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Balla György Magyarország migráns Magyar Péter Fidesz migránstábor bevándorlás

Ennyit az „Orbán-kormány legnagyobb hazugságáról” – a Parlamentben szembesítették tévedésével Magyar Pétert (VIDEÓ)

2026. június 16. 09:51

Balla György fideszes képviselő megkérte a miniszterelnököt, „fejezze be az ocsmány hazudozását”.

2026. június 16. 09:51
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Balla György fideszes képviselő a migránstábor kérdését tisztázta a Parlamentben.

Magyar Péter szombaton egy „migránstáborra” hívta fel a figyelmet a sajtótájékoztatója során,

melyet egyébként úgy harangozott be, hogy „ez volt az Orbán-kormány legnagyobb hazugsága”. Balla György ennek kapcsán arra az egyszerű tényre hívta fel a figyelmet, hogy „egy migránstábort arról lehet megismerni, hogy ott migránsok vannak. Ha ott migráns van, én lemondok” – utalt ezzel a miniszterelnök által sokat emlegetett vitnyédi „migránstáborra”.

A fideszes képviselő viszont azt már nem is kérte Magyar Pétertől, hogy abban az esetben, ha ott nem találnak migránsokat, akkor mondjon le, mert állítása szerint a miniszterelnök „mindenről képtelen lemondani”,

ezért csak arra kérte, hogy „fejezze be az ocsmány hazudozását”.

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A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 11 komment

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Sorrend:
kázsé
2026. június 16. 10:53
Mikor lesz tárlatvezetés?
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0
0
Ízisz
•••
2026. június 16. 10:49 Szerkesztve
🧡🇭🇺 Ez a genetikai hulladék, egy nagy senki!!! A brüsszeli globalista birodalom, a legundorítóbb jellemét használja ki, a nemzetünk lebontásáért... Nélkülük már valamelyik sárgaház kakója lenne!!! A rombolásra, uszításra, gyűlöletkeltésre született ez az emberi hulladék!!! 💯🤮❗
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0
0
Magyarorszag-elveszett
2026. június 16. 10:43
Nem fogja abbahagyni a tisza 1 biten ebből él. Hogy meddig? Szerintem, ahogy Orbán Viktor is mondta, mikorra lehull a falevél.
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1
0
vitez-laszlo
2026. június 16. 10:30
A tanzániai parlamentben egy képviselő kérdést intézett az aktuális miniszterhez: ...Magyar Péter felált és potom 30 percben gyorsan válaszolt!...:)))
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4
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