi stabilitási jelentésének becslése szerint a sérülékeny adósok száma 19 ezer fő, akikhez 164 milliárd forintnyi kamatstop által érintett jelzáloghitel-állomány, valamint 110 milliárd forint egyéb hitel is tartozik.

Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy az Orbán-kormány által 2022-ben bevezetett intézkedés az elmúlt négy évben 216 ezer magyar családot óvott meg a pénzügyi terhektől, miközben az érintettek összesen 500 milliárd forintot takarítottak meg a törlesztőrészleteken.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 85 komment

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Sorrend:
johnny
2026. június 17. 22:24
Lejjebb már egymást is szidják ezek a mindenszarista fideszesek,pedig azt gondolná az ember 15év alatt már minden fidnyák fotel kommentelő megismerte egymást.
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0
0
Nyégé
2026. június 17. 22:07
Apa, kwzdődik'
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1
0
24fokos32
2026. június 17. 22:04
"a kamatstop után most a védett üzemanyagárat is megszünteti a Tisza-kormány" A Brüsszelből benyújtott számla első része. Az r, amit a "Magyar" (Ukrán) Péternek fizetnie kell a kampány pénzeléséért, a propagandáért, a másfél év munkanélküli EP-képviselői henyélésért. Pontosabban nem ő meg a bábkormánya fizeti, hanem a magyar pórnépre akarják tovább hárítani. És a számlának ezzel még nincs vége. A benzinár még nem négyszámjegyű. És jönnek majd a négy-ötszörös rezsiszámlák is. A bankokról majd leveszik a pórázt és be akarják hajtani a 16 éven át elmaradt uzsorahasznot: elszálló törlesztőrészletek. És az LMBT-sátánizmsuról meg a migránsbűnözésről még nem is beszéltünk. brüsszeli számla csak népharag árán teljesíthető követeléseket tartalmaz. Ukrán Péter ha teljesít, az észhez tért magyar pórnép fogja kicsinálni, ha nem teljesít, a külföldi futtatói. És ha már menthetetlen lesz, de sokat raboltak, a brüsszeli futtatói is dobni fogják. Mert az árulót az sem becsüli, aki felhasználja.
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2
0
Türelem
2026. június 17. 21:56
Surányi Györgyre és Halmaira koncentráljatok...jön a magyar gazdasági virradat......végre jönnek az igazi szakemberek.....
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1
2
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