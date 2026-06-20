Életbe lépett a vörös kód Magyarországon

– tette hozzá. A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat.

A vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.