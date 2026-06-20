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Magyarország Fodor Gábor gyermekvédelem

A szégyenteljes és alaptalan vádaskodások állatorvosi lova az ún. „Zsolti bácsi” címen futó ügy

2026. június 20. 11:16

Egyszerűen nem igaz az az állítás, hogy ezek a nehézségek csupán az elmúlt tizenöt évben keletkeztek.

2026. június 20. 11:16
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Fodor Gábor
Fodor Gábor
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„A szégyenteljes és alaptalan vádaskodások állatorvosi lova az ún. »Zsolti bácsi« címen futó ügy. Ennek újabb, mindenkit hazugsággal vádoló felvonása kapcsán szeretnék az érdeklődő közönség figyelmébe ajánlani valamit.

A rendszerváltás idején, a nyolcvanas évek végén lettem a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke. Ez volt az a szervezet, amely abban az időszakban először készített felvételeket a romániai gyermekotthonokban uralkodó állapotokról. Az alapító Edvi Péterrel és több más, önkéntessel mi mentünk ki oda legelőször, és tártuk a világ szeme elé azokat a borzalmakat – köztük a vaságyakhoz láncolt gyermekek valóságát–, amelyek aztán bejárták a világsajtót. Elindítottunk egy segélyprogramot, majd ezzel párhuzamosan folyamatosan építettük fel a szervezet magyarországi hálózatát.

Amíg 1993-ig betöltöttem az elnöki tisztséget, számos hazai gyermekvédelmi intézményt is végigjártam. Érdemes tudni, hogy ez egy rendkívül nehéz és összetett terület. Magyarországon már akkoriban is sok probléma terhelte a gyermekvédelmet, így egyszerűen nem igaz az az állítás, hogy ezek a nehézségek csupán az elmúlt tizenöt évben keletkeztek. Ugyanakkor az is tény, hogy már a kezdetektől fogva rengeteg kiváló, áldozatkész szakember és komoly intellektuális háttér foglalkozott ezzel a területtel, jelentős szakmai tudást felhalmozva.”

Nyitókép: Veres Nándor / MTI

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

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szelesdomb
2026. június 20. 12:56
Zsolt bácsizni akar? 4 millióért a teljes sztorit, szereplőket, mindent elintézünk!
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1
0
Agricola
2026. június 20. 12:53
Fodor: "Az életben nincsenek ilyen fekete-fehér megoldások. Ha egy nevelőszülői környezet rossz vagy alkalmatlan – és pontosan tudjuk, hány olyan esetet hallani, ahol visszaélnek a helyzettel –, az ugyanolyan borzasztó traumát okoz, mint egy rosszul működő intézmény." Az is előfordulhat, hogy a gondozott gyerek állítása nem bizonyított, sőt talán a nevelő elleni bosszúhadjáratot takar. Ha a Biróság a gondozott gyerek állítását úgy kezeli mint megdönthetetlen bizonyítékot, akkor bármelyik nevelő börtönbe juthat egy hasonlóan megkonstruált birósági eljárásban! Mi van akkor, ha Bangó a rabló, aki 14 évesen több társával együtt kirabolt valakit az utcán, mert drogra akartak pénzt szerezni, előáll egy történettel, bizonyítékok nélkül és a Tisza házi sajtója, a Kontroll ezt úgy kezeli mint a valóságot? Szabad péntek, szabad szombat, szabad rágalmazni!? A Rágalomária bemutatja, hogyan fejti kihatását: Óhatatlan fülbe mászik, Agyvelőbe fészkelődik, Menthetetlen benne rezg.
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1
0
mihint
2026. június 20. 12:45
Gábor, ezt korábban kellett volna, de tudod mit? Jobb későn, mint soha.
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3
0
antoniosalazar
2026. június 20. 12:41
haximaantoniosalazar 2026. június 20. 12:05 A szőlő utcában hol voltak gyerekek, te fasz? Tuzson Bence: a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel. A nyomozó ügyészség eddig összesen 15 kiskorú sértettet azonosított a Szőlő utcai javítóintézet ügyében folytatott nyomozás során – derül ki a Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész által jegyzett írásbeli válaszból. A gyereknek hány éves kortól hány éves korig számít az ember?
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