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mandiner országgyűlés Magyar Péter

A Mandiner április 12-ig egy többnyire közpénzből működő kormánylap volt. A jelek szerint akkor ez ezután is így lesz

2026. június 16. 10:50

Lassan már megjegyezni is felesleges, hogy a kormányfő a törvényhozásban nyílt törvénysértés szándékát jelentette be.

2026. június 16. 10:50
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Balogh Gábor
Balogh Gábor
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„»A Mandiner című vicclap most már az államhoz kerül, és mi leszünk a tulajdonosai, nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni«” – mondta a miniszterelnök ma az Országgyűlésben.

A Mandiner április 12-ig egy többnyire közpénzből működő kormánylap volt. A jelek szerint akkor ez ezután is így lesz.

Azt meg ugye a magyar jogállamiság elmúlt 20 éve után lassan már megjegyezni is felesleges, hogy a kormányfő a törvényhozásban nyílt törvénysértés szándékát jelentette be. A magyar jogszabályok szerint ugyanis a médiatulajdonos nem szólhat bele semmilyen tartalmi kérdésbe. Ezt persze számtalan helyen nagy ívben leszarták és leszarják ma is, de hát, azért ezt ilyen pofátlanul még a Fidesz sem vette névre.

(Aki szerint ez csupán szőrszálhasogatás és mindenszarizmus, az vessen egy pillantást az Index tulajdonosváltása körüli balhéra, amikor a portált elhagyó kontingens egészen pontosan erre – illetve ennek akkor még csak a puszta lehetőségére – hivatkozott.)”

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Nyitókép: Purger Tamás / MTI

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az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 24 komment

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Sorrend:
Hangillat
2026. június 16. 12:59
Hull a jó-hullajó! A demokrácia hiénája hullafoltosodik.
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bazilka
2026. június 16. 12:39
ennyire félreérteni!!! a kormány LENNE, aki megmondja de nem fogja megmondani, mert nincs semmi szüksége a mandinerre a kérdés, hogy mészáros lőrinc majd úgy gondolja-e, hogy van rá szükség? mert az olvasók nem fogják eltartani ebben a formában, az biztos
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0
1
Majdmegmondom
2026. június 16. 12:36
Hááát, lehet, hogy kormánylap volt, de mindenhonnan ollóztak. Ha megint az lesz, már csak azt rakják be - gondolom, régi rtl-esek -, amit I. Hobbit Péter admirális-generális engedélyez...
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lemez
2026. június 16. 12:30
Soros meg brüsszeli pénzek nem járnak csak a 444-telex ,index hvg a hang direkt36 -nak mivel arra kapják hogy Orbánozzannak.Még most is egyenként vadásznak a jobboldalra.
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