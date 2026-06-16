„A fiatalok mobilizálása tehát hozzájárulhatott a kormányváltáshoz és a Tisza győzelméhez, de Magyar Péterék munkája ezzel még nem érhet véget.

A nagy felhatalmazással nagy felelősség is jár: fontos, hogy az új kormány ne csak a hangos közösségi véleményformálókra – Pankotai Lili et al – hallgasson, hanem a legkisebb falvak fiataljaira is, és a »Mocskos Fidesz«-mantrán túl valódi társadalmi részvételre és közéleti érdeklődésre sarkallja a fiatal generációkat. Magyar Péter infotainment jellegű parlamenti közvetítései, élő bejelentkezései és tárlatvezetései erre jó eszköznek bizonyulnak, és egyre több fiatal kezdte el figyelemmel kísérni a politikai történéseket.