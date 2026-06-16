Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
A nagy felhatalmazással nagy felelősség is jár.
„A fiatalok mobilizálása tehát hozzájárulhatott a kormányváltáshoz és a Tisza győzelméhez, de Magyar Péterék munkája ezzel még nem érhet véget.
A nagy felhatalmazással nagy felelősség is jár: fontos, hogy az új kormány ne csak a hangos közösségi véleményformálókra – Pankotai Lili et al – hallgasson, hanem a legkisebb falvak fiataljaira is, és a »Mocskos Fidesz«-mantrán túl valódi társadalmi részvételre és közéleti érdeklődésre sarkallja a fiatal generációkat. Magyar Péter infotainment jellegű parlamenti közvetítései, élő bejelentkezései és tárlatvezetései erre jó eszköznek bizonyulnak, és egyre több fiatal kezdte el figyelemmel kísérni a politikai történéseket.
Persze felmerül a kérdés: tartós marad-e ez az aktivitás, vagy elhal a csupán a karizmatikus vezér által kiváltott, átmeneti lelkesedés? A válasz részben azon múlik, hogy az új politika valóban bevonja-e az embereket, vagy visszacsúszik a megszokott kerékvágásba – ahol a döntéseket olyanok hozzák, akik nem ismerik azok életkörülményeit, akikről döntenek. Magyar Péter eddigi erőssége éppen az volt, hogy nem a bevett politikusarcokra támaszkodott, hanem olyanokra, akik eddig nem kaptak hangot és lehetőséget; több tehetséges és tettre kész ember is szerepet kapott, akik eddig nem tudtak érvényesülni itthon, és inkább elmentek külföldre. Ha ez a szemlélet megmarad – ha a politika nemcsak retorikában, hanem rendeletekben és valódi döntésekben is lehozható az elvont jogászkodásból az emberek mindennapi életébe –, akkor a most mozgósított fiatal generáció aktív maradhat. Ha nem, a történelem majd megismétli önmagát.”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala