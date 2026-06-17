Itt vannak az első megszorítások: a kamatstop után most a védett üzemanyagárat is megszünteti a Tisza-kormány

„Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését” – írta szerdai Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök.

Magyar Péter hangsúlyozza, hogy a Tisza-kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a Mol is a csökkentett árréseket. A kormányfő megjegyzi, hogy a védett ár intézménye havi 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek.