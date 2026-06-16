„Működő és emberséges Magyarország, ugye?” – a Parlamentben szembesítették korábbi kijelentéseivel Magyar Pétert (VIDEÓ)

Később a fideszes képviselő arról is beszélt, hogy furcsa lenne, ha pontosan Magyar Péter definiálná, pontosan mi is az a sajtószabadság. Ennek kapcsán felhívta arra a figyelmet, hogy a miniszterelnök „68 nappal a választások előtt az ATV bezárásáról elmélkedett, és azt mondta, hogy a Hír TV dolgozóit a Dunába lökné.