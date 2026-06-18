Ft
Ft
28°C
18°C
Ft
Ft
28°C
18°C
06. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
testület bayer judit országgyűlés médiatanács javaslat közmédia

Figyelmeztet a médiajogász: rejtett aknák vannak a médiatörvény reformjában

2026. június 18. 16:40

Bayer Judit szerint a javaslatok pozitív változásokat hozhatnak, de a leglényegesebb kérdéseket nem lenne szabad társadalmi, szakmai egyeztetés nélkül eldönteni.

2026. június 18. 16:40
null

Bayer Judit médiajogász, egyetemi oktató a Media1 számára készített részletes cikkéből kiderül, hogy a múlt héten pénteken a Tisza Párt három országgyűlési képviselője Hantosi István, Melléthei-Barna Márton és Kulcsár Krisztián által benyújtott indítvány – ami jelentősen módosítaná a médiatörvényt és a közmédia működését – több elemében is rejtett aknát hordoz, és javításra szorulna.

A szakember írása (más iparági szakértők véleményét is beépítve) konstruktív módon bemutatja, melyek a legaggályosabb területek, és ezek milyen problémákat okozhatnak, ha az Országgyűlés ebben a formában fogadja el őket.

Bayer rámutatott többek között, hogy bár átfogó törvénymódosítást terveznek később, széleskörű konzultációval, a megválasztott testületeket akkor már aligha fogják újraalkotni. Ezért egyes elemek feltehetően maradandóak, így azokról mindenképpen szükséges lett volna társadalmi és szakmai egyeztetést, érdemi konzultációt folytatni, többek között a médiaszakmai szervezetek bevonásával. Ugyanakkor a parlament honlapja szerint a zárószavazást június 22-23. között, azaz már jövő hétfőn vagy kedden megtartják a törvényről, így szinte semmi esély nincs a vitának, társadalmi egyeztetésnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Több problémára is rámutatott

A médiajogász szerint a legfontosabb változás, hogy a javaslat eltörli az eddigi MTVA-t, a Közszolgálati Közalapítványt, és alapjaiban alakítaná át a Médiatanács működését is. A közmédia vezető tisztségviselőinek megbízatását visszavonja és a közmédia átmeneti időre szóló vezetőinek a kinevezésére az audiovizuális politikáért felelős minisztert bízza meg – aki már meg is bízott egy kormánymegbízottat, Grósz Juditot az átmeneti irányítással.

Mint fogalmazott, az irányító testületek kiválasztásában alapvetően pozitív változások láthatók, hiszen a szakma mindkét testületben bevonódik bizonyos mértékig. Csakhogy két lényeges problémától is szenved. Az egyik, hogy a testület kétharmada továbbra is politikai jelölt. „Miért ne lehetne a közmédia felügyeletében, irányításában túlnyomórészt társadalmi és szakmai képviselet?” – tette fel a kérdést.

A másik jelentős probléma, hogy a szakmai jelöléseket tevő szervezetek köre nincsen kellőképpen tisztázva. A szakértő szerint továbbá hiányoznak olyan garanciális feltételek is, amelyek kizárnák, hogy politikai érdekeket képviselő álszervezetek „trollkodják meg” a jelölési eljárást: ilyen lehetne például a legalább 10 éves működési múlt, a tényleges és jelentős szakmai tevékenység igazolása, a finanszírozás tisztasága és függetlensége, valamint a pártpolitikai kötődésre utaló jelek hiánya. Ezeket a feltételeket pótolni kellene Bayer Judit szerint.

Ráadásul 

a testület tagjaival szemben semmilyen szakmai, képzettségi követelmény nincsen. 

A skandináv országokban jellemzően akadémiai szakembereket, médiaszakembereket, médiavezetőket választhatnak a közmédia igazgatótanácsának tagjává. A német alkotmánybíróság 2014-es döntése szerint a politikai képviselet a közmédiában nem lehet nagyobb, mint egyharmad – hozta a külföldi példákat.

A médiajogász arra is kitért, hogy a Médiatanács összetétele és hatásköre csaknem ugyanennyire fontos a médiaszíntér szempontjából. „Nagyszerű, hogy az Elnök nyílt pályázat útján talált szakértő személy legyen. Csakhogy amikor szavazásra kerül a sor, a négy politikai delegálttal szemben a szavazata csak egyet fog érni. Itt is az lenne a legjobb, ha a pártdelegáltak kevesebben lennének, és jóval több szakmai tag lenne, például többségben lennének a szakmai tagok, vagy vétójoguk lenne”.

„Hiszen hiába választják kétharmaddal a tagokat, tapasztaltuk, hogy ez semmire sem biztosíték. Nemcsak az a szempont, hogy egy éven belül visszaélnek-e ezzel, hanem hogy 8-15 év múlva elképzelhető-e a visszaélés, vagy garanciákkal ki van zárva” – vélekedett.

Bayer Judit hangsúlyozta azt is, Magyarországon kimondottan szükséges lenne egy sajtóalap működése, mert a magyar piac nem képes minden igényt kielégítően finanszírozni egy sokszínű magas színvonalú médiaszínteret, hiszen alacsony a fizetőképes kereslet, kicsi-közepes a lakosságszám, és a nyelv izolálja a piacot a régiótól. Csakhogy, a sajtóalapnak 100 százalékig szakmai szervezetnek kellene lennie.

Ugyanakkor a médiatörvényt módosító javaslat szerint a sajtóalap igazgatója felett a Médiatanács elnöke ugyanúgy teljhatalmat gyakorol, mint a jelenlegi Médiatanács elnöke az MTVA igazgatója felett – hívta fel a figyelmet.

A szakjogász kiemelte, 

nem az a kérdés, hogy van-e a jogszabálynak ideális olvasata, hanem hogy van-e visszaélést engedő olvasata, és ennek bizony van”.

Ezért jelen formájában a sajtóalap túlzottan ki van szolgáltatva a Médiatanácsnak – fűzte hozzá.

Bayer Judit megfogalmazása szerint egyfelől „remek”, hogy a médiatörvény módosítása után a költségvetési tervet három évre kellene kialakítani, de a feladatarányos finanszírozás nem olvasható ki egyértelműen a javaslatból. Habár a költségvetés tervezésének a módja szabályozva van, de az nincs egyértelműen benne, hogy mennyire részletesen meghatározott feladatokhoz kell a költségvetési számokat hozzárendelni (108. §) – írta cikkében.

„Annál is zavarba ejtőbb ez, mert egy másik ponton az állami hozzájárulást a tévékészülékek száma alapján állapítaná meg (212. §), ami nem azt mutatja, hogy ez egy gondosan kikalkulált, három évre szóló, feladatarányos összeg lesz” – mutatott rá.

Fontos garanciák hiányoznak

Terjedelmes írásának összegzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a javaslat alapvetően pozitív változásokat eredményezhet, és világosan látszik rajta a függetlenség javítására irányuló törekvés. Többek között kategorikusan előírja, hogy a Médiatanács minden új médiapiaci összefonódást megvizsgál – ez azt is kizárja, hogy akár a kormány, akár a Versenyhatóság vonja el a Médiatanács erre irányuló hatáskörét, ahogyan az például a KESMA létrehozásakor történt. Azonban a sietség is nyilvánvalóan tükröződik rajta, és a leglényegesebb kérdéseket nem lenne szabad társadalmi, szakmai egyeztetés nélkül eldönteni.

„Fontos garanciák hiányoznak még, különösen a közmédia társadalmi felügyeletére vonatkozóan, amely téren egyébként más megoldásokat is meg lehetne fontolni, mint a politikai-civil kvóta, ráadásul a politika túlsúlyával” – zárta gondolatait a médiajogász.

Nyitókép: Facebook

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. június 18. 17:35
Nagyon jó a tervezet, csak a torka véres:-)))
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. június 18. 16:52
A sógor, mint volt ügyvéd meg méģ 2 pofa összetakolták! Mindenkinek kuss! Miert is nem az ebedlőasztalnal szavaznak, csaladon belül, aztan azt mindenki nyelje le!
Válasz erre
3
0
survivor
2026. június 18. 16:50
Ugyan már...SZDSZ és annyi..
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!