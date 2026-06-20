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Életbe lépett a vörös kód Magyarországon

2026. június 20. 12:44

A hőségriasztás kedd éjfélig tart.

2026. június 20. 12:44
Nyár

A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani – közölte szociális- és családügyi miniszter szombaton.

Kátai-Németh Vilmos a Facebook-oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve.

A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre

– tette hozzá. A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat.

A vörös kódnak két fontos célja van, egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást.

Szombattól másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján.

A hőségriasztás kedd éjfélig tart.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
Box Hill
2026. június 20. 13:23
Épp ideje elkezdeni a vörösök elleni védekezést.
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néhai Ch.Pilot
2026. június 20. 13:21
Meg a vörös köd is.
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goldie-2
2026. június 20. 12:58
" A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat." Szomorú, hogy erre külön fel kell hívni a figyelmet.
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egyszeri
2026. június 20. 12:52
Most teszem a söröket a hűtőbe!
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