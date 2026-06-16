„»A Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a tulajdonosai, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni«” – mondta a miniszterelnök ma az Országgyűlésben.

A Mandiner április 12-ig egy többnyire közpénzből működő kormánylap volt. A jelek szerint akkor ez ezután is így lesz.