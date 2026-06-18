„Nem az a legfontosabb fejlemény, hogy kedden végképp összeomlott a Zsolti bácsizós rágalomhadjárat, hanem hogy kiderült, kik voltak a megrendelők. Józan emberek számára kezdettől nyilvánvaló volt, hogy ez egy minden valóságalapot nélkülöző, ördögi vérvád. Hisz nemhogy bizonyíték – sokáig még sértett sem volt. Semmi sem volt. Csak egy Káncz Csaba nevezetű holdkóros »biztonságpolitikai szakértő« a brit titkosszolgálat fedőcégének fizetési listájáról, aki kinyilatkoztatta, hogy az ominózus Zsolti bácsi egyenlő Semjén Zsolttal. Tehát 2025 Magyarországán sértett, tanú, bizonyíték és következmény nélkül bele lehetett okádni a nyilvánosságba az akkori miniszterelnök-helyettesről, hogy kisgyermekeket ront meg.

És abban az állítólagos diktatúrában egy nemzetbiztonságilag is veszélyes rágalomért Káncz nem került rács mögé, sőt most sincs ott. Ahogyan a többi rágalmazó is vígan éli világát. (Talán itt keresendő a Fidesz bukásának legfőbb oka. Ha egy kormányzó erő képtelen megvédeni magát az ilyen súlyos, nemtelen és igaztalan vádaktól, akkor annak annyi. Egy gátlástalan, elmebeteg ellenséggel szemben gyengének mutatkozni több mint bűn: hiba.)