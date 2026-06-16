Bizarr hírt közöltek az ukrán toborzók: a várandós nőket is örömmel látják a seregben

Az ukrán Rivnei Megyei Területi Toborzó és Szociális Támogatási Központ tájékoztatására hivatkozva számolt be a KISZó arról, hogy a gyermeküket váró női katonák számára különleges szabályok érvényesek a hadseregben.

A tájékoztatás szerint a várandósság nem jelenti automatikusan a katonai szolgálat végét. A közlés alapján egy terhes katonanő akár a várandósság teljes ideje alatt is folytathatja szolgálatát, amennyiben ezt szeretné.

Az ukrán szabályozás ugyanakkor bizonyos kedvezményeket is biztosít számukra. A parancsnokság nem küldheti őket ügyeletre, készenléti szolgálatra vagy kiküldetésre a beleegyezésük nélkül, emellett orvosi javaslat alapján kisebb fizikai megterheléssel járó beosztásba is áthelyezhetők. A Novyny.LIVE beszámolója szerint ehhez először nőgyógyászati nyilvántartásba kell kerülniük, igazolást kell szerezniük a várandósságról, majd értesíteniük kell a parancsnokukat. A terhesség ugyanakkor hivatalos indok a leszerelésre is. Ez a lehetőség a mozgósított és a szerződéses állományban szolgáló nőkre egyaránt vonatkozik.