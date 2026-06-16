Ennyit az „Orbán-kormány legnagyobb hazugságáról” – a Parlamentben szembesítették tévedésével Magyar Pétert (VIDEÓ)

Magyar Péter történelmi győzelmet hirdetett a Facebookon: sikerült megegyeznie Ukrajnával
Már csak azt nem lehet tudni, mennyire fogja betartani a megállapodást a háborúban álló ország.
Balla György fideszes képviselő megkérte a miniszterelnököt, „fejezze be az ocsmány hazudozását”.
Balla György fideszes képviselő a migránstábor kérdését tisztázta a Parlamentben.
Magyar Péter szombaton egy „migránstáborra” hívta fel a figyelmet a sajtótájékoztatója során,
melyet egyébként úgy harangozott be, hogy „ez volt az Orbán-kormány legnagyobb hazugsága”. Balla György ennek kapcsán arra az egyszerű tényre hívta fel a figyelmet, hogy „egy migránstábort arról lehet megismerni, hogy ott migránsok vannak. Ha ott migráns van, én lemondok” – utalt ezzel a miniszterelnök által sokat emlegetett vitnyédi „migránstáborra”.
A fideszes képviselő viszont azt már nem is kérte Magyar Pétertől, hogy abban az esetben, ha ott nem találnak migránsokat, akkor mondjon le, mert állítása szerint a miniszterelnök „mindenről képtelen lemondani”,
ezért csak arra kérte, hogy „fejezze be az ocsmány hazudozását”.
Ezt is ajánljuk a témában
Már csak azt nem lehet tudni, mennyire fogja betartani a megállapodást a háborúban álló ország.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP