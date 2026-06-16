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„El kell vinni anyuékat szavazni a Tiszára”: a fiatalok fülkeforradalma

2026. június 16. 11:08

A nagy felhatalmazással nagy felelősség is jár.

2026. június 16. 11:08
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Lesti Ágnes
Lesti Ágnes
Mérce

„A fiatalok mobilizálása tehát hozzájárulhatott a kormányváltáshoz és a Tisza győzelméhez, de Magyar Péterék munkája ezzel még nem érhet véget.

A nagy felhatalmazással nagy felelősség is jár: fontos, hogy az új kormány ne csak a hangos közösségi véleményformálókra – Pankotai Lili et al – hallgasson, hanem a legkisebb falvak fiataljaira is, és a »Mocskos Fidesz«-mantrán túl valódi társadalmi részvételre és közéleti érdeklődésre sarkallja a fiatal generációkat. Magyar Péter infotainment jellegű parlamenti közvetítései, élő bejelentkezései és tárlatvezetései erre jó eszköznek bizonyulnak, és egyre több fiatal kezdte el figyelemmel kísérni a politikai történéseket.

Persze felmerül a kérdés: tartós marad-e ez az aktivitás, vagy elhal a csupán a karizmatikus vezér által kiváltott, átmeneti lelkesedés? A válasz részben azon múlik, hogy az új politika valóban bevonja-e az embereket, vagy visszacsúszik a megszokott kerékvágásba – ahol a döntéseket olyanok hozzák, akik nem ismerik azok életkörülményeit, akikről döntenek. Magyar Péter eddigi erőssége éppen az volt, hogy nem a bevett politikusarcokra támaszkodott, hanem olyanokra, akik eddig nem kaptak hangot és lehetőséget; több tehetséges és tettre kész ember is szerepet kapott, akik eddig nem tudtak érvényesülni itthon, és inkább elmentek külföldre. Ha ez a szemlélet megmarad – ha a politika nemcsak retorikában, hanem rendeletekben és valódi döntésekben is lehozható az elvont jogászkodásból az emberek mindennapi életébe –, akkor a most mozgósított fiatal generáció aktív maradhat. Ha nem, a történelem majd megismétli önmagát.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 23 komment

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google-2
2026. június 16. 13:06
Kapitány jól ismerheti a népet - a Maserati-jából szokta látni őket. Forsthofer a szállodáiban, Rost és Nagy az operában, színházban találkozik velük, bizony ám. Nem is beszélve Ursuláról, Manfrédról, Dávidról és Alexről, akik tényleg nagy ismerői és tisztelői a magyar népnek. És a magyar tömegek még hálásak is nekik, hogy így kitüntetik őket az érdeklődésükkel ezek a komoly emberek.
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0
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namégmitnem
2026. június 16. 12:51
Mai hir a Magyar Nemzetben: "Magyar Péter kijelentette, az állam átveszi a Mandiner irányítását" "– Nekünk kell majd meghatározni azt a tartalmat, amit ott le fognak adni – jelentette ki a miniszterelnök a Mandinerről" Helyes. Gyűlöltessétek meg magatokat minden nap jobban és jobban. Vezessétek ki a kamat- és benzinárstopot, épitsétek le a családtámogatási rendszert, hozzatok alkotmányellenes törvényeket ("lex Orbán - majd a következő, szabad ordszággyűlés "visszacsinálja"), vezessétek be a progressziv adózást, töröljétek el a rezsicsökkentést, zúditsátok ránk a migrációt...annál hamarabb vivjátok ki a hordátok dühét. Ja, hogy ha tiltakozni mer, majd belelövettek? Tőletek kitelik, történelmi hagyományotok ez - de jó vége(tek) nem lesz. A Mandiner szerkesztősége már úgyis a kezetekben van...ujjongjatok. Üröm az örömben, hogy van - és lesz - másik. magyarnemzet.hu/belfold/2026/06/magyar-peter-allam-mandiner?utm_source=mandiner.hu&utm_mediu
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2
0
Majdmegmondom
2026. június 16. 12:31
Ez valami szeretője Peti bohócnak? Karizmatikus figura? Ezek, akik annyira féltették a demokráciát, most nem látják, hogy mit csinál ez a farokcsökevény?
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savrena
2026. június 16. 12:30
Sok konkrétumot eddig nem tiszáztak a bosszúálláson kívül. Amit igen, az olyan mint a saját lakáshoz jutás támogatása helyett a bérlakásprogram. Erre szavaztatok, egyétek!
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