Figyelmeztet a médiajogász: rejtett aknák vannak a médiatörvény reformjában

Bayer Judit médiajogász, egyetemi oktató a Media1 számára készített részletes cikkéből kiderül, hogy a múlt héten pénteken a Tisza Párt három országgyűlési képviselője Hantosi István, Melléthei-Barna Márton és Kulcsár Krisztián által benyújtott indítvány – ami jelentősen módosítaná a médiatörvényt és a közmédia működését – több elemében is rejtett aknát hordoz, és javításra szorulna.

A szakember írása (más iparági szakértők véleményét is beépítve) konstruktív módon bemutatja, melyek a legaggályosabb területek, és ezek milyen problémákat okozhatnak, ha az Országgyűlés ebben a formában fogadja el őket.