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juhász péter zsolti Magyar Péter Káncz Csaba

Bomba a Magyar klánra

2026. június 18. 20:59

A helyzet most úgy néz ki, a Zsolti bácsizós rágalomhadjárat mögött a Magyar klán állhat.

2026. június 18. 20:59
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Pilhál Tamás
Pilhál Tamás
Magyar Nemzet

„Nem az a legfontosabb fejlemény, hogy kedden végképp összeomlott a Zsolti bácsizós rágalomhadjárat, hanem hogy kiderült, kik voltak a megrendelők. Józan emberek számára kezdettől nyilvánvaló volt, hogy ez egy minden valóságalapot nélkülöző, ördögi vérvád. Hisz nemhogy bizonyíték – sokáig még sértett sem volt. Semmi sem volt. Csak egy Káncz Csaba nevezetű holdkóros »biztonságpolitikai szakértő« a brit titkosszolgálat fedőcégének fizetési listájáról, aki kinyilatkoztatta, hogy az ominózus Zsolti bácsi egyenlő Semjén Zsolttal. Tehát 2025 Magyarországán sértett, tanú, bizonyíték és következmény nélkül bele lehetett okádni a nyilvánosságba az akkori miniszterelnök-helyettesről, hogy kisgyermekeket ront meg. 

És abban az állítólagos diktatúrában egy nemzetbiztonságilag is veszélyes rágalomért Káncz nem került rács mögé, sőt most sincs ott. Ahogyan a többi rágalmazó is vígan éli világát. (Talán itt keresendő a Fidesz bukásának legfőbb oka. Ha egy kormányzó erő képtelen megvédeni magát az ilyen súlyos, nemtelen és igaztalan vádaktól, akkor annak annyi. Egy gátlástalan, elmebeteg ellenséggel szemben gyengének mutatkozni több mint bűn: hiba.)

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Aztán április végén a Juhász Péter nevű bukott politikus külön Face­book-posztban ajánlott föl pénzjutalmat annak, aki végre szállít neki bizonyítékot Zsolti bácsiról. Össze is gyűlt százmillió forint. Ugye értjük? A rágalomhoz próbált utólag bizonyítékot kalapozni. (Kabátot a gombhoz.) Hisz nem volt és most sincs bizonyíték. S Juhász is szabadlábon van még.

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Végül kerítettek egy ideális »sértettet«. Megtalálták Bangó Sándor rablót, a Szőlő utcai fegyintézet egykori lakóját. Ő előbb tudni vélte, ki rontotta meg őt. Majd írt egy bejegyzést, miszerint mégsem tudja. Hogy aztán pár napra rá ismét bejelentse, mégiscsak tudja, mégiscsak van rá bizonyítéka. Végül bevonult Magyar Péter testvérének médiájába, a találó nevű Kontrollba, és ott Zsolti bácsizott egy sort.”  

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

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Sorrend:
nyugalom
2026. június 18. 21:34
2 aljas kreten!
Válasz erre
1
0
Galerida
2026. június 18. 21:15
Az Orbán kormány nem vette figyelembe a régi magyar közmondást: "Aki ebbel játszik, bot legyen a kezében!" Orbán maga mondta egy TV nyilatkozatában, hogy méltóságán aluli lett volna pétert végleg semlegesíteni. "A sas nem fogdos legyeket!" nem átültethető a primitív, komplexusos macskajancsikkal való bánásmódra!
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6
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Bitrex®
2026. június 18. 21:12
Ez az SZTK szemüveges zsúrpubi is köcsög?
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5
0
22-es csapdája
2026. június 18. 21:03
Jó reggelt! Én, Sróf és még egy páran évek óta mondjuk ezt. "Így folyt ki a kezünk közül 16 év kétharmad" újabb fejezet.
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