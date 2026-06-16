Magyar Péter: Mi leszünk a Mandiner kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát (VIDEÓ)
„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Lassan már megjegyezni is felesleges, hogy a kormányfő a törvényhozásban nyílt törvénysértés szándékát jelentette be.
„»A Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a tulajdonosai, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni«” – mondta a miniszterelnök ma az Országgyűlésben.
A Mandiner április 12-ig egy többnyire közpénzből működő kormánylap volt. A jelek szerint akkor ez ezután is így lesz.
Azt meg ugye a magyar jogállamiság elmúlt 20 éve után lassan már megjegyezni is felesleges, hogy a kormányfő a törvényhozásban nyílt törvénysértés szándékát jelentette be. A magyar jogszabályok szerint ugyanis a médiatulajdonos nem szólhat bele semmilyen tartalmi kérdésbe. Ezt persze számtalan helyen nagy ívben leszarták és leszarják ma is, de hát, azért ezt ilyen pofátlanul még a Fidesz sem vette névre.
(Aki szerint ez csupán szőrszálhasogatás és mindenszarizmus, az vessen egy pillantást az Index tulajdonosváltása körüli balhéra, amikor a portált elhagyó kontingens egészen pontosan erre – illetve ennek akkor még csak a puszta lehetőségére – hivatkozott.)”
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„Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni” – fogalmazott a miniszterelnök a Mandinerről.
Nyitókép: Purger Tamás / MTI
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