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sajtószabadság szűcs gábor Magyar Péter média médiatörvény

„Működő és emberséges Magyarország, ugye?” – a Parlamentben szembesítették korábbi kijelentéseivel Magyar Pétert (VIDEÓ)

2026. június 16. 10:35

„Hangfelvétel van róla. Nem én találtam ki” – mondta Szűcs Gábor.

2026. június 16. 10:35
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Hétfőn heves vita bontakozott ki a Parlamentben a médiatörvény kapcsán.

Szűcs Gábor úgy fogalmazott, hogy „jó hallani, amikor egy volt RTL-es államtitkár beszél a független sajtóról. Annyira hiteles, mintha egy farkas elmélkedne az őzek jogairól”.

Magyar Péter és a sajtószabadság

Később a fideszes képviselő arról is beszélt, hogy furcsa lenne, ha pontosan Magyar Péter definiálná, pontosan mi is az a sajtószabadság. Ennek kapcsán felhívta arra a figyelmet, hogy a miniszterelnök „68 nappal a választások előtt az ATV bezárásáról elmélkedett, és azt mondta, hogy a Hír TV dolgozóit a Dunába lökné.

Hangfelvétel van róla. Nem én találtam ki. Működő és emberséges Magyarország, ugye?”

– tette fel a kérdést Szűcs Gábor.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
ittésmost
2026. június 16. 10:50
Dunába lökné az elrabolt telefon után, aki nem tetszik? MP egy aljas, bosszúálló gazember! Azonnal mondjon le! !!! Emberek! Ne petipöti-gatyás-bohócozzátok, sokkal nagyobb itt a baj. Ezúttal megfelelő bábut talàltak a GLOBALOKRATA libertánsok, MZP nem tudott ennyire görény lenni.
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sanya55-2
2026. június 16. 10:41
Hazudnak szépen, lassan, folyamatosan, de a baj abban rejlik, hogy a zsebedből a lóvét kiszedik
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NyBela
2026. június 16. 10:39
peter madjar 1 szarosgatyás,kokainos buzi,és méltó utóda a moszkovita,népnyomorító komcsi nagy imrének!
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