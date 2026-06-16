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Ukrajna várandósság orosz-ukrán háború katonai szolgálat

Bizarr hírt közöltek az ukrán toborzók: a várandós nőket is örömmel látják a seregben

2026. június 16. 11:37

A legtöbben aligha a laktanyára asszociálnak, amikor a gyermekvárás időszakára gondolnak. Az ukrán katonai hatóságok azonban arról tájékoztattak, hogy a várandós nők is szolgálhatnak a hadseregben, miközben különleges jogokkal és juttatásokkal csábítják a kismamákat.

2026. június 16. 11:37
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Az ukrán Rivnei Megyei Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ tájékoztatására hivatkozva számolt be a KISZó arról, hogy a gyermeküket váró női katonák számára különleges szabályok érvényesek a hadseregben.

A tájékoztatás szerint a várandósság nem jelenti automatikusan a katonai szolgálat végét. A közlés alapján egy terhes katonanő akár a várandósság teljes ideje alatt is folytathatja szolgálatát, amennyiben ezt szeretné.

Az ukrán szabályozás ugyanakkor bizonyos kedvezményeket is biztosít számukra. A parancsnokság nem küldheti őket ügyeletre, készenléti szolgálatra vagy kiküldetésre a beleegyezésük nélkül, emellett orvosi javaslat alapján kisebb fizikai megterheléssel járó beosztásba is áthelyezhetők. A Novyny.LIVE beszámolója szerint ehhez először nőgyógyászati nyilvántartásba kell kerülniük, igazolást kell szerezniük a várandósságról, majd értesíteniük kell a parancsnokukat. A terhesség ugyanakkor hivatalos indok a leszerelésre is. Ez a lehetőség a mozgósított és a szerződéses állományban szolgáló nőkre egyaránt vonatkozik. 

A szolgálat megszüntetéséhez kérelmet és a várandósságot igazoló dokumentumot kell benyújtani.

A tájékoztatás hangsúlyozza, hogy a leszerelés lehetőség, nem pedig kötelezettség. Ha a nő a szolgálat folytatása mellett dönt, szerződése érvényben marad, és valamennyi juttatását továbbra is megkapja.

Fizetett szabadság és teljes illetmény az ukrán hadseregben

A közlés szerint a várandós katonák a terhesség 30. hetétől fizetett szülési szabadságot igényelhetnek. Ennek időtartama összesen 126 naptári nap, amelyből 70 nap a szülés előtti időszakra esik.

A gyermek megszületése után további 56 nap szabadság jár, komplikáció vagy ikerszülés esetén pedig a szülés utáni időszak 70 napra nőhet. A nőket erről a szabadságról nem lehet visszahívni.

A legkülönösebb rész talán az, hogy a szabadság idején a szolgálatot teljesítő kismamák továbbra is a korábbi illetményük száz százalékát kapják meg. A teljes időszak szolgálati időnek számít, ami a későbbi nyugdíjjogosultság szempontjából is jelentős lehet. Miközben Ukrajnában továbbra is súlyos emberhiánnyal küzdenek a fegyveres erők, a hivatalos tájékoztatás alapján már a gyermekáldás sem feltétlenül jelent akadályt azok számára, akik egyenruhában kívánják folytatni mindennapjaikat.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Összesen 14 komment

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sanya55-2
2026. június 16. 13:02
Terhes, buzi férfiak is jelentkezhetnek ?
Válasz erre
0
0
astracf
2026. június 16. 12:57
Aki nem akar, annak nem kötelező...
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1
0
Ergit
2026. június 16. 12:42
Várandós nő, az már két besorozottat jelent....
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3
0
VeressZoltán
2026. június 16. 12:41
Csak egy elmebeteg beteg elméje találhat ilyet ki!
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4
1
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