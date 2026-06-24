Essünk túl rajta! Őszintén a jobboldali média belügyeiről

Helyette fennmaradt olyasvalami, ami abban a formában nem csupán fenntarthatatlan, de értelme sem lenne fenntartani.

Értékes részei vannak; mindenki sejtette, melyek azok és melyek nem azok, s e részek között a különbség most, a kormányváltás után még tisztábban látszik. Ám most ezen értékes részek közül is áldozatul esik jó néhány a falnak csapódás általi átstrukturálásnak.

A Mandiner nem tökéletes. Én nem tudom leírni, miért nem, mert a végletekig elfogult ómandis, ha nem is ősmandis, vagyok; helyettem Győrffy Ákos kollégám keményen önfejünkre olvasta minden tökéletlenségünket.

De a Mandiner értékes. Az érték mindvégig megmaradt benne – azoké, akik megmaradhattak, és azoké is, akik most távozni kényszerültek.

Láthatta is ezt az értéket mindenki, ha lehántotta rólunk az oly sok olvasónkat irritáló, adatvezérelten, kattintáskényszerben termelt hírszemetet. Mi, a negyvennyolcak, akik tovább vihetjük ezt a lapot, amíg Magyar Péter el nem foglalja, azután pedig az örökségét vihetjük tovább, értéket teremteni, jó újságot írni vagyunk a Mandinernél (páran már évtizedes távlatban), ebbéli képességünket sosem veszítettük el, s ehhez keresünk partnereket – olvasóinkban, támogatóinkban, és bizony a nemzeti nagytőkében is. Nem alamizsnát kérünk: értéket ajánlunk, önreflexíven, de magabiztosan. Munkánkkal ezekben az átmeneti hetekben – brutális kormányzati nyomás alatt – e partnerek bizalmát szeretnénk megszolgálni, bízván tudva, hogy „ha mindenki úgy tösz, ahogy tönni köll, akkó minden úgy lösz, ahogy lönni köll.”