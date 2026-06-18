Fidesz: Magyar Péter és Magyar Márton tisztázza, mit kértek a Szőlő utcai ügy koronatanújától, és mennyi pénzt adtak neki!
Egyben felszólították a kormánypárti, balliberális médiát, hogy tegyék a dolgukat.
A helyzet most úgy néz ki, a Zsolti bácsizós rágalomhadjárat mögött a Magyar klán állhat.
„Nem az a legfontosabb fejlemény, hogy kedden végképp összeomlott a Zsolti bácsizós rágalomhadjárat, hanem hogy kiderült, kik voltak a megrendelők. Józan emberek számára kezdettől nyilvánvaló volt, hogy ez egy minden valóságalapot nélkülöző, ördögi vérvád. Hisz nemhogy bizonyíték – sokáig még sértett sem volt. Semmi sem volt. Csak egy Káncz Csaba nevezetű holdkóros »biztonságpolitikai szakértő« a brit titkosszolgálat fedőcégének fizetési listájáról, aki kinyilatkoztatta, hogy az ominózus Zsolti bácsi egyenlő Semjén Zsolttal. Tehát 2025 Magyarországán sértett, tanú, bizonyíték és következmény nélkül bele lehetett okádni a nyilvánosságba az akkori miniszterelnök-helyettesről, hogy kisgyermekeket ront meg.
És abban az állítólagos diktatúrában egy nemzetbiztonságilag is veszélyes rágalomért Káncz nem került rács mögé, sőt most sincs ott. Ahogyan a többi rágalmazó is vígan éli világát. (Talán itt keresendő a Fidesz bukásának legfőbb oka. Ha egy kormányzó erő képtelen megvédeni magát az ilyen súlyos, nemtelen és igaztalan vádaktól, akkor annak annyi. Egy gátlástalan, elmebeteg ellenséggel szemben gyengének mutatkozni több mint bűn: hiba.)
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Egyben felszólították a kormánypárti, balliberális médiát, hogy tegyék a dolgukat.
Aztán április végén a Juhász Péter nevű bukott politikus külön Facebook-posztban ajánlott föl pénzjutalmat annak, aki végre szállít neki bizonyítékot Zsolti bácsiról. Össze is gyűlt százmillió forint. Ugye értjük? A rágalomhoz próbált utólag bizonyítékot kalapozni. (Kabátot a gombhoz.) Hisz nem volt és most sincs bizonyíték. S Juhász is szabadlábon van még.
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Újabb részletek, újabb kérdőjelek.
Végül kerítettek egy ideális »sértettet«. Megtalálták Bangó Sándor rablót, a Szőlő utcai fegyintézet egykori lakóját. Ő előbb tudni vélte, ki rontotta meg őt. Majd írt egy bejegyzést, miszerint mégsem tudja. Hogy aztán pár napra rá ismét bejelentse, mégiscsak tudja, mégiscsak van rá bizonyítéka. Végül bevonult Magyar Péter testvérének médiájába, a találó nevű Kontrollba, és ott Zsolti bácsizott egy sort.”
Nyitókép: Facebook