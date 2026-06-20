„A szégyenteljes és alaptalan vádaskodások állatorvosi lova az ún. »Zsolti bácsi« címen futó ügy. Ennek újabb, mindenkit hazugsággal vádoló felvonása kapcsán szeretnék az érdeklődő közönség figyelmébe ajánlani valamit.

A rendszerváltás idején, a nyolcvanas évek végén lettem a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke. Ez volt az a szervezet, amely abban az időszakban először készített felvételeket a romániai gyermekotthonokban uralkodó állapotokról. Az alapító Edvi Péterrel és több más, önkéntessel mi mentünk ki oda legelőször, és tártuk a világ szeme elé azokat a borzalmakat – köztük a vaságyakhoz láncolt gyermekek valóságát–, amelyek aztán bejárták a világsajtót. Elindítottunk egy segélyprogramot, majd ezzel párhuzamosan folyamatosan építettük fel a szervezet magyarországi hálózatát.