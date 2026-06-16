Ennyit az „Orbán-kormány legnagyobb hazugságáról” – a Parlamentben szembesítették tévedésével Magyar Pétert (VIDEÓ)

Balla György fideszes képviselő a migránstábor kérdését tisztázta a Parlamentben.

Magyar Péter szombaton egy „migránstáborra” hívta fel a figyelmet a sajtótájékoztatója során,

melyet egyébként úgy harangozott be, hogy „ez volt az Orbán-kormány legnagyobb hazugsága”. Balla György ennek kapcsán arra az egyszerű tényre hívta fel a figyelmet, hogy „egy migránstábort arról lehet megismerni, hogy ott migránsok vannak. Ha ott migráns van, én lemondok” – utalt ezzel a miniszterelnök által sokat emlegetett vitnyédi „migránstáborra”.