„Működő és emberséges Magyarország, ugye?” – a Parlamentben szembesítették korábbi kijelentéseivel Magyar Pétert (VIDEÓ)

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
„Hangfelvétel van róla. Nem én találtam ki” – mondta Szűcs Gábor.
Hétfőn heves vita bontakozott ki a Parlamentben a médiatörvény kapcsán.
Szűcs Gábor úgy fogalmazott, hogy „jó hallani, amikor egy volt RTL-es államtitkár beszél a független sajtóról. Annyira hiteles, mintha egy farkas elmélkedne az őzek jogairól”.
Később a fideszes képviselő arról is beszélt, hogy furcsa lenne, ha pontosan Magyar Péter definiálná, pontosan mi is az a sajtószabadság. Ennek kapcsán felhívta arra a figyelmet, hogy a miniszterelnök „68 nappal a választások előtt az ATV bezárásáról elmélkedett, és azt mondta, hogy a Hír TV dolgozóit a Dunába lökné.
Hangfelvétel van róla. Nem én találtam ki. Működő és emberséges Magyarország, ugye?”
– tette fel a kérdést Szűcs Gábor.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP